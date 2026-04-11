Σβεντ: «Δεν με άφησαν να πάω στον Ερυθρό Αστέρα επειδή είμαι Ρώσος»

Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη «Mozzart Sport» παραχώρησε ο Αλεξέι Σβεντ ο οποίος θυμήθηκε την πορεία της καριέρας του.

Ο Ρώσος γκαρντ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο γεγονός πως έφτασε μια ανάσα από τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά λόγω της καταγωγής του δεν τον άφησαν να πάει, ενώ αναφέρθηκε στην απουσία των ρωσικών ομάδων από τη Euroleague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλεξέι Σβεντ:

Για την απουσία των ρωσικών ομάδων από τη Euroleague: «Μου λείπει πολύ η Euroleague, πάντα έχω την επιθυμία να αγωνίζομαι στην κορυφαία διοργάνωση. Ωστόσο, όλοι ξέρουν ότι δεν μας επιτρέπεται να παίζουμε. Περιμένουμε να τελειώσει όλο αυτό και ελπίζω να επιστρέψουμε. Δεν είναι καλό για κανένα άθλημα, ούτε για τη EuroLeague. Θέλουμε απλώς να παίζουμε. Αυτή τη στιγμή παίζουμε στη VTB League, αυτό έχουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να το διορθώσουμε, εμείς απλώς αγωνιζόμαστε».

Για την υπόθεση μεταγραφής του στον Ερυθρό Αστέρα: «Δεν μου επέτρεψαν να πάω στον Ερυθρό Αστέρα επειδή είμαι Ρώσος. Μιλήσαμε. Ξέρω ποιες χώρες δεν μου επέτρεψαν να πάω, ξέρω τι συνέβη. Έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα είμαι ικανοποιημένος που παίζω στη χώρα μου και που είμαι στην Ούνικς».

Για το ενδιαφέρον της Παρτίζαν όταν ήταν νεότερος: «Όταν ήμουν νεαρός, ίσως 19 ετών, η Παρτίζαν ήθελε να με αποκτήσει, αλλά ήμουν παίκτης της ΤΣΣΚΑ και δεν μου επέτρεψαν να φύγω».

Για τους Μίλος Τεόντοσιτς και Νέναντ Κρστιτς: «Μου λείπει, παίξαμε υπέροχα μαζί. Είχε απίστευτη καριέρα, τώρα απολαμβάνει τη σύνταξή του. Μιλάμε πού και πού. Μου λείπουν οι ασίστ του, έβλεπε τα πάντα στο γήπεδο. Μου λείπει και ο Νέναντ Κρστιτς. Τα μπλοκ του ήταν εξαιρετικά. Απολάμβανα να παίζω μαζί τους».