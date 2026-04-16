H κλεψύδρα άδειασε την Τετάρτη για 1.553.123 φορολογουμένους, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι βρήκαν τις φορολογικές τους δηλώσεις προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες.

Τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμα και κυρώσεις υποβάλλονται από 17 Απριλίου έως και 15 Ιουλίου 2026

Η ΑΑΔΕ θα πατήσει σήμερα το κουμπί της αυτόματης υποβολής των συγκεκριμένων δηλώσεων, ενώ από χθες καλούσε τους φορολογουμένους να ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των προσυμπληρωμένων στοιχείων της δήλωσής τους.

Εφόσον διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία είναι ακριβή, δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής τους, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί αυτόματα την Πέμπτη από την ΑΑΔΕ. Όσοι επιθυμούσαν βέβαια, μπορούσαν να την υποβάλουν οι ίδιοι χθες.

Για όσους διαπίστωσαν ανακρίβειες ή ελλείψεις, μπορούσαν να προχωρήσουν στη διόρθωση ή συμπλήρωση της δήλωσης και να υποβάλουν αρχική δήλωση μέχρι χθες 15 Απριλίου. Τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμα και κυρώσεις μπορούν να υποβάλουν από 17 Απριλίου έως και 15 Ιουλίου 2026. Με βάση τις αλλαγές η φορολογική διοίκηση θα επαναπροσδιορίσει τον φόρο εκδίδοντας νέο λογαριασμό.

Πριν από την οριστικοποίηση των προσυμπληρωμένων και προεκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων από την ΑΑΔΕ οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν τσεκάρει τους κωδικούς που αφορούν:

1. Τα εισοδήματα που έχουν προσυμπληρωθεί και αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό του φόρου. Πλήρη εικόνα για τα ποσά και για τον φόρο που παρακρατήθηκε μπορούν να έχουν οι φορολογούμενοι επιλέγοντας «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ» κατά περίπτωση.

2. Τις ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών, καθώς αν δεν καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%.

3. Τα τεκμήρια για κατοικίες, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Τα τεκμήρια διαβίωσης μπορεί φέτος να είναι κουρεμένα κατά 30%, αλλά όσοι έχουν χαμηλότερα εισοδήματα θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο αφού η Εφορία θα υπολογίσει τον φόρο με βάση το τεκμαρτό και όχι το δηλωθέν εισόδημα.

Ωστόσο μπορούν να καλύψουν τη διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και δηλωθέντος εισοδήματος επικαλούμενοι αποταμιεύσεις από εισοδήματα παλαιότερων ετών, χρηματικά ποσά από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα), δάνεια, γονικές παροχές και δωρεές.

Σε 8 δόσεις ο φόρος

Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής το ποσοστό της έκπτωσης ανέρχεται σε 4% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει έως τις 15 Μαΐου, σε 3% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουνίου και σε 2% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026.

Με τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί να έχουν σπάσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου, πάνω από ένας στους τέσσερις φορολογουμένους βλέπουν πρόσθετο φόρο στο «ραβασάκι» της δήλωσης. Τα στοιχεία από 1.083.172 δηλώσεις δείχνουν τα εξής:

Το 26,06% των δηλώσεων είναι χρεωστικές με μέσο πρόσθετο φόρο 1.175 ευρώ.

Το 34,93% των δηλώσεων είναι πιστωτικές με μέση επιστροφή φόρου 283 ευρώ.

Το 39,01% των δηλώσεων είναι μηδενικές.

