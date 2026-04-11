Οι Βούλγαροι διαμαρτύρονται: Ακριβότερο το Πάσχα στα Βαλκάνια

Ένα από τα πιο ακριβά Πάσχα των τελευταίων ετών καλούνται να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά στα Βαλκάνια, καθώς οι τιμές βασικών προϊόντων εκτοξεύονται, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος του παραδοσιακού πασχαλινού τραπεζιού. Όπως αναφέρει το «Bgonair», η εικόνα είναι κοινή σε όλες τις χώρες της περιοχής, με αυξήσεις που αγγίζουν ακόμη και το 20% σε σχέση με πέρυσι, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός εμφανίζεται συγκρατημένος σε ορισμένες οικονομίες.

Στην Ελλάδα, το κόστος για 6 έως 8 άτομα ξεπερνά πλέον τα 400 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 50 ευρώ σε σχέση με το 2025. Το αρνί, που αποτελεί το βασικό προϊόν του εορταστικού τραπεζιού, φτάνει έως και τα 18 ευρώ το κιλό στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται και σε προϊόντα όπως το τσουρέκι, τα γαλακτοκομικά και τα λαχανικά. Η συνολική επιβάρυνση αποτυπώνει την πίεση που ασκείται στην αγορά τροφίμων από το αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφοράς.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Βουλγαρία, όπου το αρνί παρουσιάζει αύξηση περίπου 15% σε ετήσια βάση, με τις τιμές να ξεπερνούν τα 16 ευρώ το κιλό. Τα αυγά, βασικό στοιχείο της πασχαλινής παράδοσης, έχουν επίσης ακριβύνει αισθητά, ενώ ανοδικά κινούνται και τα οπωροκηπευτικά, ιδιαίτερα τα προϊόντα θερμοκηπίου.

Στη Ρουμανία, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για το ακριβότερο Πάσχα των τελευταίων ετών, με το συνολικό κόστος να κυμαίνεται μεταξύ 100 και 200 ευρώ, ανάλογα με τις επιλογές των νοικοκυριών. Οι αυξήσεις στα αυγά και στο αρνί, σε συνδυασμό με τη γενικότερη άνοδο των τιμών τροφίμων, οδηγούν πολλούς καταναλωτές σε πιο προσεκτικό σχεδιασμό των αγορών τους.

Ανάλογες τάσεις καταγράφονται και στη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, όπου οι τιμές του κρέατος και των βασικών αγαθών κινούνται ανοδικά, αν και οι διατροφικές συνήθειες διαφοροποιούνται. Στη Σερβία, για παράδειγμα, το χοιρινό παραμένει κυρίαρχο στο πασχαλινό τραπέζι, διατηρώντας χαμηλότερο κόστος σε σχέση με το αρνί, γεγονός που συγκρατεί εν μέρει τη συνολική δαπάνη.

Οι λόγοι πίσω από αυτή την εκτεταμένη ανατίμηση είναι κοινοί σε όλη την περιοχή. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους, οι ακριβότερες ζωοτροφές, οι πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι επιπτώσεις των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων μεταφέρονται άμεσα στις τελικές τιμές.

Το αποτέλεσμα είναι μια αλυσιδωτή επιβάρυνση που επηρεάζει παραγωγούς, εμπόρους και τελικά καταναλωτές.

Σε αυτό το περιβάλλον, το φετινό Πάσχα διατηρεί τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, αλλά αποκτά και μια πιο «οικονομική» διάσταση. Πολλά νοικοκυριά καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τις αγορές τους, να περιορίσουν ποσότητες ή να αναζητήσουν φθηνότερες εναλλακτικές. Η γιορτή παραμένει σημαντική, αλλά το κόστος της καθιστά πιο εμφανείς από ποτέ τις πιέσεις που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα.

Το μήνυμα που αναδύεται είναι σαφές: οι διατροφικές παραδόσεις αντέχουν στον χρόνο, αλλά προσαρμόζονται στις οικονομικές συνθήκες. Και φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, το πασχαλινό τραπέζι γίνεται καθρέφτης των ευρύτερων πιέσεων που διαμορφώνουν την καθημερινότητα των ευρωπαϊκών νοικοκυριών».