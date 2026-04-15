Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA

Ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα από την Ατλέτικο Μαδρίτης στην προημιτελική φάση του Champions League, προκάλεσε μεγάλους κλυδωνισμούς στην ομάδα της Βαρκελώνης.

Οι «μπλαουγκράνα» έμειναν εκτός ημιτελικών, χάνοντας τον μεγαλύτερο στόχο της σεζόν και το κλίμα φυσικά στην Μπάρτσα είναι βαρύ.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης σόκαρε τους Καταλανούς, με την ένταση να «χτυπάει κόκκινο» μετά το τέλος της ρεβάνς, καθώς ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος» έστειλε για… ύπνο τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα.

Η χαρακτηριστική κίνηση που έκανε ο Αργεντίνος προπονητής προκάλεσε την οργή των Καταλανών, αλλά ο πρόεδρος των «μπαλουγκράνα», Τζοάν Λαπόρτα ήταν οργισμένος με τους ιθύνοντες της UEFA για πολλές αποφάσεις των διαιτητών, στα δύο μεγάλα ματς με τους Μαδριλένους.

Ο ισχυρός άνδρας τη Μπαρτσελόνα ήταν εκτός εαυτού μετά το τέλος της ρεβάνς με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Μετροπολιτάνο τονίζοντας χαρακτηριστικά.

«Συγχαρητήρια στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την πρόκριση στα ημιτελικά, αλλά αυτό δεν μ’ εμποδίζει ν’ αναφερθώ στην διαιτησία αλλά και στις εισηγήσεις του VAR.

Ήταν μια ντροπιαστική διαιτησία αυτή που είδαμε στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά θα πρέπει να πούμε πως το πρόβλημα δεν ήταν μόνο τα όσα είδαμε από τον διαιτητή και το VAR στη ρεβάνς.

Είδαμε τι έγινε και στον πρώτο αγώνα, στην έδρα μας. Τα όσα είδαμε από πλευράς διαιτησίας ήταν ανυπόφορα.

Στο πρώτο παιχνίδι δεν μας δόθηκε πέναλτι και αποβλήθηκε παίκτης μας (ο Κουμπαρσί) ενώ θα έπρεπε να έχει πάρει κίτρινη και όχι κόκκινη κάρτα.

Ο Σιμεόνε δεν είχε την μπάλα στον έλεγχό του και ο διαιτητής πήρε αρχικά την σωστή απόφαση δείχνοντας κίτρινη κάρτα. Απορώ όμως με την κίνηση του VAR να τον φωνάξει να ξαναδεί την φάση.

Είδαμε όμως απίθανα πράγματα από την διαιτησία και στον δεύτερο αγώνα, με αποφάσεις που ήταν εναντίον μας.

Ο διαιτητής απέβαλλε παίκτη μας και στον δεύτερο αγώνα, σε μια φάση που ο Κουντέ μπορούσε να προλάβει τον αντίπαλό του.

Το γκολ του Φεράν ήταν κανονικό, δεν έπρεπε ν’ ακυρωθεί ενώ για το μαρκάρισμα στον Φερμίν δεν χρειάζονται λόγια. Κι όμως ο παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης δεν πήρε ούτε κίτρινη.

Το μαρκάρισμα πάνω στον Όλμο ήταν πέναλτι αλλά δεν δόθηκε.

Κάναμε καταγγελία στην UEFA, για την διαιτησία του πρώτου αγώνα και μας απάντησαν ότι δεν γίνεται αποδεκτή. Δεν μας είπαν όμως τους λόγους για τους οποίους δεν γίνεται αποδεκτή η καταγγελία μας.

Θα κάνουμε όμως κι άλλες κινήσεις γιατί μετά τα όσα έγιναν στο πρώτο παιχνίδι, είδαμε κι άλλες εναντίον μας διαιτητικές αποφάσεις στην ρεβάνς. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε να περάσει έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Θέλουμε εξηγήσεις για όσα έγιναν στα δύο παιχνίδια με την Ατλέτικο γιατί οι διαιτητικές αποφάσεις μας προκάλεσαν μεγάλα προβλήματα».