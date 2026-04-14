Στην από καιρό θρυλούμενη εξαγορά της Globalstar θα προχωρήσει η Amazon συμφωνα με την εταιρεία που δημιούργησε ο πολυδισεκατομμυριούχος Τζέφ Μπέζος.

Η συμφωνία ύψους 11,57 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την απόκτηση της εταιρείας δορυφόρων, θα ενισχύσει τη νεοσύστατη δορυφορική δραστηριότητα της Amazon καθώς επιδιώκει να ανταγωνιστεί τον μεγαλύτερο αντίπαλό της, το Starlink της SpaceX, εταιρείας του επίσης πολυδισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ.

Οι μετοχές της δορυφορικής εταιρείας Globalstar σημείωσαν άνοδο άνω του 9% στις προ-αγοραίες συναλλαγές, αφού είχαν κερδίσει πάνω από 6% τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μετά από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις συζητήσεις των εταιρειών. Η αξία της μετοχής είχε σχεδόν διπλασιαστεί πέρυσι και έχει αυξηθεί κατά περίπου 12% μέχρι στιγμής φέτος, πριν εμφανιστούν οι ειδήσεις για την εξαγορά. Οι μετοχές της Amazon σημείωσαν άνοδο περίπου 1% την Τρίτη.

Τι αποκτά η Amazon

Η συμφωνία παρέχει στην Amazon πρόσβαση στο δίκτυο της Globalstar, το οποίο αποτελείται από 24 δορυφόρους, ενισχύοντας τις φιλοδοξίες του τεχνολογικού γίγαντα να ανταγωνιστεί τη Starlink, θυγατρική της SpaceX, η οποία διαθέτει σήμερα περίπου 10.000 μονάδες σε τροχιά.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι μέτοχοι της εταιρείας δορυφόρων μπορούν να επιλέξουν να λάβουν είτε 90 δολάρια σε μετρητά είτε 0,3210 μετοχές της Amazon για κάθε μετοχή της Globalstar που κατέχουν, ανέφεραν οι εταιρείες.

Η Amazon εργάζεται για την ενίσχυση του δικτύου Leo με την ανάπτυξη περίπου 3.200 δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη έως το 2029, με περίπου τους μισούς να πρέπει να έχουν τοποθετηθεί έως την κανονιστική προθεσμία του Ιουλίου 2026.

Η εταιρεία λειτουργεί επί του παρόντος ένα δίκτυο με περισσότερους από 200 δορυφόρους και προετοιμάζεται να λανσάρει τις δορυφορικές υπηρεσίες διαδικτύου της αργότερα φέτος.

Αντίθετα, το Starlink του Μασκ – ο κυρίαρχος πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου μέσω δορυφόρου – εξυπηρετεί ήδη περισσότερους από εννέα εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Ποια είναι η Globalstar

Η Globalstar, με έδρα το Covington της Λουιζιάνα, γνωστή ως η υπηρεσία που υποστηρίζει τη λειτουργία της λειτουργίας «Emergency SOS» της Apple , λειτουργεί περίπου δύο δωδεκάδες δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη. Στα τέλη του περασμένου έτους, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ένα νέο δίκτυο υπό ανάπτυξη, με την υποστήριξη της Apple, θα επεκτείνει τον αριθμό αυτό σε 54 δορυφόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού αριθμού εφεδρικών.

Η Globalstar προσφέρει υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων σε πελάτες σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής, κυβερνητικής και καταναλωτικής αγοράς.

Παράλληλα, η Amazon και η Apple – η οποία έχει επενδύσει περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Globalstar – έχουν υπογράψει συμφωνία για τη συνέχιση της υποστήριξης των δορυφορικών λειτουργιών ασφαλείας, όπως το Emergency SOS και το Find My, για τους χρήστες iPhone και Apple Watch.

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο έτος, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές και της επίτευξης συγκεκριμένων ορόσημων ανάπτυξης δορυφόρων από την Globalstar.

