Ξανά κόντρα στην Ουγγαρία η Εθνική πόλο
Την Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, στην Αλεξανδρούπολη, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (17:30, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του World Cup.
Ένα ακόμη ραντεβού με την Ουγγαρία, μέσα σε λίγες ημέρες, έχει η Εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» στην Αλεξανδρούπολη. Στο πλαίσιο του ομίλου για τις θέσεις 1-4 στο προκριματικό τουρνουά του World Cup Υδατοσφαίρισης Ανδρών, οι διεθνείς μας θα αντιμετωπίσουν τους Μαγυάρους το Μ. Σάββατο (11/4, 17:30, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ).
Απαλλαγμένη από το άγχος της πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας (20-26/7), η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τετράδα. Και σε αυτή την προσπάθειά της θα έχει για μια ακόμη φορά στο πλευρό της το ελληνικό κοινό, που θα γεμίσει το κολυμβητήριο.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκίνησε με ήττα στις λεπτομέρειες από την Ιταλία (16-14) τους αγώνες του στον όμιλο για τις θέσεις 1-4. Όπως άλλωστε και η Ουγγαρία, με αντίπαλο την Ισπανία (9-13). Θυμίζουμε πως οι ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στην πρεμιέρα του προκριματικού τουρνουά του World Cup, τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4), με την Ουγγαρία να κερδίζει στο φινάλε με 13-12.
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος έχει επιλέξει τους εξής 16 παίκτες: Νίκος Γαρδίκας (Απόλλων Σμύρνης), Νίκος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς, Δημήτρης Χατζής (ΝΟ Βουλιαγμένης), Ζαννής Αλαφραγκής, Νίκος Γκίλλας, Μανόλης Ζερδεβάς, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Βαγγέλης Πούρος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός), Νίκος Παπανικολάου, Δημήτρης Σκουμπάκης (Παναθηναϊκός), Στέλιος Αργυρόπουλος (Φερεντσβάρος), Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ).
Το πρόγραμμα
Μ. Σάββατο (11/4)
13:30 Κροατία – ΗΠΑ (Θέσεις 5-8)
15:30 Σερβία – Ολλανδία (Θέσεις 5-8)
17:30 Ουγγαρία – ΕΛΛΑΔΑ (Θέσεις 1-4)
19:45 Ιταλία – Ισπανία (Θέσεις 1-4)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (θέσεις 1-4)
1. Ισπανία (13-9) 3
2. Ιταλία (16-14) 3
3. ΕΛΛΑΔΑ (14-16) 0
4. Ουγγαρία (9-13) 0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (θέσεις 5-8)
1. Κροατία (12-8) 3
2. ΗΠΑ (14-12) 3
3. Σερβία (12-14) 0
4. Ολλανδία (8-12) 0
