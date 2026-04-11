Γιορτή σήμερα 11 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Η 11η Απριλίου είναι το Μεγάλο Σάββατο, μία από τις πιο σημαντικές ημέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, λίγο πριν την Ανάσταση.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του:

Αγίου Αντύπα (ή Αντίπα) του Ιερομάρτυρος, Επισκόπου Περγάμου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Αντύπας

Αντίπας

Μεγάλο Σάββατο: Η σημασία της ημέρας

Το Μεγάλο Σάββατο είναι ημέρα βαθιάς θρησκευτικής σημασίας, καθώς τιμάται:

Η Ταφή του Ιησού Χριστού

Η Κάθοδος στον Άδη

Η αναμονή της Ανάστασης

Το βράδυ τελείται η Αναστάσιμη Ακολουθία, κορυφώνοντας τη Μεγάλη Εβδομάδα.

