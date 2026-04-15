Οργή και προβληματισμός στη ΝΔ για τον Μακάριο Λαζαρίδη – Αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις Μητσοτάκη

Βαρύ είναι το κλίμα στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας τόσο για τον Μακάριο Λαζαρίδη όσο όμως και για τους χειρισμούς που έχει κάνει το Μαξίμου.

Η χθεσινή συνέντευξη του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης θεωρήθηκε από πολλούς κυβερνητικούς βουλευτές ως «Βατερλό», ενώ η αφωνία του Μαξίμου ως μια ακόμα απόδειξη αδυναμίας διαχείρισης κρίσεων.

Το μεγάλο ερώτημα που κυριαρχεί είναι αν η κυβέρνηση θα σηκώσει το γάντι και θα πάρει μια απόφαση πριν το ζήτημα Λαζαρίδη πληγώσει ανεπανόρθωτα μια κυβέρνηση που βρίσκεται εδώ και καιρό με την πλάτη στο τοίχο.

Τι θα κάνει ο πρωθυπουργός με τον Λαζαρίδη;

Το μπαλάκι πέφτει πλέον στον ίδιο τον πρωθυπουργό. Το δίλημμα ωστόσο για τον ίδιο μόνο εύκολο δεν είναι. Αν αποπέμψει με τόσες ημέρες καθυστέρησης έναν υπουργό που έβαλε στον τελευταίο ανασχηματισμό ως αντίδοτο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τότε θα χρεωθεί μια τεράστια επικοινωνιακή αποτυχία. Και μάλιστα λίγες ημέρες πριν στην Βουλή συζητηθεί σε επίπεδο αρχηγών η συζήτηση για το κράτος δικαίου.

Αν από την άλλη πλευρά διατηρήσει τον κ. Λαζαρίδη, τότε θα βλέπει την αντιπολίτευση να σαρώνει την κυβέρνηση για ένα ζήτημα ποινικό που έχει μάλιστα ισχυρή ηθική διάσταση. Ο Μακάριος Λαζαρίδης άλλωστε είναι ένας υπουργός της κυβέρνησης των άριστων (όπως αυτοδιαφημιζόταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη) ο οποίος χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου προσελήφθη σε θέση ειδικού επιστημονικού συνεργάτη παρά το γεγονός πως ο νόμος ορίζει με σαφήνεια πως το πτυχίο πανεπιστήμιου είναι απαράβατη προϋπόθεση.

Η απόφαση για τον πρωθυπουργό λοιπόν μόνο εύκολη δεν είναι.

Γιατί το Μαξίμου δεν βγαίνει μπροστά;

Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι γιατί τα κυβερνητικά στελέχη δεν παρεμβαίνουν ώστε να βάλουν τέλος στο σίριαλ Λαζαρίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κυβερνητικό επιτελείο θα ήθελε να στηρίξει με τρόπο ξεκάθαρο τον κ. Λαζαρίδη ώστε να μπει ένα τέλος στην όλη συζήτηση που «πληγώνει» την κυβέρνηση. Ο μεγάλος φόβος ωστόσο είναι πως οι υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας θα «αδειάσουν» τον υπουργό και τότε η έκθεση της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού θα είναι τεράστια. Για αυτό το λόγο και ο Κωστής Χατζηδάκης χθες στήριξε τον κ. Λαζαρίδη αρνούμενος όμως να μπει στην ουσία, δηλαδή στο κατά πόσο παρανόμησε παίρνοντας τη θέση του ειδικού γραμματέα την επίμαχη περίοδο χωρίς να έχει πτυχίο αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος.

Όπως σημείωσε, αρχικά αμφισβητήθηκε αν ο υφυπουργός διαθέτει το πτυχίο που είχε δηλώσει, καθώς και αν θα έπρεπε να έχει διοριστεί στη συγκεκριμένη θέση, ωστόσο, όπως είπε, στη συνέχεια κατέστη σαφές ότι τα τυπικά προσόντα αυτού του είδους δεν συνδέονται με τον διορισμό του. «Αφού ο ίδιος επέδειξε το δίπλωμα, η συζήτηση τώρα έχει πάει στο κατά πόσον το 2007 ήταν σύννομη η τοποθέτηση του ως ειδικού επιστήμονα και όχι ως μετακλητού», δήλωσε αμέσως μετά ο κ. Χατζηδάκης.

Η οργή των γαλάζιων βουλευτών

Αν οι γαλάζιοι βουλευτές έβλεπαν με απορία το σίριαλ του πτυχίου του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να εξελίσσεται χωρίς παρέμβαση της κυβέρνησης, η συνέντευξη του κ. Λαζαρίδη προκάλεσε σε μια σειρά βουλευτών αγανάκτηση. Και αυτό διότι οι απαντήσεις που έδωσε ο νέος υπουργός θεωρήθηκαν μη πειστικές αλλά και εξοργιστικές.

Ενδεικτικό του αρνητικού κλίματος είναι πως κανένα σχεδόν κυβερνητικό στέλεχος δεν επιχείρησε να υπερασπιστεί τον Μακάριο Λαζαρίδη τραβώντας με σαφή τρόπο διαχωριστική γραμμή για την ουσία του ζητήματος. Η χαρακτηριστικότερη ίσως περίπτωση είναι του Στέλιου Πέτσα, ο οποίος όχι μόνο πήρε αποστάσεις από τον Μακάριο Λαζαρίδη αλλά και άφησε σαφείς αιχμές για τους χωρισμούς της κυβέρνησης.

«Το ζήτημα που περιμένει απάντηση είναι με ποια διαδικασία προσελήφθη ο Μακάριος Λαζαρίδης το 2007 και περιμένω επίσημη απάντηση και όχι εκτίμηση» δήλωσε ο κ. Πέτσας συμπληρώνοντας «περιμένω από το υπουργείο Παιδείας, στο οποίο φαίνεται να είχε προσληφθεί το 2007 να μας πει επισήμως με ποια διαδικασία προσλήφθηκε και τι δικαιολογητικά του ζητήθηκαν προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο διορισμός του».

Η άποψη που εξέφρασε χθες ο κύριος Πέτσας αποτυπώνει την οργή που επικρατεί στις τάξεις μιας σειράς γαλάζιων βουλευτών. «Είτε τον αποπέμπεις είτε τον στηρίζεις πλήρως ώστε το θέμα να τελειώσει. Όσο παρακολουθούμε απαθείς το σίριαλ να συνεχίζεται τόσο το θέμα Λαζαρίδη μετατρέπεται σε κυβερνητικό ζήτημα» ανέφερε στο in κυβερνητικό στέλεχος που αναμένεται τις επόμενες ώρες και αυτός να αδειάσει δημόσια την κυβέρνηση αν δεν υπάρξει ξεκάθαρη λύση.

Είτε πρόκειται για τους πλέον σκληροπυρηνικούς βουλευτές είτε πρόκειται για τους μετριοπαθείς, όλοι στη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα συνομολογούν πως η περίπτωση Λαζαρίδη χτυπάει την κυβέρνηση τόσο από πολιτική όσο και από ηθική σκοπιά. Και αυτό διότι μιλάμε για μια κυβέρνηση που αναδείχθηκε με σημαία την αριστεία και τώρα καλείται να λάβει μέτρα για έναν υπουργό που το 2007 κατηγορείται πως τοποθετήθηκε επιστημονικός συνεργάτης χωρίς να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.