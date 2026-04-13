Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι στην Εύβοια – Πέντε νεαροί τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται
Όλοι οι επιβαίνοντες του αυτοκινήτου τραυματίστηκαν και διεκομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Καρύστου όπου νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση
- Εύβοια: Δίχρονο κοριτσάκι κατάπιε πετρέλαιο – Το έσωσαν οι γιατροί
- Μεγάλη έκρηξη σε ηφαίστειο στην Ιαπωνία – Υψώθηκε καπνός 3.400 μέτρων
- Αβάσιμοι ισχυρισμοί τα περί «απειλών εισβολής στο Ισραήλ» από τον Ερντογάν, λέει η Τουρκία
- Από θύμα απαγωγής έγινε μέλος ένοπλης οργάνωσης - Τι συνέβη στην Patty Hearst;
Τροχαίο ατύχημα με πέντε τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα, 12 Απριλίου, στην Εύβοια.
Ειδικότερα, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μία νεαρή γυναίκα 20 ετών και τέσσερις νεαροί άνδρες ηλικίας 20 και 21 ετών, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι στον δρόμο που οδηγεί προς τα Νέα Στύρα, στον δήμο Καρύστου.
Νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση
Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και διεκομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Καρύστου όπου νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με το eviaonline.gr.
Οι τραυματίες παραμένουν στο νοσοκομείο και σήμερα, Δευτέρα 13 Απριλίου.
- Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι στην Εύβοια – Πέντε νεαροί τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται
- Ο Μαρτσίνιακ, ο τραυματισμός του, το μουντιάλ και η Σαουδική Αραβία
- Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ δεν βλέπει «ούτε στα επόμενα δέκα χρόνια» ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ
- Καιρός: Ερχεται νέο κύμα αφρικανικής σκόνης – Υψηλές θερμοκρασίες και λασποβροχές
- «Γολγοθάς» η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα
- Στο «κόκκινο» η Wall Street, με το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ
- «Δούλα του θανάτου» – Η Νικόλ Κίντμαν αποκαλύπτει μια εκπληκτική, νέα κατεύθυνση στην καριέρα της
- Άρχισαν τα… όργανα για Ροσένιορ – Η τρίτη σερί ήττα και τα «σενάρια» απόλυσης
