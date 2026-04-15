Κέιτι Πέρι: Στο μικροσκόπιο των αρχών της Αυστραλίας μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση
Go Fun 15 Απριλίου 2026, 18:40

Η Κέιτι Πέρι βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με επίσημη αστυνομική έρευνα στην Αυστραλία μετά τις σοκαριστικές αναρτήσεις της Ρούμπι Ρόουζ

Στρες: Πόσο χρόνο χρειαζόμαστε να επανέλθουμε από το άγχος;

Οι αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν σε εφημερίδες της Αυστραλίας πως ξεκινούν έρευνα για να διερευνήσουν τη φερόμενη σεξουαλική επίθεση της τραγουδίστριας Κέιτι Πέρι στην ηθοποιό και μοντέλο Ρούμπι Ρόουζ.

Αξιωματικοί της Μελβούρνης εξετάζουν το περιστατικό που χρονολογείται από το 2010. Η αστυνομία της Βικτώριας, μέσω εκπροσώπου της σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι το συμβάν φέρεται να έλαβε χώρα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο με άδεια λειτουργίας στο κέντρο της πόλης.

Η Ρούμπι Ρόουζ, γνωστή από τη σειρά «Οrange Is the New Black», επιβεβαίωσε ότι ολοκλήρωσε την κατάθεσή της στις αρχές, τονίζοντας ότι πλέον δεν θα προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις για το θέμα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών -μια στρατηγική στάση που της προσφέρει, όπως είπε, «μια αίσθηση ανακούφισης για να επουλωθεί το τραύμα».

YouTube thumbnail

Η Ρόουζ χρησιμοποίησε την πλατφόρμα Threads για να περιγράψει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η Κέιτι Πέρι την παρενόχλησε σεξουαλικά ενώ εκείνη βρισκόταν σε ευάλωτη κατάσταση σε νυχτερινό κέντρο.

Η ηθοποιός ισχυρίζεται ότι υπάρχουν μάρτυρες και φωτογραφικό υλικό που επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά της, ενώ έκανε λόγο και για χρόνια ψυχολογική χειραγώγηση.

Από την πλευρά της, η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια αρνείται κατηγορηματικά κάθε κατηγορία.

Εκπρόσωπος της Πέρι χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της Ρόουζ ως επικίνδυνα και ανεύθυνα ψέματα, σημειώνοντας ότι η ηθοποιός έχει ιστορικό δημοσιοποίησης παρόμοιων καταγγελιών εναντίον διαφόρων προσώπων, οι οποίες έχουν επανειλημμένα διαψευστεί.

Βεντέτα χρόνων

YouTube thumbnail

Η ένταση μεταξύ των δύο γυναικών δεν είναι πρωτοφανής, καθώς η Ρόουζ είχε επικρίνει δημόσια την Πέρι το 2017, με αφορμή το τραγούδι «Swish Swish».

Ωστόσο, η τωρινή κλιμάκωση με την εμπλοκή των διωκτικών αρχών προσδίδει μια πολύ πιο σοβαρή διάσταση στη μεταξύ τους κόντρα.

Ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η Κέιτι Πέρι επέλεξε να στείλει ένα σύντομο μήνυμα αγάπης στους θαυμαστές της μέσω Instagram, παραπέμποντας στο τραγούδι της «By the Grace of God», το οποίο πραγματεύεται την ανάκαμψη από δύσκολες στιγμές.

Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η αστυνομία εξετάζει και το ζήτημα της παραγραφής των αδικημάτων λόγω της παρέλευσης τόσων ετών.

Ελληνική οικονομία: Πόσο χαμηλώνει ο πήχης λόγω πολέμου;

Vita.gr
Στρες: Πόσο χρόνο χρειαζόμαστε να επανέλθουμε από το άγχος;

Κόσμος
Ιράν – ΗΠΑ: Εξετάζεται παράταση της εκεχειρίας

Netflix, podcast και, πλέον, Μπρόντγουεϊ – Οι Ομπάμα πατούν το σανίδι του θεάτρου
Νέα παράσταση 15.04.26

Οι Ομπάμα αναλαμβάνουν την παραγωγή του θεατρικού έργου «Proof» στη ΝΥ, ενώ πίσω τους βρίσκεται ένας ισχυρός μηχανισμός που έχει κερδίσει Όσκαρ και συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον (και χρήματα).

Έφη Αλεβίζου
Charlotte de Witte και Σίλβια Σάλις – Πώς ένα techno πάρτι καθόρισε την επόμενη αντίπαλο της Μελόνι
20.000 άνθρωποι 15.04.26

Με την Charlotte de Witte στα ντεκ, η Σίλβια Σάλις, πρώην Ολυμπιονίκης στη σφυροβολία και δημαρχίνα της Γένοβας, αναδεικνύεται γρήγορα ως το νέο πρόσωπο του ιταλικού κεντροαριστερού χώρου.

Έφη Αλεβίζου
Η Κάρολ Γκιστ μοιράζεται την συγκινητική ιστορία της
Αγώνας δρόμου 14.04.26

Η Κάρολ Γκιστ αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της σε μια «επικίνδυνη» κατάσταση με τη μητέρα και τον βιολογικό της πατέρα, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν «προβλήματα κατάχρησης ουσιών».

«Παλλακίδα του καπιταλισμού» – Πώς οι New York Times έριξαν τη Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στη φωτιά
Απόλυτη πανωλεθρία 14.04.26

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος των 250 δισ. δηλώνει 20% περισσότερο ευτυχισμένη από το μέσο άνθρωπο, είναι ευγνώμων για 10 πράγματα καθημερινά και θέλει να δωρίζει λουλούδια

Λουκάς Καρνής
Στην «πυρά» ο Τζάστιν Μπίμπερ για το live του στο Coachella
«Βαρετός» 14.04.26

Η επιστροφή του pop star Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή ήταν το μεγάλο γεγονός στο φετινό Coachella. Ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε τους περισσότερους

Φροίξος Φυντανίδης
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Βίντεο 14.04.26

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Netflix, podcast και, πλέον, Μπρόντγουεϊ – Οι Ομπάμα πατούν το σανίδι του θεάτρου
Νέα παράσταση 15.04.26

Οι Ομπάμα αναλαμβάνουν την παραγωγή του θεατρικού έργου «Proof» στη ΝΥ, ενώ πίσω τους βρίσκεται ένας ισχυρός μηχανισμός που έχει κερδίσει Όσκαρ και συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον (και χρήματα).

Έφη Αλεβίζου
Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ
Ψηφιακή κατάληψη 15.04.26

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Στον Ευαγγελισμό και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη – Τι λέει ο γιατρός του
Επικαιρότητα 15.04.26 Upd: 20:48

Ο πρωθυπουργός για δεύτερη φορά μέσα στην ημέρα επισκέπτεται τον υπουργό Επικρατείας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση από το πρωί μετά από εγκεφαλική αιμορραγία

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης
Χειραγώγηση 15.04.26

Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

Ο πρώτος διαιτητής που απέβαλε τον Μέσι θα σφυρίξει ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 15.04.26

Ο Ισπανός Ζιλ Μανθάνο είναι ο πρώτος ρέφερι που απέβαλε τον Μέσι, ενώ πιο πριν ο Αργεντινός σταρ είχε αρνηθεί να του δώσει το χέρι του, μετά το τέλος αγώνα! Στιγμές από την καριέρα του

Λαμία: Ιδιοκτήτης καφετέριας έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον βρήκε απαγχονισμένο η υπάλληλος του καταστήματος
Ελλάδα 15.04.26

Το νεαρή γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια και αμέσως έτρεξαν στην καφετέρια περίοικοι επαγγελματίες, οι οποίοι απομάκρυναν από το σημείο την σοκαρισμένη κοπέλα και κάλεσαν ΕΚΑΒ και αστυνομία.

ΠΑΟΚ – Άρης Betsson 88-77: Πήρε το ντέρμπι με σούπερ Μπέβερλι ο «δικέφαλος» (vids)
Μπάσκετ 15.04.26

Κυριαρχικός στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε στην Πυλαία, στο εξ’ αναβολής παιχνίδι για την 21η αγωνιστική της Greek Basketball League, επί του Άρη Betsson, με 88-77.

Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο
Μακροζωία 15.04.26

Η αναζήτηση της μακροζωίας δεν αποτελεί πλέον καθαρά ιατρικό ζήτημα, αλλά μετατρέπει τον ίδιο τον χρόνο ζωής στο απόλυτο ταξικό σύνορο, με τους αριθμούς να αποκαλύπτουν μια αδυσώπητη αλήθεια.

Ο Αντσελότι άφησε… ξερό τον Λούλα
On Field 15.04.26

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, έκανε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στον πρόεδρο της χώρας…

Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών
Πόνος 15.04.26

Οι γυναίκες, μαζί με σχεδόν 40.000 ακόμη Παλαιστίνιους, εκδιώχθηκαν βίαια από την Τζενίν και άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά από ισραηλινή επίθεση.

Τι απαντά ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία
Ελλάδα 15.04.26

Παρά την αισθητική της αξία και την ανθεκτικότητά της, η πικροδάφνη είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτό, του οποίου όλα τα μέρη περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα
Μπάσκετ 15.04.26

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Μπανταλόνα για τα προημιτελικά του Basketball Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA
On Field 15.04.26

Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

ΜΕΓΑ: Διπλή διάκριση καινοτομίας
Τα Νέα της Αγοράς 15.04.26

Η ΜΕΓΑ ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη διπλή διάκριση των Babylino Premium Pants και BabyCare 99% Water ως «Προϊόν της Χρονιάς 2026», επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυση της εταιρείας στην καινοτομία και την υψηλή ποιότητα στη βρεφική φροντίδα

Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση
Ελλάδα 15.04.26

Σοκάρουν οι εικόνες από το ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά και τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την 19χρονη αφού έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών - Λίγη ώρα αργότερα η Μυρτώ θα αφήσει την τελευταία της πνοή

Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία
On Field 15.04.26

Ο διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ είχε δεχθεί τα πυρά της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πέναλτι υπέρ της ‘Αρσεναλ. Πολλά θέματα η διαιτησία στην Τουρκία

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson
Μπάσκετ 15.04.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Άρης Betsson για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα
Κόσμος 15.04.26

Ο στολίσκος «Sumud» απέπλευσε από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές, σε μια προσπάθεια σπασίματος του ισραηλινού αποκλεισμού.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

