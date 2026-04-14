Ο Ζάκερμπεργκ δημιουργεί τον ψηφιακό κλώνο του – Και θα τον στέλνει στη δουλειά

Σε μια εξέλιξη που μοιάζει βγαλμένη από το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, η Meta αναπτύσσει μια ψηφιακή, AI εκδοχή του ιδρυτή και CEO της, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, με στόχο να μπορεί να συνομιλεί με εργαζομένους, να δίνει απαντήσεις και να προσφέρει ανατροφοδότηση σαν να ήταν ο ίδιος παρών.

Το εγχείρημα εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του τεχνολογικού κολοσσού να επαναπροσδιορίσει τη λειτουργία του γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάπτυξη αυτόνομων ψηφιακών χαρακτήρων, εξηγεί δημοσίευμα των Financial Times.

Το «ψηφιακό αντίγραφο» του CEO της Meta

Όπως εξηγούν οι Financial Times, η Meta έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη φωτορεαλιστικών, τρισδιάστατων AI χαρακτήρων που μπορούν να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο. Ανάμεσά τους, προτεραιότητα έχει δοθεί πλέον στη δημιουργία ενός AI «Ζάκερμπεργκ».

Το ψηφιακό αυτό avatar εκπαιδεύεται πάνω σε δημόσιες δηλώσεις, συμπεριφορές, ύφος ομιλίας και τρόπους σκέψης του CEO, αλλά και σε πρόσφατες εσωτερικές στρατηγικές κατευθύνσεις.

Στόχος είναι οι εργαζόμενοι να νιώθουν ότι επικοινωνούν απευθείας με τον ιδρυτή της εταιρείας, έστω και μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

H προσωπική εμπλοκή του Ζάκερμπεργκ

Ο ίδιος ο Ζάκερμπεργκ φέρεται να συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση και αξιολόγηση του ψηφιακού του εαυτού. Παράλληλα, αφιερώνει αρκετές ώρες την εβδομάδα σε coding και τεχνικές ανασκοπήσεις έργων AI, δείχνοντας ότι η στροφή της Meta προς την τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι ξεχωριστή από το λεγόμενο «CEO agent», ένα εργαλείο που θα υποστηρίζει τον ίδιο τον CEO στην εργασία του, ανακτώντας γρήγορα πληροφορίες και δεδομένα.

Η στρατηγική για «προσωπική υπερνοημοσύνη»

Η Meta έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στον τομέα της AI, με στόχο την ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων που θα προσφέρουν «προσωπική υπερνοημοσύνη» στους χρήστες.

Πρόσφατα παρουσίασε το Muse Spark, ένα εξειδικευμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης με δυνατότητες λογικής και οπτικής κατανόησης, το οποίο έγινε δεκτό θετικά από τις αγορές, οδηγώντας σε άνοδο της μετοχής.

Οι AI χαρακτήρες και οι αντιδράσεις

Η Meta δεν είναι νέα στον χώρο των AI χαρακτήρων. Ήδη από το 2023 είχε λανσάρει chatbot με προσωπικότητες βασισμένες σε διασημότητες, ενώ επέτρεψε στους χρήστες να δημιουργούν δικά τους ψηφιακά avatars μέσω του AI Studio.

Ωστόσο, το εγχείρημα έχει δεχθεί και έντονη κριτική, κυρίως για ζητήματα ασφάλειας και ακατάλληλου περιεχομένου, οδηγώντας την εταιρεία σε περιορισμούς για τους εφήβους.

Το επόμενο βήμα για την Meta

Η νέα γενιά AI χαρακτήρων που αναπτύσσεται από τα Superintelligence Labs της Meta στοχεύει σε ακόμη πιο ρεαλιστικές ψηφιακές παρουσίες, αν και το τεχνικό κόστος και η απαιτούμενη υπολογιστική ισχύς παραμένουν σημαντικές προκλήσεις.

Αν το πείραμα με τον «ψηφιακό Ζάκερμπεργκ» στεφθεί με επιτυχία, η Meta αφήνει να εννοηθεί ότι στο μέλλον παρόμοια AI avatars θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και από influencers ή δημόσια πρόσωπα, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο επικοινωνίας στην εργασία και στα social media.

