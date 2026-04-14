Ντε Γκρες και επίσημα: Με τη σφραγίδα του ΣτΕ ο Παύλος και ακόμη 9 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας

Ντε Γκρες και με τη βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας θα λέγοντα τα 10 μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Αυτό αποφάνθηκε το ΣτΕ κρίνοντας νόμιμη την ιθαγένεια και το επίθετο του Παύλου Ντε Γκρες, του Νικολάου Ντε Γκρες, του Φιλίππου Ντε Γκρες και των υπολοίπων συγγενών τους.

Κατά τη διάρκεια διάσκεψης που έγινε τις προηγούμενες ημέρες κεκλεισμένων των θυρών, απορρίφθηκε η σχετική αίτηση που που είχε κάνει ο καθηγητής Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Λαζαράτος.

Σημειώνεται πως τα 10 μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που ονομάζονται και επισήμως Ντε Γκρες είναι τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος Ντε Γκρες, Φίλιππος Ντε Γκρες, Θεοδώρα Ντε Γκρες και Αλεξία Ντε Γκρες, καθώς και τα παιδιά του πρώτου.

Η δημοσίευση της σχετικής απόφασης του ΣτΕ αναμένεται το αμέσως προσεχές διάστημα με την οποία τα 10 μέλη της τέως αποκτούν όλα τα προνόμια που προβλέπει η Ελληνική Δημοκρατία και το Σύνταγμα, όπως και το «εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

Η αίτηση ακύρωσης

Υπενθυμίζεται πως ο καθηγητής με την αίτηση ακυρώσεως του είχε στραφεί κατά αποφάσεων του υπουργού Εσωτερικών με τις οποίες διαπιστώθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 2215/1994 και αναγνωρίσθηκε η ελληνική ιθαγένεια στα μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειας.

Με την αίτησή του ο αιτών, κατ’ επίκληση της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη, εκλογέα και καθηγητή ΑΕΙ, αμφισβητούσε τη νομιμότητα των πράξεων αυτών, λόγω μη συνδρομής μίας εκ των προϋποθέσεων αναγνώρισης της ιθαγένειας, δηλαδή της κτήσης νόμιμου επωνύμου.

Κατά τον αιτούντα, η δήλωση και η χρήση του επιθέτου «Ντε Γκρες» αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 7 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι «τίτλοι ευγενείας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες», στην αρχή της ισότητας και στη δημοκρατική αρχή, διότι παραπέμπει στην ταξική προέλευση των δικαιούχων και στην διατήρηση των προνομίων που κατείχαν πριν την κατάργηση της βασιλείας

Ο καθηγητής για να θεμελιώσει το έννομο συμφέρον του επισημαίνει ότι αυτό συνίσταται «στο ότι είναι εγγεγραμμένα στο δημοτολόγιο του Δήμου Αθηναίων, άρα και στους εκλογικούς καταλόγους, άτομα τα οποία παρανόμως διαθέτουν Ελληνική Ιθαγένεια λόγω του παράνομου επιθέτου».

Συνεπώς, συνεχίζει στην αίτηση ακύρωσης, ότι «αξιοποιώντας την Ελληνική Ιθαγένεια, δύνανται να συμμετάσχουν ως εκλογείς συγκαθορίζοντας – επηρεάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα των Βουλευτικών ή των Δημοτικών – Περιφερειακών εκλογών και κατ’ αυτόν τον τρόπο, όμως νοθεύεται η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας η οποία ως προς το δικαίωμα του εκλέγειν απαιτεί νόμιμη κτήση ιθαγένειας η οποία δεν υφίσταται στην επίμαχη περίπτωση».

«Σεβασμός στο Σύνταγμα και την κοινοβουλευτική Δημοκρατία»

Αξίζει να σημειωθεί πως για να λάβουν την ελληνική ιθαγένεια οι Ντε Γκρες θα έπρεπε ρητά να διατυπώσουν πως αναγνωρίζουν την πολιτειακή κατάσταση που προέκυψε μετά το δημοψήφισμα το 1974, που τερμάτισε τη βασιλεία στην Ελλάδα, δηλώνοντας σεβασμό στο Σύνταγμα και την Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Επίσης, να παραιτηθούν από τυχόν αξιώσεις ή διεκδικήσεις που συνδέονται με το προηγούμενο πολιτειακό καθεστώς και τις ιδιότητες που είχαν σε αυτό, δηλαδή να παραιτηθούν από τους τίτλους ευγενείας, καθώς και την εγγραφή τους στο Μητρώο Πολιτών.

Το 2004, ακόμα ένα μέλος της τέως βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας, ο Μιχαήλ Ντε Γκρες, έλαβε ελληνική υπηκοότητα και ελληνικό διαβατήριο, καθώς είχε αποποιηθεί τους τίτλους και τα προνόμιά του κι είχε δηλώσει πίστη στο δημοκρατικό πολίτευμα. Ο Μιχαήλ Ντε Γκρες ήταν ξάδελφoς του τέως βασιλιά και ο μοναδικός συγγενής της οικογένειας, ο οποίος παρέμεινε στην Ελλάδα μέχρι τον θάνατό του.