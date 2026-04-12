Παίζει τα… ρέστα της η Εθνική Γυναικών κόντρα στην Αυστρία

Τον τελευταίο και καθοριστικότερο αγώνα της στα προκριματικά του EURO 2026 δίνει απόψε (12/4, 19:00 – ΕΡΤ2ΣΠΟΡ) η εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών.

Το συγκρότημα του Μενέλαου Δανήλου αντιμετωπίζει την Αυστρία στην πόλη Λιντς, στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής για τον 6ο όμιλο, και θα παλέψει με όλες τις δυνάμεις του για ένα αποτέλεσμα, το οποίο θα… στείλει την ελληνική ομάδα -για πρώτη φορά στην ιστορία της- στα τελικά της διοργάνωσης. Υπενθυμίζεται ότι την πρόκριση για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος παίρνουν οι πρώτες δύο ομάδες και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι από τους συνολικά έξι ομίλους, ενώ η «γαλανόλευκη» έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση στον 6ο όμιλο.

Η Εθνική, η ήττα από την Ισπανία και οι πιθανότητες για το EURO

Τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) η εθνική γυναικών ηττήθηκε στις… λεπτομέρειες από την Ισπανία στην Κοζάνη με 24-22, αποτέλεσμα που βελτίωσε αισθητά των συντελεστή της στην ειδική βαθμολογία για τους τρίτους των ομίλων. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, το σύνολο του Μενέλαου Δανήλου βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση στην τελική φάση, ωστόσο οι διεθνείς καλούνται να κάνουν ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην Αυστρία στο «Sportmittelschule Kleinmünchen», προκειμένου να εξαντλήσουν τις πιθανότητές τους για πρόκριση στα τελικά του EURO 2026.

Εννοείται ότι, αν η ελληνική ομάδα, η οποία ηττήθηκε 29-22 στο ματς του α΄ γύρου στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης, πάρει θετικό αποτέλεσμα στην πόλη Λιντς, ουσιαστικά «σφραγίζει» το «εισιτήριο» για τα τελικά. Όμως, ακόμη κι αν ηττηθεί από την Αυστρία, η εθνική γυναικών μπορεί να προκριθεί, αν έχει καλύτερο συντελεστή τερμάτων από τουλάχιστον δύο τρίτες ομάδες άλλων ομίλων.

Την αναμέτρηση της Αυστρίας με την εθνική Ελλάδας θα διαιτητεύσουν οι Αλέν Ράουχς και Φίλιπ Λίνστερ από το Λουξεμβούργο. Στο άλλο ματς για την 6η αγωνιστική του 6ου ομίλου, η Ισπανία, η οποία έχει προκριθεί στα τελικά του EURO 2026, καθώς μετράει πέντε νίκες σε ισάριθμα ματς, υποδέχεται την ίδια ώρα (12/4, 19:00) το Ισραήλ στην πόλη Μπολάνιος ντε Καλατράβα.