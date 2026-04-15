Κέιτι Πέρι: Στο μικροσκόπιο των αρχών της Αυστραλίας μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση

Οι αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν σε εφημερίδες της Αυστραλίας πως ξεκινούν έρευνα για να διερευνήσουν τη φερόμενη σεξουαλική επίθεση της τραγουδίστριας Κέιτι Πέρι στην ηθοποιό και μοντέλο Ρούμπι Ρόουζ.

Αξιωματικοί της Μελβούρνης εξετάζουν το περιστατικό που χρονολογείται από το 2010. Η αστυνομία της Βικτώριας, μέσω εκπροσώπου της σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι το συμβάν φέρεται να έλαβε χώρα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο με άδεια λειτουργίας στο κέντρο της πόλης.

Η Ρούμπι Ρόουζ, γνωστή από τη σειρά «Οrange Is the New Black», επιβεβαίωσε ότι ολοκλήρωσε την κατάθεσή της στις αρχές, τονίζοντας ότι πλέον δεν θα προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις για το θέμα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών -μια στρατηγική στάση που της προσφέρει, όπως είπε, «μια αίσθηση ανακούφισης για να επουλωθεί το τραύμα».

Η Ρόουζ χρησιμοποίησε την πλατφόρμα Threads για να περιγράψει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η Κέιτι Πέρι την παρενόχλησε σεξουαλικά ενώ εκείνη βρισκόταν σε ευάλωτη κατάσταση σε νυχτερινό κέντρο.

Η ηθοποιός ισχυρίζεται ότι υπάρχουν μάρτυρες και φωτογραφικό υλικό που επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά της, ενώ έκανε λόγο και για χρόνια ψυχολογική χειραγώγηση.

Από την πλευρά της, η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια αρνείται κατηγορηματικά κάθε κατηγορία.

Εκπρόσωπος της Πέρι χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της Ρόουζ ως επικίνδυνα και ανεύθυνα ψέματα, σημειώνοντας ότι η ηθοποιός έχει ιστορικό δημοσιοποίησης παρόμοιων καταγγελιών εναντίον διαφόρων προσώπων, οι οποίες έχουν επανειλημμένα διαψευστεί.

Βεντέτα χρόνων

Η ένταση μεταξύ των δύο γυναικών δεν είναι πρωτοφανής, καθώς η Ρόουζ είχε επικρίνει δημόσια την Πέρι το 2017, με αφορμή το τραγούδι «Swish Swish».

Ωστόσο, η τωρινή κλιμάκωση με την εμπλοκή των διωκτικών αρχών προσδίδει μια πολύ πιο σοβαρή διάσταση στη μεταξύ τους κόντρα.

Ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η Κέιτι Πέρι επέλεξε να στείλει ένα σύντομο μήνυμα αγάπης στους θαυμαστές της μέσω Instagram, παραπέμποντας στο τραγούδι της «By the Grace of God», το οποίο πραγματεύεται την ανάκαμψη από δύσκολες στιγμές.

Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η αστυνομία εξετάζει και το ζήτημα της παραγραφής των αδικημάτων λόγω της παρέλευσης τόσων ετών.