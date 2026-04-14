newspaper
Τρίτη 14 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.04.2026 | 09:28
Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς

Confidential

Eμπιστευτικά
 14 Απριλίου 2026, 08:09

Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς

Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, Χρόνια Πολλά. Η εβδομάδα που έρχεται δεν θα είναι από τις ήρεμες, να μου το θυμηθείτε. Αναμένεται ν’ ανέβουν οι τόνοι στη Βουλή, ενώ ακούω ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια εντός ΝΔ. Στην Ουγγαρία το «ακλόνητο» κάστρο του Όρμπαν έπεσε… οι λαοί έχουν όρια. Πολύ «ξεχειλωμένα» που λένε και οι φίλοι μου οι πλεμπαίοι, γιατί προοδευτική στροφή από την ακροδεξιά στη δεξιά δεν τη λές, αλλά πάντως έχουν όρια. Και άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι έχουν και δύναμη αν σηκωθούν από τον καναπέ.

«Τα λεφτά πίσω»!

«Κεραμίδα» του ήρθε του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη η περίπτωση του νεοτοποθετηθέντα ως υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μακάριου Λαζαρίδη! Δεν το πίστευε! Κι έχετε υπόψη σας ότι η περίπτωση του δεν είναι καθόλου απλή – όπως ήταν πχ του εξωκομματικού υφυπουργού Εξωτερικών κ. Αντώνη Διαματάρη. Διότι πρέπει πρώτον, να επιστρέψει τα «αχρεωστήτως καταβληθέντα» που εισέπραξε και δεύτερον, πρόκειται για ποινικό αδίκημα και ο κ. Λαζαρίδης είναι βουλευτής….

Τον άφησαν μόνο του…

Έκδηλη η γαλάζια αμηχανία… δεν βγήκε κανείς να το υπερασπιστεί. Ούτε ο κ. κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης που εκπροσωπεί επισήμως το Μέγαρο Μαξίμου και τον πρωθυπουργό, αλλά ούτε και ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης, που είναι συνήθως λαλίστατος και … αλληλέγγυος στους δεινοπαθούντες βουλευτές. Και δεν νομίζω να επικοινώνησε μαζί του ούτε ο κ. Μητσοτάκης.

Θα είναι στις λίστες;

Το πιο πιθανό αυτή την … «αγγαρεία» να την ανέθεσε στον υφυπουργό Επικρατείας κ. Γιώργο Μυλωνάκη – αυτός συνήθως αναλαμβάνει τέτοιες αποστολές. Κι αν κρίνω κι από την αμηχανία του συστήματος, η τύχη του κ. Λαζαρίδη δεν έχει κριθεί ακόμη ή μήπως κρίθηκε και με κάποιο τρόπο θα το μάθουμε σήμερα-αύριο; Κι αν τον απομακρύνει – ας πούμε «παραιτούμενος» ο ίδιος – θα τον έχει στην εκλογική λίστα του νομού Καβάλας στις επόμενες εκλογές;

Η ζημιά του κ. Πολάκη

Θα μου πείτε – και ευλόγως – ότι η περίπτωση του κ. Λαζαρίδη είναι … «παρανυχίδα» μπροστά στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή τις υποκλοπές που «πονοκεφαλιάζουν» τον κ. Μητσοτάκη. Σωστά, αν το δει το θέμα κανείς μεμονωμένα. Αν όμως το «μετρήσει» σωρευτικά, τότε είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Πρωτίστως για τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, διότι δεν το ήξερε και του «ήρθε ντοβρουτζάς», δεύτερον, διότι «σιχαίνεται» να του … «υπαγορεύει» ο κ. Παύλος Πολάκης ποιους θα έχει στη κυβέρνηση – λογικό! – και τρίτον, μόλις το έκανε το … «μερεμέτι» του ανασχηματισμού και πρέπει να το … ξαναχαλάσει! Προσωπικά του συμπαρίσταμαι….

Σε σημείο βρασμού

Σας έχω επισημάνει κατ΄ επανάληψη ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει μεγάλο πρόβλημα με την κοινοβουλευτική του ομάδα – όχι τώρα, αλλά από καιρό! Είναι αρκετοί οι βουλευτές που γνωρίζουν πλέον ότι δεν πρόκειται να ξαναεκλεγούν, λόγω της κατάρρευσης των – δημοσκοπικών – ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχασε άλλες δύο μονάδες στη τελευταίες μετρήσεις! Κι η σιωπή των τελευταίων μηνών αφορούσε στις ελπίδες του ανασχηματισμού. Ηρθαν οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – έρχονται κι άλλες… – μαζί και το «ασυμβίβαστο» και η κοινοβουλευτική ομάδα έχει φτάσει σε … «σημείο βρασμού»! Ετσι γρήγορα, γρήγορα μάζεψαν το «ασυμβίβαστο» από το Μέγαρο Μαξίμου – να μην κυκλοφορεί και τρομάζει… – και προσπαθούν τώρα να διαχειριστούν την ασυλία των βουλευτών. Ολη αυτή βέβαια η κατάσταση είναι «βούτυρο στο ψωμί» του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά – στον οποίο μαθαίνω έχουν πυκνώσει τα τηλεφωνήματα των … απελπισμένων!

Εχει μήνυμα από Ντίλιαν;

Μεθαύριο Πέμπτη θα γίνει η συζήτηση στη Βουλή – τυπικά για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, αλλά επί της ουσίας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές και εφ΄ όλη της ύλης. Είναι αλήθεια πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης, την «περιμένει πως και πως» αυτή την αντιπαράθεση. Θα είναι η πρώτη του μετά από το συνέδριο του κόμματος, όπου επικρατεί πλέον «η σιωπή των αμνών» – τρέχουν για ψήφους, μου λένε, και δεν έχουν χρόνο για «αντάρτικο» – και επικυρώθηκε η κομματική ηγεμονία του κ. Ανδρουλάκη. Πάντως την Πέμπτη θα δούμε αν οι προσπάθειες του κ. Μητσοτάκη να «εξευμενίσει» το Ταλ Ντίλιαν, έχουν πιάσει τόπο ή ο απόστρατος συνταγματάρχης παραμένει «στα κόκκινα». Ως τώρα, πάντως, δεν υπάρχει κάποιο θετικό μήνυμα για τον πρωθυπουργό. Όμως το παρασκήνιο δουλεύει ασίγαστα! Και δεν αποκλείεται – δεν μπορώ να ξέρω με ποιο τρόπο – να του έρθει κάποια καλή είδηση…. Να σας ενημερώσω πάντως ότι ο ανιψιός παραμένει «εν εξάλλω»….

Πρόωρες, αλλά πότε;

Ολη αυτή η αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης λόγω των σκανδάλων και η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού, διατηρούν τη συζήτηση για τις πρόωρες εκλογές. Τώρα το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτές να γίνουν το φθινόπωρο! Όμως άλλο είναι να το λένε κι άλλο να το … επιτύχουν! Διότι σ΄ αυτές τις συνθήκες έξι μήνες είναι πολύς χρόνος. Βέβαια ο κ. Μητσοτάκης θα επαναλάβει για μία ακόμη φορά την πρόθεση του – ή μήπως την … ελπίδα του; – για την άνοιξη του 2027, αλλά ποιος τον πιστεύει; Ο ίδιος βέβαια θα λέει την αλήθεια – γιατί όπως σας έχω εξηγήσει θέλει να μείνει μέχρι την τελευταία μέρα, διότι κλείνει ο κύκλος του ως πρωθυπουργός – αλλά η παραμονή του δεν εξαρτάται μόνο από τη δεδηλωμένη…. Ετσι δεν είναι;

Ας την πούμε οικουμενική…

Και για να ξέρετε το μόνο μετεκλογικό σενάριο – με βάση τα σημερινά δεδομένα – που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, είναι αυτής «οικουμενικής κυβέρνησης» και χωρίς τον κ. Γιάννη Στουρνάρα ως πρωθυπουργό. Βλέπω να σχηματίζεται στο βάθος το περίγραμμα του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου..

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Πολιτική
Reuters: Οι διαπραγματευτές ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική
in Confidential 08.04.26

Και όσο τη φυσάνε και δεν κρυώνει την πρόταση για το ασυμβίβαστο, κακές γλώσσες λένε ότι η ερεύνα για την κατασκοπεία εστάλη στον Αρειο Πάγο για να 'χουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό
in Confidential 07.04.26

Αλήθεια πήρε στον Μητσοτάκη μια επταετία αλλά την εντόπισε την αιτία... και πρότεινε λύση μοναδική: με ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών ο αριθμός των ρουσφετιών θα αυξηθεί, οπότε θα «κανονικοποιηθεί» και όσοι θα το βουλώνουν θα ναι πιο πολλοί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
in Confidential 06.04.26

H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εδωσαν τον ανασχηματισμό outsourcing στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον ορισμό των εκλογών σε καταδικασμένου ισραηλινού εταιρεία, θίγονται όμως όταν ο Τσίπρας λέει για γραβατωμένη συμμορία
in Confidential 02.04.26

Υπουργός ανασχηματισμού αναλαμβάνει η Λάουρα Κοβέσι, υπουργός προγραμματισμού εκλογών ο Τάλ Ντίλιαν που λέει ότι θα μιλήσει για να «καθαρίσει», πρωθυπουργός παραμένει (;) ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα υπόλοιπα υπουργεία δεχόμεθα βιογραφικά μόνο το ποινικό μητρώο μην ξεχάσετε παιδιά!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, είναι μεγάλη για τη ΝΔ των σκανδάλων η ανηφόρα…
in Confidential 01.04.26

Γιατί αποφασίστηκε η μετάθεση της συζήτησης για τις υποκλοπές. Πολλά τα μέτωπα των σκανδάλων για την κυβέρνηση και αποδεικνύονται δύσκολα διαχειρίσιμα. Ο κακός χαμός επικράτησε σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία
in Confidential 31.03.26

Φουντώνουν οι φήμες για ηχηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή σχετικά με το κράτος δικαίου και με κύριο αντικείμενο τις υποκλοπές. Τελικά όλα κύλησαν ήρεμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη Νέα Αριστερά ψάχνονται για την επόμενη μέρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί
in Confidential 27.03.26

Παραμένουν παιδιά ενός κατώτερου θεού όσοι περιμένουν να ζήσουν με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στα κόμματα επικρατεί αναβρασμός γιατί αγανάκτησε ο λαός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών
in Confidential 26.03.26

Ο Τασούλας «τα σπάει» μπερδεύοντας το 1821 με το 1981, ο Ντίλιαν σπάει τη σιωπή, και ο Μητσοτάκης σε λίγο δεν θα έχει πού να κρυφτεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στήσανε δίκη μικρή για ευθύνη μεγάλη, για την κυβέρνηση της ΝΔ φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι…
in Confidential 24.03.26

Τεράστιο το φιάσκο της κυβέρνησης στην πρεμιέρα της δίκης των Τεμπών με την ακαταλληλότητα του χώρου που επιλέχθηκε. Τα μέτρα του Κυριάκου για τον πόλεμο και οι νέοι εξοπλισμοί προ των θυρών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι καλύπτει τον Μακάριο Λαζαρίδη τον οποίο έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Η κουβέντα του ESPN για τον Αντετοκούνμπο: «Ήρθε η ώρα να φύγει»
Μπάσκετ 14.04.26

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι το Νο1 θέμα συζήτησης αυτή την εποχή στο NBA και στην τελευταία εκπομπή του ESPN άπαντες εκτίμησαν ότι η νέα σεζόν δεν θα τον βρει στους Μιλγουόκι Μπακς.

Άκης Στρατόπουλος
Στα «κάρβουνα» η κυβέρνηση μετά την ανάπαυλα του Πάσχα – Σκάνδαλα, ενεργειακή κρίση και αστάθεια
Εκρηκτικό μείγμα 14.04.26

Αντιμέτωπη με πολλαπλές κρίσεις η κυβέρνηση στην πιο αδύναμη φάση της - Σκάνδαλα, ακρίβεια και «γαλάζιες γκρίνιες» σε συνδυασμό με την περιρρέουσα αστάθεια δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: Δεν είναι σκάνδαλα ενός απρόσωπου βαθέος κράτους αλλά του προσωπικού κράτους Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Φουλ επίθεση από το ΠΑΣΟΚ με φόντο τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών με τη Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι έρχεται η ώρα της αλήθειας

Σύνταξη
Η ώρα της τετράδας: Οι πρώτες ρεβάνς στις τιτανομαχίες των προημιτελικών του Champions League
Champions League 14.04.26

Παρί Σεν Ζερμεν και Ατλέτικο Μαδρίτης είναι τα φαβορί για τη είσοδο στην τετράδα του Champions League, με τις Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν να κυνηγούν τις ιστορικές ανατροπές.

Σύνταξη
Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για σκάνδαλο υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ – «Έχουμε γίνει πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Στιμωγμένη είναι η κυβέρνηση με φόντο τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ με στελέχη της αντιπολίτευσης να εκτοξεύουν πυρά

Σύνταξη
Το λάθος, το «όνειρο», το bad trip: Η ποδηλατάδα του Άλμπερτ Χόφμαν και το πρώτο «ταξίδι» με LSD
Περιγραφές χρήσης ουσιών 14.04.26

Από τα απόρρητα προγράμματα του αμερικανικού στρατού μέχρι την αντικουλτούρα των ’60s, το LSD ξέφυγε από τα εργαστήρια και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της “αριστείας” θα δώσει συγχωροχάρτι για τις “υπηρεσίες” του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό και αναρωτιέται αν ανέχεται ο Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο

Σύνταξη
Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα
Υγεία 14.04.26

Οι σύγχρονες τεχνικές νευροχειρουργικής επιτρέπουν την ασφαλή αφαίρεση όγκων εγκεφάλου, με έμφαση στην προστασία των λειτουργιών και την ποιότητα ζωής

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Απριλίου 2026
Cookies