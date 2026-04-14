Θα συνεχιστεί την Τετάρτη το παιχνίδι του Τσιτσιπά – Διεκόπη λόγω σκότους (1-1, vid)

Την Τετάρτη (15/4) θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Φαμπιάν Μαροζάν για τον πρώτο γύρο στο τουρνουά που πραγματοποιείται στο Μόναχο, καθώς διεκόπη με το σκορ στο 1-1 (6-3, 6-7 [5], 2-2) λόγω σκότους.

Η περιορισμένη ορατότητα, λόγω της δύσης του ηλίου και της πυκνής συννεφιάς, δεν επέτρεψε στους δύο τενίστες να συνεχίσουν το παιχνίδι, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη (15/4), με τον Τσιτσιπά να ψάχνει τη νίκη – πρόκριση στον δεύτερο γύρο.

Ο Ελληνας τενίστας, πάντως, θα μπορούσε να είχε πάρει το παιχνίδι, καθώς είχε match point στο δεύτερο σετ, το οποίο τελικά έσβησε ο Μαροζάν, με τον Ούγγρο τελικά να επικρατεί στο τάι μπρέικ του Στέφανου με 7-5 και να στέλνει το ματς σε τρίτο σετ.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι, με τους δύο τενίστες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι το 3-3. Σε εκείνο το σημείο ο Τσιτσιπάς ανέβασε την πίεση του, έκανε μπρέικ και προηγήθηκε με 4-3. Στη συνέχεια ο συμπατριώτης μας κράτησε το σερβίς του (5-3) και λίγο αργότερα με νέο μπρέικ έφτασε στο 6-3, που του έδωσε το πρώτο σετ.

Ντέρμπι και στο δεύτερο σετ, με τους δύο αντιπάλους να κρατούν σχετικά τα σερβίς τους (2-2, 4-4, 5-5). Στο 12ο γκέιμ ο Στεφανος είχε match point (30-40), αλλά ο Ούγγρος το έσβησε και ισοφάρισε σε 6-6. Το σετ οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ, όπου ο Μαροζάν επικράτησε με 7-5, στέλνοντας το παιχνίδι σε τρίτο σετ.

Εκεί οι δύο τενίστες πρόλαβαν να παίξουν μόλις τέσσερα γκέιμς (2-2), πριν ο chair umpire διακόψει το παιχνίδι λόγω σκότους.