Τρίτη 14 Απριλίου 2026
14.04.2026 | 09:28
Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
Ο Ζάκερμπεργκ δημιουργεί τον ψηφιακό κλώνο του – Και θα τον στέλνει στη δουλειά
Τεχνολογία 14 Απριλίου 2026, 11:00

Η Meta δημιουργεί μια AI εκδοχή του Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Παρόμοια AI avatars θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και από influencers ή δημόσια πρόσωπα

Βαγγέλης Πρατικάκης
Σε μια εξέλιξη που μοιάζει βγαλμένη από το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, η Meta αναπτύσσει μια ψηφιακή, AI εκδοχή του ιδρυτή και CEO της, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, με στόχο να μπορεί να συνομιλεί με εργαζομένους, να δίνει απαντήσεις και να προσφέρει ανατροφοδότηση σαν να ήταν ο ίδιος παρών.

Το εγχείρημα εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του τεχνολογικού κολοσσού να επαναπροσδιορίσει τη λειτουργία του γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάπτυξη αυτόνομων ψηφιακών χαρακτήρων, εξηγεί δημοσίευμα των Financial Times.

Το «ψηφιακό αντίγραφο» του CEO της Meta

Όπως εξηγούν οι Financial Times, η Meta έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη φωτορεαλιστικών, τρισδιάστατων AI χαρακτήρων που μπορούν να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο. Ανάμεσά τους, προτεραιότητα έχει δοθεί πλέον στη δημιουργία ενός AI «Ζάκερμπεργκ».

Το ψηφιακό αυτό avatar εκπαιδεύεται πάνω σε δημόσιες δηλώσεις, συμπεριφορές, ύφος ομιλίας και τρόπους σκέψης του CEO, αλλά και σε πρόσφατες εσωτερικές στρατηγικές κατευθύνσεις.

Στόχος είναι οι εργαζόμενοι να νιώθουν ότι επικοινωνούν απευθείας με τον ιδρυτή της εταιρείας, έστω και μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

H προσωπική εμπλοκή του Ζάκερμπεργκ

Ο ίδιος ο Ζάκερμπεργκ φέρεται να συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση και αξιολόγηση του ψηφιακού του εαυτού. Παράλληλα, αφιερώνει αρκετές ώρες την εβδομάδα σε coding και τεχνικές ανασκοπήσεις έργων AI, δείχνοντας ότι η στροφή της Meta προς την τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι ξεχωριστή από το λεγόμενο «CEO agent», ένα εργαλείο που θα υποστηρίζει τον ίδιο τον CEO στην εργασία του, ανακτώντας γρήγορα πληροφορίες και δεδομένα.

O Ζάκερμπεργκ, εδώ με τα γυαλιά Meta Ray Ban, φέρεται να συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση του αντιγράφου του (Reuters)

Η στρατηγική για «προσωπική υπερνοημοσύνη»

Η Meta έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στον τομέα της AI, με στόχο την ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων που θα προσφέρουν «προσωπική υπερνοημοσύνη» στους χρήστες.

Πρόσφατα παρουσίασε το Muse Spark, ένα εξειδικευμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης με δυνατότητες λογικής και οπτικής κατανόησης, το οποίο έγινε δεκτό θετικά από τις αγορές, οδηγώντας σε άνοδο της μετοχής.

Οι AI χαρακτήρες και οι αντιδράσεις

Η Meta δεν είναι νέα στον χώρο των AI χαρακτήρων. Ήδη από το 2023 είχε λανσάρει chatbot με προσωπικότητες βασισμένες σε διασημότητες, ενώ επέτρεψε στους χρήστες να δημιουργούν δικά τους ψηφιακά avatars μέσω του AI Studio.

Ωστόσο, το εγχείρημα έχει δεχθεί και έντονη κριτική, κυρίως για ζητήματα ασφάλειας και ακατάλληλου περιεχομένου, οδηγώντας την εταιρεία σε περιορισμούς για τους εφήβους.

Το επόμενο βήμα  για την Meta

Η νέα γενιά AI χαρακτήρων που αναπτύσσεται από τα Superintelligence Labs της Meta στοχεύει σε ακόμη πιο ρεαλιστικές ψηφιακές παρουσίες, αν και το τεχνικό κόστος και η απαιτούμενη υπολογιστική ισχύς παραμένουν σημαντικές προκλήσεις.

Αν το πείραμα με τον «ψηφιακό Ζάκερμπεργκ» στεφθεί με επιτυχία, η Meta αφήνει να εννοηθεί ότι στο μέλλον παρόμοια AI avatars θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και από influencers ή δημόσια πρόσωπα, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο επικοινωνίας στην εργασία και στα social media.

Πηγή: OT.gr

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
Scale AI 13.04.26

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Τεχνητή νοημοσύνη 11.04.26

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
AI 11.04.26

Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Τεχνητή Νοημοσύνη 10.04.26

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Έρευνες 10.04.26

Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ’την τεχνητή νοημοσύνη;
AI 06.04.26

Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία
AI 06.04.26

Το σύστημα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, με μοντέλα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα πέντε ετών, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η σχέση μεταξύ της καταγεγραμμένης βροχόπτωσης και της απόκρισης της στάθμης των ποταμών.

Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι καλύπτει τον Μακάριο Λαζαρίδη τον οποίο έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κουβέντα του ESPN για τον Αντετοκούνμπο: «Ήρθε η ώρα να φύγει»
Μπάσκετ 14.04.26

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι το Νο1 θέμα συζήτησης αυτή την εποχή στο NBA και στην τελευταία εκπομπή του ESPN άπαντες εκτίμησαν ότι η νέα σεζόν δεν θα τον βρει στους Μιλγουόκι Μπακς.

Στα «κάρβουνα» η κυβέρνηση μετά την ανάπαυλα του Πάσχα – Σκάνδαλα, ενεργειακή κρίση και αστάθεια
Εκρηκτικό μείγμα 14.04.26

Στα «κάρβουνα» η κυβέρνηση μετά την ανάπαυλα του Πάσχα - Σκάνδαλα, ενεργειακή κρίση, «γαλάζιες» γκρίνιες και αστάθεια

Αντιμέτωπη με πολλαπλές κρίσεις η κυβέρνηση στην πιο αδύναμη φάση της - Σκάνδαλα, ακρίβεια και «γαλάζιες γκρίνιες» σε συνδυασμό με την περιρρέουσα αστάθεια δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα

ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: Δεν είναι σκάνδαλα ενός απρόσωπου βαθέος κράτους αλλά του προσωπικού κράτους Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Φουλ επίθεση από το ΠΑΣΟΚ με φόντο τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών με τη Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι έρχεται η ώρα της αλήθειας

Η ώρα της τετράδας: Οι πρώτες ρεβάνς στις τιτανομαχίες των προημιτελικών του Champions League
Champions League 14.04.26

Παρί Σεν Ζερμεν και Ατλέτικο Μαδρίτης είναι τα φαβορί για τη είσοδο στην τετράδα του Champions League, με τις Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν να κυνηγούν τις ιστορικές ανατροπές.

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για σκάνδαλο υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ – «Έχουμε γίνει πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Στιμωγμένη είναι η κυβέρνηση με φόντο τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ με στελέχη της αντιπολίτευσης να εκτοξεύουν πυρά

Το λάθος, το «όνειρο», το bad trip: Η ποδηλατάδα του Άλμπερτ Χόφμαν και το πρώτο «ταξίδι» με LSD
Περιγραφές χρήσης ουσιών 14.04.26

Από τα απόρρητα προγράμματα του αμερικανικού στρατού μέχρι την αντικουλτούρα των ’60s, το LSD ξέφυγε από τα εργαστήρια και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της “αριστείας” θα δώσει συγχωροχάρτι για τις “υπηρεσίες” του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;
Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό και αναρωτιέται αν ανέχεται ο Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα
Οι σύγχρονες τεχνικές νευροχειρουργικής επιτρέπουν την ασφαλή αφαίρεση όγκων εγκεφάλου, με έμφαση στην προστασία των λειτουργιών και την ποιότητα ζωής

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

