Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι στην Εύβοια – Πέντε νεαροί τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται

Τροχαίο ατύχημα με πέντε τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα, 12 Απριλίου, στην Εύβοια.

Ειδικότερα, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μία νεαρή γυναίκα 20 ετών και τέσσερις νεαροί άνδρες ηλικίας 20 και 21 ετών, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι στον δρόμο που οδηγεί προς τα Νέα Στύρα, στον δήμο Καρύστου.

Νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση

Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και διεκομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Καρύστου όπου νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Οι τραυματίες παραμένουν στο νοσοκομείο και σήμερα, Δευτέρα 13 Απριλίου.