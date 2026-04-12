Βλάχος: «Όλα τα παιδιά έβγαλαν ενέργεια και ποιότητα»

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος, μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη νίκη στον αγώνα με την Ισπανία, αλλά και για την αφοσίωση των παικτών στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η Ελλάδα επιβλήθηκε με 15-13 στη διαδικασία των πέναλτι (καν. αγώνας 11-11, πεν: 4-2), στον τελευταίο της αγώνα στον όμιλο για τις θέσεις 1-4 του προκριματικού ομίλου στο World Cup Ανδρών, το οποίο ολοκληρώθηκε την Κυριακή (12/4) στην Αλεξανδρούπολη.

«Η καλή ομάδα είναι εκείνη που καταφέρνει να ξεπερνάει τα προβλήματά της και να μην φαίνεται πως έχει απουσίες» είπε χαρακτηριστικά ο Ομοσπονδιακός τεχνικός και τόνισε πως: «Όλα τα παιδιά έβγαλαν ενέργεια και ποιότητα. Σίγουρα βγάλαμε πολλά συμπεράσματα. Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθειά τους. Έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους».

Δείτε τις δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου:

Τζωρτζάτος: «Η Εθνική έχει πάντα ως στόχο το βάθρο»

«Εντάξει, όταν φτάνεις στο τέλος, στη “ρώσικη ρουλέτα” των πέναλτι, χρειάζεται και λίγη τύχη, αλλά και καλή προετοιμασία. Είχαμε κάνει αρκετό διάβασμα μαζί με τον άλλο τερματοφύλακα (Μάνος Ζερδεβάς), μένουμε και στο ίδιο δωμάτιο, και μελετάμε τις εκτελέσεις των παικτών. Οπότε μας βγήκε. Τα παιδιά ήταν εύστοχα.

Το σημαντικό είναι ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα ήμασταν πολύ καλοί, παίξαμε δυνατά στην άμυνα και χάσαμε κάποιες ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι νωρίτερα. Αυτός ήταν ο στόχος μας, να κερδίσουμε. Στο τέλος, μας πήραν έναν βαθμό και δεν μας άφησαν να διεκδικήσουμε την πρωτιά, αλλά νομίζω ότι είμαστε ευχαριστημένοι.

Ήρθαμε εδώ για να πάρουμε την πρόκριση και τα καταφέραμε, μπροστά σε αυτό το υπέροχο κοινό. Μια νίκη απέναντι στην Ισπανία δεν είναι κάτι εύκολο ούτε συνηθισμένο. Δεν γίνεται κάθε μέρα, οπότε είμαστε ευγνώμονες».

Για την παρουσία της ομάδας στη τελική φάση του World Cup:

«Η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας έχει πάντα ως στόχο το βάθρο. Αυτό θα επιδιώξουμε και εκεί, βήμα-βήμα: να περάσουμε πρώτα τον προημιτελικό και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται.

Πάντα στοχεύουμε πολύ ψηλά, στοχεύουμε την κορυφή, αλλά και το βάθρο είναι ένας πολύ υψηλός στόχος», ανέφερε από την πλευρά του ο τερματοφύλακας της Εθνικής, Παναγιώτης Τζωρτζάτος.