Στα +1.900 ευρώ ετησίως ο λογαριασμός ενέργειας λόγω Μέσης Ανατολής

Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή μεταφράζεται ήδη σε βαρύ οικονομικό κόστος για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, με τις ενεργειακές δαπάνες να εκτινάσσονται κατά σχεδόν 1.900 ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, η αύξηση αυτή συνδέεται άμεσα με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν ενισχυθεί κατά περίπου 50% από την έναρξη της κρίσης στο Ιράν.

Η συνολική ετήσια ενεργειακή δαπάνη των νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από περίπου 3.800 ευρώ σε σχεδόν 5.700 ευρώ, μετατρέποντας την ενέργεια σε έναν από τους βασικότερους παράγοντες πίεσης στο διαθέσιμο εισόδημα. Το ενεργειακό κόστος αναμένεται πλέον να αντιπροσωπεύει περίπου το 12% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Η εικόνα διαφοροποιείται ανά χώρα, αλλά καμία οικονομία δεν μένει ανεπηρέαστη από τις διεθνείς εξελίξεις. Χώρες όπως το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία και η Γαλλία εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις, ξεπερνώντας ακόμη και τα 2.500 ευρώ.

Η εκτόξευση των τιμών συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς και ειδικότερα με τη σημασία του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Η προσωρινή διακοπή της ναυσιπλοΐας και η αβεβαιότητα γύρω από την ασφάλεια της διέλευσης οδήγησαν το Brent να προσεγγίσει τα 120 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών μετά την ανακοίνωση προσωρινής εκεχειρίας, η αγορά παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη. Οι διακυμάνσεις αποτυπώνουν την εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα και την ευαλωτότητά της σε εξωτερικά σοκ.

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις άμεσες συνέπειες, αλλά και τις βαθύτερες αιτίες του προβλήματος. Η ανάγκη για μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και για επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης επανέρχεται στο προσκήνιο με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Παράλληλα, τίθεται ζήτημα αναμόρφωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να περιοριστεί η επίδραση του φυσικού αερίου στον καθορισμό των τιμών.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν την επαναφορά μέτρων στήριξης που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση των προηγούμενων ετών, προκειμένου να προστατευθούν τα νοικοκυριά και οι θέσεις εργασίας. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι οι προσωρινές λύσεις δεν αρκούν.

Όσο η Ευρώπη παραμένει εξαρτημένη από ασταθείς εξωτερικές πηγές ενέργειας, τόσο θα εκτίθεται σε επαναλαμβανόμενα σοκ. Η σημερινή κρίση λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η ενεργειακή πολιτική δεν είναι μόνο ζήτημα περιβάλλοντος ή οικονομίας, αλλά και στρατηγικής αυτονομίας.