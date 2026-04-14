Σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένες αναζητήσεις από την Αστυνομία για τον εντοπισμό των δύο δραστών της άγριας απόπειρας ληστείας σε βάρος 50χρονου υπαλλήλου περιπτέρου, στα Εξάρχεια.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή, καθώς μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου εισήχθη κατευθείαν στο χειρουργείο εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας που αντιμετώπιζε.

Λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα, στην συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Ιπποκράτους, έγινε στόχος το περίπτερο που εργαζόταν ο άτυχος άντρας.

Ο υπάλληλος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, προσπάθησε να σταματήσει κλοπή αντικειμένων βγαίνοντας έξω από το περίπτερο, με αποτέλεσμα να δεχτεί μαχαιριές στην αρτηρία του ποδιού, από δράστη που τράπηκε σε φυγή.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έφτασαν πρώτοι στο σημείο προχώρησαν στην περίδεση του τραύματος εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας του θύματος, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

«Είναι στο νοσοκομείο τώρα, η κατάστασή του είναι κρίσιμη, αλλά οι γιατροί κάνουν τη δουλειά τους», ανέφερε ο φίλος του θύματος, ο οποίος ανέλαβε στη συνέχεια να σφραγίσει το περίπτερο.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.