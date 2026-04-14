Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, Χρόνια Πολλά. Η εβδομάδα που έρχεται δεν θα είναι από τις ήρεμες, να μου το θυμηθείτε. Αναμένεται ν’ ανέβουν οι τόνοι στη Βουλή, ενώ ακούω ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια εντός ΝΔ. Στην Ουγγαρία το «ακλόνητο» κάστρο του Όρμπαν έπεσε… οι λαοί έχουν όρια. Πολύ «ξεχειλωμένα» που λένε και οι φίλοι μου οι πλεμπαίοι, γιατί προοδευτική στροφή από την ακροδεξιά στη δεξιά δεν τη λές, αλλά πάντως έχουν όρια. Και άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι έχουν και δύναμη αν σηκωθούν από τον καναπέ.

«Τα λεφτά πίσω»!

«Κεραμίδα» του ήρθε του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη η περίπτωση του νεοτοποθετηθέντα ως υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μακάριου Λαζαρίδη! Δεν το πίστευε! Κι έχετε υπόψη σας ότι η περίπτωση του δεν είναι καθόλου απλή – όπως ήταν πχ του εξωκομματικού υφυπουργού Εξωτερικών κ. Αντώνη Διαματάρη. Διότι πρέπει πρώτον, να επιστρέψει τα «αχρεωστήτως καταβληθέντα» που εισέπραξε και δεύτερον, πρόκειται για ποινικό αδίκημα και ο κ. Λαζαρίδης είναι βουλευτής….

Τον άφησαν μόνο του…

Έκδηλη η γαλάζια αμηχανία… δεν βγήκε κανείς να το υπερασπιστεί. Ούτε ο κ. κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης που εκπροσωπεί επισήμως το Μέγαρο Μαξίμου και τον πρωθυπουργό, αλλά ούτε και ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης, που είναι συνήθως λαλίστατος και … αλληλέγγυος στους δεινοπαθούντες βουλευτές. Και δεν νομίζω να επικοινώνησε μαζί του ούτε ο κ. Μητσοτάκης.

Θα είναι στις λίστες;

Το πιο πιθανό αυτή την … «αγγαρεία» να την ανέθεσε στον υφυπουργό Επικρατείας κ. Γιώργο Μυλωνάκη – αυτός συνήθως αναλαμβάνει τέτοιες αποστολές. Κι αν κρίνω κι από την αμηχανία του συστήματος, η τύχη του κ. Λαζαρίδη δεν έχει κριθεί ακόμη ή μήπως κρίθηκε και με κάποιο τρόπο θα το μάθουμε σήμερα-αύριο; Κι αν τον απομακρύνει – ας πούμε «παραιτούμενος» ο ίδιος – θα τον έχει στην εκλογική λίστα του νομού Καβάλας στις επόμενες εκλογές;

Η ζημιά του κ. Πολάκη

Θα μου πείτε – και ευλόγως – ότι η περίπτωση του κ. Λαζαρίδη είναι … «παρανυχίδα» μπροστά στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή τις υποκλοπές που «πονοκεφαλιάζουν» τον κ. Μητσοτάκη. Σωστά, αν το δει το θέμα κανείς μεμονωμένα. Αν όμως το «μετρήσει» σωρευτικά, τότε είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Πρωτίστως για τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, διότι δεν το ήξερε και του «ήρθε ντοβρουτζάς», δεύτερον, διότι «σιχαίνεται» να του … «υπαγορεύει» ο κ. Παύλος Πολάκης ποιους θα έχει στη κυβέρνηση – λογικό! – και τρίτον, μόλις το έκανε το … «μερεμέτι» του ανασχηματισμού και πρέπει να το … ξαναχαλάσει! Προσωπικά του συμπαρίσταμαι….

Σε σημείο βρασμού

Σας έχω επισημάνει κατ΄ επανάληψη ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει μεγάλο πρόβλημα με την κοινοβουλευτική του ομάδα – όχι τώρα, αλλά από καιρό! Είναι αρκετοί οι βουλευτές που γνωρίζουν πλέον ότι δεν πρόκειται να ξαναεκλεγούν, λόγω της κατάρρευσης των – δημοσκοπικών – ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχασε άλλες δύο μονάδες στη τελευταίες μετρήσεις! Κι η σιωπή των τελευταίων μηνών αφορούσε στις ελπίδες του ανασχηματισμού. Ηρθαν οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – έρχονται κι άλλες… – μαζί και το «ασυμβίβαστο» και η κοινοβουλευτική ομάδα έχει φτάσει σε … «σημείο βρασμού»! Ετσι γρήγορα, γρήγορα μάζεψαν το «ασυμβίβαστο» από το Μέγαρο Μαξίμου – να μην κυκλοφορεί και τρομάζει… – και προσπαθούν τώρα να διαχειριστούν την ασυλία των βουλευτών. Ολη αυτή βέβαια η κατάσταση είναι «βούτυρο στο ψωμί» του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά – στον οποίο μαθαίνω έχουν πυκνώσει τα τηλεφωνήματα των … απελπισμένων!

Εχει μήνυμα από Ντίλιαν;

Μεθαύριο Πέμπτη θα γίνει η συζήτηση στη Βουλή – τυπικά για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, αλλά επί της ουσίας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές και εφ΄ όλη της ύλης. Είναι αλήθεια πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης, την «περιμένει πως και πως» αυτή την αντιπαράθεση. Θα είναι η πρώτη του μετά από το συνέδριο του κόμματος, όπου επικρατεί πλέον «η σιωπή των αμνών» – τρέχουν για ψήφους, μου λένε, και δεν έχουν χρόνο για «αντάρτικο» – και επικυρώθηκε η κομματική ηγεμονία του κ. Ανδρουλάκη. Πάντως την Πέμπτη θα δούμε αν οι προσπάθειες του κ. Μητσοτάκη να «εξευμενίσει» το Ταλ Ντίλιαν, έχουν πιάσει τόπο ή ο απόστρατος συνταγματάρχης παραμένει «στα κόκκινα». Ως τώρα, πάντως, δεν υπάρχει κάποιο θετικό μήνυμα για τον πρωθυπουργό. Όμως το παρασκήνιο δουλεύει ασίγαστα! Και δεν αποκλείεται – δεν μπορώ να ξέρω με ποιο τρόπο – να του έρθει κάποια καλή είδηση…. Να σας ενημερώσω πάντως ότι ο ανιψιός παραμένει «εν εξάλλω»….

Πρόωρες, αλλά πότε;

Ολη αυτή η αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης λόγω των σκανδάλων και η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού, διατηρούν τη συζήτηση για τις πρόωρες εκλογές. Τώρα το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτές να γίνουν το φθινόπωρο! Όμως άλλο είναι να το λένε κι άλλο να το … επιτύχουν! Διότι σ΄ αυτές τις συνθήκες έξι μήνες είναι πολύς χρόνος. Βέβαια ο κ. Μητσοτάκης θα επαναλάβει για μία ακόμη φορά την πρόθεση του – ή μήπως την … ελπίδα του; – για την άνοιξη του 2027, αλλά ποιος τον πιστεύει; Ο ίδιος βέβαια θα λέει την αλήθεια – γιατί όπως σας έχω εξηγήσει θέλει να μείνει μέχρι την τελευταία μέρα, διότι κλείνει ο κύκλος του ως πρωθυπουργός – αλλά η παραμονή του δεν εξαρτάται μόνο από τη δεδηλωμένη…. Ετσι δεν είναι;

Ας την πούμε οικουμενική…

Και για να ξέρετε το μόνο μετεκλογικό σενάριο – με βάση τα σημερινά δεδομένα – που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, είναι αυτής «οικουμενικής κυβέρνησης» και χωρίς τον κ. Γιάννη Στουρνάρα ως πρωθυπουργό. Βλέπω να σχηματίζεται στο βάθος το περίγραμμα του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου..