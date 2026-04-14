newspaper
Τρίτη 14 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.04.2026 | 09:28
Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Αγροδιατροφική καταστροφή» – Οι αυξήσεις στα τρόφιμα λόγω Ορμούζ θα διαρκέσουν χρόνια, προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Διεθνής Οικονομία 14 Απριλίου 2026, 12:38

«Αγροδιατροφική καταστροφή» – Οι αυξήσεις στα τρόφιμα λόγω Ορμούζ θα διαρκέσουν χρόνια, προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Τα λιπάσματα τελειώνουν την ώρα που η σπορά έχει ξεκινήσει σε πολλές χώρες. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα δεν θα υποχωρήσει γρήγορα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Αν τα πλοία που μεταφέρουν λιπάσματα δεν αρχίσουν σύντομα να περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, η κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση της παγκόσμιας αγροτικής παραγωγής και αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα που θα διαρκούσαν χρόνια, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO).

«Το ρολόι μετρά αντίστροφα» καθώς πολλές χώρες προγραμματίζουν τις φετινές σπορές, δήλωσε σε podcast του οργανισμού ο επικεφαλής οικονομολόγος του FAO Μάξιμο Τορέρο. Σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση είναι οι φτωχές χώρες που θα κληθούν να αγοράσουν ακριβότερα λιπάσματα αλλά και καύσιμα.

«Οι αγορές λιπασμάτων και ενέργειας είναι ανελαστικές, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές μπορεί να αυξηθούν πολύ περισσότερο από ό,τι υποδηλώνουν οι αλλαγές στον όγκο των συναλλαγών» γράφει ο FAO σε ανακοίνωσή του. «Οι αγορές είναι πιθανό να αντιδράσουν πολύ γρήγορα αν τα πλοία δεν αρχίσουν να περνούν σύντομα από τα Στενά του Ορμούζ.

Από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν ουσιαστικά κλείσει μετά την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής επιχείρησης κατά του Ιράν, περνά το 20 με 45 τοις εκατό της παγκόσμιας παραγωγής λιπασμάτων και άλλων γεωργικών εφοδίων.

Αν τα λιπάσματα και τα γεωργικά καύσιμα δεν αρκούν, η παραγωγή θα είναι μειωμένη φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός στις τιμές των τροφίμων είναι πιθανό να παραταθεί τα επόμενα χρόνια, αναφέρει ο FAO.

YouTube thumbnail

Επιπτώσεις στην οικονομία

Όπως είπε ο Τορέρο, «το τελευταίο που θέλουμε είναι χαμηλότερες αποδόσεις καλλιεργειών και υψηλότερες τιμές σε εμπορεύματα και τρόφιμα για τον επόμενο χρόνο».

Μια τέτοια εξέλιξη, εξήγησε πιθανότατα θα ανάγκαζε τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν πολιτικές για τη συγκράτηση των εγχώριων τιμών, κάτι που με τη σειρά τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων και επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας.

O Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO παρέμεινε σταθερός τον Μάρτιο λόγω επάρκειας αποθεμάτων για τα περισσότερα βασικά προϊόντα, κυρίως τα δημητριακά. Οι πιέσεις όμως αυξάνονται τον Απρίλιο και θα ενταθούν περαιτέρω τον Μάιο καθώς  «οι αγρότες καλούνται να λάβουν αποφάσεις» για το εάν θα μειώσουν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και αν θα στραφούν σε φυτά με μικρότερες απαιτήσεις σε λιπάσματα και ενέργεια.

Η αύξηση των τιμών της ενέργειας θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγή βιοκαυσίμων, όπως η αιθανόλη από αραβόσιτο, εις βάρος της παραγωγής τροφίμων.

Καλλιεργητής στις Φιλιππίνες κοιτάζει τα λάχανα που αποφάσισε να αφήσει στο χωράφι λόγω μεγάλης αύξησης στο κόστος των μεταφορικών (Reuters)

Ο FAO καλεί όλες τις κυβερνήσεις να εξετάσουν περιορισμούς στην παραγωγή βιοκαυσίμων και να αποφύγουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές ενέργειας και λιπασμάτων. Τέτοιοι περιορισμοί επιδείνωσαν προηγούμενες κρίσεις στις αγορές τροφίμων, επισήμανε ο οργανισμός.

Σε περίπτωση που η κρίση παραταθεί, διεθνείς θεσμοί θα πρέπει να εξετάσουν την παροχή χρηματοδότησης σε χώρες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβαση σε βασικές εισροές λιπασμάτων, δεδομένου ότι η περίοδος φύτευσης έχει ήδη ξεκινήσει.

Οι διευκολύνσεις ισοζυγίου πληρωμών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, καθώς και το πλαίσιο «Food Shock Window», σε συνέχεια της Διευκόλυνσης Χρηματοδότησης Εισαγωγών Τροφίμων που πρότεινε ο FAO το 2022, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μηχανισμός χρηματοδότησης εισροών, επιτρέποντας στις χώρες που χρειάζονται λιπάσματα να τα αποκτήσουν γρήγορα, χωρίς να προκαλούνται στρεβλωτικοί ανταγωνισμοί επιδοτήσεων, δήλωσε ο Τορέρο.

Ο οργανισμός σημειώνει επίσης ότι οι αγρότες έχουν ήδη μικρά περιθώρια κέρδους. Αν χρεοκοπήσουν, η κρίση στα τρόφιμα θα διαρκέσει περισσότερο.

Ο FAO έχει ήδη αναπτύξει μια ιεράρχηση χωρών με βάση τα ημερολόγια καλλιεργειών, ανάλογα με το πότε και πόσα λιπάσματα χρειάζονται.

«Οι κίνδυνοι είναι πολύ σαφείς», δήλωσε ο Τορέρο. «Αν δεν επιταχύνουμε…, οι κίνδυνοι θα επιδεινωθούν».

Ο FAO, τέλος, προειδοποιεί ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί σημαντικά αν η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση συνδυαστεί με ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό, το οποίο επηρεάζει τον καιρό και τις καλλιέργειες σε μεγάλο μέρος του κόσμου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πολιτική
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια
«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν

ΕΕ: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε τιμές ακινήτων το 2025
Τιμές ακινήτων σε όλη την Ευρώπη: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις το 2025;

Πόλεμος στο Ιράν: «Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία
«Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία Ιράν - ΗΠΑ

Πετρέλαιο: Η τιμή του βαρελιού ξεπέρασε πάλι τα 100 δολάρια έπειτα από τις ανακοινώσεις του Τραμπ
Ο Τραμπ βάζει ξανά φωτιά στο πετρέλαιο

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη
ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό
Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό

inStream - Ροή Ειδήσεων
Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση
Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση

Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός

Λαζαρίδης: Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν – «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»
Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου ο Λαζαρίδης αλλά λέει ότι... δεν χρειαζόταν - «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα

Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι
Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι

Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου
Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου

Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…
Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία – Αρνείται τις κατηγορίες
Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία - Αρνείται τις κατηγορίες

Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)
Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή

Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
Πυρά Φάμελλου σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη - «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Απριλίου 2026
Cookies