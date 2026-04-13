Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα πως ελπίζει να συνεχίσει τους «άκρως ρεαλιστικούς δεσμούς» του με τη νέα πολιτική ηγεσία της Ουγγαρίας, αφού ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ένας στενός εταίρος της Ρωσίας, ηττήθηκε στις βουλευτικές εκλογές από τον αντίπαλό του Πέτερ Μαγιάρ.

Η ρωσική κυβέρνηση είχε στενούς δεσμούς με τον Όρμπαν

Ο εθνικιστής πρωθυπουργός Όρμπαν έχασε την εξουσία από τον Μαγιάρ και το κεντροδεξιό κόμμα του Tisza ⁠σε μια εκλογική αναμέτρηση χθες, έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία, ένα πλήγμα για τους συμμάχους του στη Ρωσία και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Απελευθερώσαμε την Ουγγαρία», είπε στο τέλος της εκλογικής βραδιάς ο Μαγιάρ, από βήμα εγκατεστημένο πάνω από την όχθη του Δούναβη, με φόντο το εμβληματικό κτίριο του ουγγρικού κοινοβουλίου, επευφημούμενος από δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του, κάποιοι από τους οποίους εκτόξευαν πυροτεχνήματα.

«Μαζί, ρίξαμε το καθεστώς Όρμπαν», τόνισε ακόμη, αφού διέσχισε το πυκνό πλήθος ανεμίζοντας την ουγγρική σημαία.

Hungary's opposition leader Peter Magyar walked through a sea of Hungarian flags and blazing torches on April 12 as supporters celebrated his Tisza party's landslide election victory over veteran nationalist Prime Minister Viktor Orban.

Κρεμλίνο: Σεβόμαστε την επιλογή της Ουγγαρίας

«Η Ουγγαρία έκανε την επιλογή της και εμείς σεβόμαστε αυτήν την επιλογή», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τους άκρως ρεαλιστικούς δεσμούς μας με τη νέα ηγεσία της Ουγγαρίας.

Σημειώσαμε τη δήλωση Μάγιαρ σχετικά με τη βούλησή του να δεσμευτεί στον διάλογο. Φυσικά, αυτό θα είναι επωφελές τόσο για τη Μόσχα όσο και για τη Βουδαπέστη», πρόσθεσε ο στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρτου, Βλαντίμιρ Πούτιν.