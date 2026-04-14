Ο Ρόμπεν προειδοποιεί την Μπάγερν – «Μην ξεχνάτε, αντίπαλος είναι η Ρεάλ»

«Η Μπάγερν δεν πρέπει να ξεχάσει ότι παίζει με την Ρεάλ Μαδρίτης». Η συγκεκριμένη πρόταση ηχεί σαν «καμπανάκι κινδύνου» και δεν χωρά αμφιβολία πως αυτές οι δώδεκα λέξεις περιγράφουν με λιτό αλλά περιεκτικό τρόπο τις δυσκολίες που θ’ αντιμετωπίσει η πρωταθλήτρια Γερμανίας, στην αυριανή «μάχη» με την Ρεάλ.

Η δήλωση ανήκει στον παλαίμαχο άσο των Βαυαρών και της «βασίλισσας», Άριεν Ρόμπεν ο οποίος θέλησε να προειδοποιήσει τους πρωταθλητές Γερμανίας για την μεγάλη αναμέτρηση κόντρα στους μερένχες.

«Αυτή η ομάδα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης κι αυτό τα λέει όλα. Το είπε άλλωστε και ο προπονητής της Μπάγερν, ότι πρέπει να έχεις απόλυτη συγκέντρωση και προσοχή για 90 ή και για 95 λεπτά για να πετύχεις τον στόχο σου απέναντι σ’ αυτό τον αντίπαλο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρόμπεν και πρόσθεσε.

«Είδα το πρώτο παιχνίδι και μπορώ να πω ότι η Μπάγερν ήταν καλύτερη και θα μπορούσε να έχει νικήσει με μεγαλύτερο σκορ. Είχε τις ευκαιρίες για να πετύχει κι άλλα γκολ, αλλά αυτό δεν λέει κάτι για την ρεβάνς.

Τίποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο στο ποδόσφαιρο και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Η ισπανική ομάδα θα κάνει μεγάλη προσπάθεια για την ανατροπή αλλά αυτό που πρέπει να κάνει η Μπάγερν, είναι να επιμείνει στο σχέδιο της.

Δεν χρειάζεται ν’ αλλάξει πράγματα στο παιχνίδι της για να κοντράρει την Ρεάλ. Η Μπάγερν είναι κι αυτή μια μεγάλη ομάδα, έχει σπουδαίους παίκτες αλλά και την ωριμότητα ν’ ανταποκριθεί στις μεγαλύτερες απαιτήσεις».

Ο Ρόμπεν εξέφρασε πάντως την στήριξη του στους πρωταθλητές Γερμανίας, όταν ρωτήθηκε για το ποια ομάδα πιστεύει πως θα κατακτήσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, αναφέροντας χαρακτηριστικά.

«Θα περάσει η Μπάγερν. Είναι μια ασταμάτητη δύναμη, μια ομάδα που παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο και μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου».

Οι Βαυαροί επικράτησαν στο πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη με 2-1 και η «πληγωμένη» Ρεάλ πάει στο Μόναχο για να παίξει τα… ρέστα της, καθώς η κατάκτηση του Champions League είναι ο μοναδικός στόχος που έχει απομείνει στην «βασίλισσα».