Ο Ρόμπεν προειδοποιεί την Μπάγερν – «Μην ξεχνάτε, αντίπαλος είναι η Ρεάλ»
Ο Ολλανδός παλαίμαχος άσος που έχει παίξει σε Βαυαρούς και «βασίλισσα», ήταν κατηγορηματικός ενόψει της ρεβάνς των δύο ομάδων
- Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη
- Ξεμένουν από καύσιμα οι αεροπορικές - Καλούν την ΕΕ να αναλάβει δράση
- Ο Τραμπ τα έβαλε και με τη Μελόνι – «Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος»
- Γιορτή σήμερα 15 Απριλίου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
«Η Μπάγερν δεν πρέπει να ξεχάσει ότι παίζει με την Ρεάλ Μαδρίτης». Η συγκεκριμένη πρόταση ηχεί σαν «καμπανάκι κινδύνου» και δεν χωρά αμφιβολία πως αυτές οι δώδεκα λέξεις περιγράφουν με λιτό αλλά περιεκτικό τρόπο τις δυσκολίες που θ’ αντιμετωπίσει η πρωταθλήτρια Γερμανίας, στην αυριανή «μάχη» με την Ρεάλ.
Η δήλωση ανήκει στον παλαίμαχο άσο των Βαυαρών και της «βασίλισσας», Άριεν Ρόμπεν ο οποίος θέλησε να προειδοποιήσει τους πρωταθλητές Γερμανίας για την μεγάλη αναμέτρηση κόντρα στους μερένχες.
«Αυτή η ομάδα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης κι αυτό τα λέει όλα. Το είπε άλλωστε και ο προπονητής της Μπάγερν, ότι πρέπει να έχεις απόλυτη συγκέντρωση και προσοχή για 90 ή και για 95 λεπτά για να πετύχεις τον στόχο σου απέναντι σ’ αυτό τον αντίπαλο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρόμπεν και πρόσθεσε.
«Είδα το πρώτο παιχνίδι και μπορώ να πω ότι η Μπάγερν ήταν καλύτερη και θα μπορούσε να έχει νικήσει με μεγαλύτερο σκορ. Είχε τις ευκαιρίες για να πετύχει κι άλλα γκολ, αλλά αυτό δεν λέει κάτι για την ρεβάνς.
Τίποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο στο ποδόσφαιρο και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Η ισπανική ομάδα θα κάνει μεγάλη προσπάθεια για την ανατροπή αλλά αυτό που πρέπει να κάνει η Μπάγερν, είναι να επιμείνει στο σχέδιο της.
Δεν χρειάζεται ν’ αλλάξει πράγματα στο παιχνίδι της για να κοντράρει την Ρεάλ. Η Μπάγερν είναι κι αυτή μια μεγάλη ομάδα, έχει σπουδαίους παίκτες αλλά και την ωριμότητα ν’ ανταποκριθεί στις μεγαλύτερες απαιτήσεις».
Ο Ρόμπεν εξέφρασε πάντως την στήριξη του στους πρωταθλητές Γερμανίας, όταν ρωτήθηκε για το ποια ομάδα πιστεύει πως θα κατακτήσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, αναφέροντας χαρακτηριστικά.
«Θα περάσει η Μπάγερν. Είναι μια ασταμάτητη δύναμη, μια ομάδα που παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο και μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου».
Οι Βαυαροί επικράτησαν στο πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη με 2-1 και η «πληγωμένη» Ρεάλ πάει στο Μόναχο για να παίξει τα… ρέστα της, καθώς η κατάκτηση του Champions League είναι ο μοναδικός στόχος που έχει απομείνει στην «βασίλισσα».
- Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)
- Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-2: Σούπερ Ντεμπελέ και μεγάλη πρόκριση για τους πρωταθλητές Ευρώπης (vids)
- Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)
- Παρελθόν ο Μασεράνο από την Ίντερ Μαϊάμι – Τον διαδέχεται ο Γκιγιέρμο Όγιος (pic)
- Αρτέτα: «Δεν έχουμε κανέναν φόβο, έχουμε μια απίστευτη ευκαιρία μπροστά μας»
- Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)
- Νησιά Φερόε – Ελλάδα 2-3: «Διπλό», 3Χ3 και άνοδος για την Εθνική Γυναικών (vid)
- Παναθηναϊκός: «Μέσα» Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος ενόψει Έφες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις