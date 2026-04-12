Τροχαίο με τέσσερις τραυματίες στο Ρέθυμνο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της Καρέ, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν πολύ δυσάρεστες συνέπειες για τους επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με το patris.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα συνολικά να τραυματιστούν, ευτυχώς ελαφρά.

Άπαντες φυσικά μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου για τις πρώτες ιατρικές βοήθειες.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.