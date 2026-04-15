Μιχάλης Μητρούσης: «Ξεπέρασα την κατάθλιψη όταν έπαιξα ποδόσφαιρο στην ομάδα του Άρη» (vid)
Ο ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης εξήγησε πώς ο αθλητισμός και συγκεκριμένα το ποδόσφαιρο τον βοήθησε να ξεπεράσει μια δύσκολη ψυχολογικά κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει όταν ήταν μικρός.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», την οποία παρουσιάζει Η Αθηναΐς Νέγκα ήταν το βράδυ της Τρίτης ο Μιχάλης Μητρούσης.
Ο αγαπημένος ηθοποιός, γνωστός οπαδός του Άρη, αναφέρθηκε σε μια περίοδο κατάθλιψης την οποία βίωσε όταν ήταν σε ηλικία 13 ετών, την οποία κατάφερε να ξεπεράσει η ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο των «κιτρινόμαυρων»:
«Στα 13-14, ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο κι εγώ ήμουν μόνος και αβοήθητος», είπε αρχικά ο Μιχάλης Μητρούσης και πρόσθεσε: «Η μάνα μου δούλευε, κι εγώ δούλευα, πουλούσα εφημερίδες, με είχε πιάσει μια μελαγχολία και μετά ανακάλυψα ότι ήταν κατάθλιψη. Το ξεπέρασα όταν πήγα κι έπαιξα ποδόσφαιρο στην ομάδα του Άρη. Και αυτό με έσωσε!», είπε ο Μιχάλης Μητρούσης.
Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο
