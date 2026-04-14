Ο Νορβηγός, Έσκας, σφυρίζει τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο
Τον Νορβηγό διαιτητή από την Elite κατηγορία, όρισε η UEFA στη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγεκάνο για τους «8» του Conference League.
Η ΑΕΚ υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (16/4-20:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Ράγιο Βαγεκάνο, στη ρεβάνς για τα προημιτελικά του Conference League.
Δυο μέρες νωρίτερα, η UEFA έκανε γνωστούς τους διαιτητές όλων των αγώνων, ορίζοντας στο ματς της Νέας Φιλαδέλφειας τον Νορβηγό, Έσπεν Εσκας, που ανήκει στην κατηγορία Elite.
Ο 37χρονος ρέφερι, που έχει σφυρίξει στο παρελθόν και σε αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Γιαν Ερικ Ενγκαν και Ισαάκ Ελίας Μπάσκεβκιν, τέταρτος ορίστηκε ο Σίγκουρντ Κρίνγκσταντ, ενώ στο VAR θα είναι οι Ιταλοί Μίκαελ Φάμπρι και Τζιανλούκα Αουρελιάνο.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νορβηγός έχει σφυρίξει άλλες τρεις φορές την Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της ρεβάνς με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ για τα προκριματικά του Champions League τον Αύγουστο του 2023 (2-2). Επίσης το ΠΑΟΚ–ΑΕΚ 2-0 τον Φεβρουάριο του 2023 και το Παναθηναϊκός–ΑΕΚ 1-0 τον Ιανουάριο του 2025, για τη Super League.
- Ο Νορβηγός, Έσκας, σφυρίζει τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις