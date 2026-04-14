sports betsson
Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
sports

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Ρόμπεν προειδοποιεί την Μπάγερν – «Μην ξεχνάτε, αντίπαλος είναι η Ρεάλ»
On Field 14 Απριλίου 2026, 20:00

Ο Ολλανδός παλαίμαχος άσος που έχει παίξει σε Βαυαρούς και «βασίλισσα», ήταν κατηγορηματικός ενόψει της ρεβάνς των δύο ομάδων

«Η Μπάγερν δεν πρέπει να ξεχάσει ότι παίζει με την Ρεάλ Μαδρίτης». Η συγκεκριμένη πρόταση ηχεί σαν «καμπανάκι κινδύνου» και δεν χωρά αμφιβολία πως αυτές οι δώδεκα λέξεις περιγράφουν με λιτό αλλά περιεκτικό τρόπο τις δυσκολίες που θ’ αντιμετωπίσει η πρωταθλήτρια Γερμανίας, στην αυριανή «μάχη» με την Ρεάλ.

Η δήλωση ανήκει στον παλαίμαχο άσο των Βαυαρών και της «βασίλισσας», Άριεν Ρόμπεν ο οποίος θέλησε να προειδοποιήσει τους πρωταθλητές Γερμανίας για την μεγάλη αναμέτρηση κόντρα στους μερένχες.

«Αυτή η ομάδα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης κι αυτό τα λέει όλα. Το είπε άλλωστε και ο προπονητής της Μπάγερν, ότι πρέπει να έχεις απόλυτη συγκέντρωση και προσοχή για 90 ή και για 95 λεπτά για να πετύχεις τον στόχο σου απέναντι σ’ αυτό τον αντίπαλο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρόμπεν και πρόσθεσε.

«Είδα το πρώτο παιχνίδι και μπορώ να πω ότι η Μπάγερν ήταν καλύτερη και θα μπορούσε να έχει νικήσει με μεγαλύτερο σκορ. Είχε τις ευκαιρίες για να πετύχει κι άλλα γκολ, αλλά αυτό δεν λέει κάτι για την ρεβάνς.

Τίποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο στο ποδόσφαιρο και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Η ισπανική ομάδα θα κάνει μεγάλη προσπάθεια για την ανατροπή αλλά αυτό που πρέπει να κάνει η Μπάγερν, είναι να επιμείνει στο σχέδιο της.

Δεν χρειάζεται ν’ αλλάξει πράγματα στο παιχνίδι της για να κοντράρει την Ρεάλ. Η Μπάγερν είναι κι αυτή μια μεγάλη ομάδα, έχει σπουδαίους παίκτες αλλά και την ωριμότητα ν’ ανταποκριθεί στις μεγαλύτερες απαιτήσεις».

Ο Ρόμπεν εξέφρασε πάντως την στήριξη του στους πρωταθλητές Γερμανίας, όταν ρωτήθηκε για το ποια ομάδα πιστεύει πως θα κατακτήσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, αναφέροντας χαρακτηριστικά.

«Θα περάσει η Μπάγερν. Είναι μια ασταμάτητη δύναμη, μια ομάδα που παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο και μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου».

Οι Βαυαροί επικράτησαν στο πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη με 2-1 και η «πληγωμένη» Ρεάλ πάει στο Μόναχο για να παίξει τα… ρέστα της, καθώς η κατάκτηση του Champions League είναι ο μοναδικός στόχος που έχει απομείνει στην «βασίλισσα».

Headlines:
World
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Wall Street
Wall Street: Άνοδος μετοχών και αισιοδοξία επενδυτών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Wall Street: Άνοδος μετοχών και αισιοδοξία επενδυτών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Champions League 15.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να προηγήθηκε 2-0, όμως η Ατλέτικο μείωσε (2-1) και άντεξε στην πίεση των Καταλανών που έμειναν με δέκα παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία. Ηρωας ο γκολκίπερ Μούσο!

Βάιος Μπαλάφας
betson_textlink
Stream sports
Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)
Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)
Η ώρα της τετράδας: Οι πρώτες ρεβάνς στις τιτανομαχίες των προημιτελικών του Champions League
Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)
inStream - Ροή Ειδήσεων
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
Cookies