Ψυχικά ανίκανος να δικαστεί ο άνθρωπος που δολοφόνησε Ουκρανή σε τρένο των ΗΠΑ
Κόσμος 10 Απριλίου 2026, 23:10

Ψυχικά ανίκανος να δικαστεί ο άνθρωπος που δολοφόνησε Ουκρανή σε τρένο των ΗΠΑ

Ο Ντεκάρλος Μπράουν, ο άνθρωπος που δολοφόνησε την 23χρονη Ουκρανή Ιρίνα Ζαρούτσκα κρίθηκε ανίκανος να παρεπεμφθεί σε δίκη σε πολιτειακό επίπεδο

Ο Ντεκάρλος Μπράουν Τζούνιορ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία μιας Ουκρανής μετανάστριας, της Ιρίνα Ζαρούτσκα, κρίθηκε ανίκανος να παραπεμφθεί σε δίκη σε πολιτειακό επίπεδο. Θα εκδικαστεί όμως η ομοσπονδιακή υπόθεση εναντίον του.

Ο άνδρας που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε θανάσιμα μια Ουκρανή μετανάστρια πέρυσι σε ένα προαστιακό τρένο στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας κρίθηκε ανίκανος να παραπεμφθεί σε δίκη για την κατηγορία δολοφονίας που του απαγγέλλει η πολιτεία, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Η υπόθεση είχε σοκάρει την κοινή γνώμη και είχε χρησιμοποιηθεί προεκλογικά από την

Ωστόσο, η διαπίστωση των ιατρών που εξέτασαν τον ύποπτο, τον Ντεκάρλος Μπράουν Τζούνιορ, δεν σηματοδοτεί το τέλος της υπόθεσης που έχει ασκήσει εναντίον του η πολιτεία. Συνήθως, το επόμενο βήμα θα ήταν οι εισαγγελείς της κομητείας να ζητήσουν τη διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας με αντικείμενο την ικανότητα του κ. Μπράουν να δικαστεί στο μέλλον.

Ένας δικαστής μπορεί να ζητήσει την «αποκατάσταση» της ικανότητάς του, η οποία θα περιελάμβανε τη φαρμακευτική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη ή οποιαδήποτε άλλη φροντίδα κρίνουν οι γιατροί απαραίτητη, ώστε να καταστεί ικανός να παραστεί στο δικαστήριο.

Η ομοσπονδιακή κατηγορία είναι ακόμα σε ισχύ και βρίσκεται υπό κράτηση

Ωστόσο, ο Μπράουν, 35 ετών, αντιμετωπίζει επίσης μια ομοσπονδιακή κατηγορία και βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή κράτηση. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι διαδικασίες στο πολιτειακό δικαστήριο έχουν ουσιαστικά ανασταλεί, ενόσω εκκρεμεί η ομοσπονδιακή υπόθεση. Τα πορίσματα της αξιολόγησης περιλαμβάνονταν σε μια αίτηση που υπέβαλε την Τρίτη ο πολιτειακός δημόσιος συνήγορος του Μπράουν.

Ο Μπράουν κατηγορήθηκε τον Σεπτέμβριο για μαχαίρωμα που προκάλεσε τον θάνατο σε μέσο μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης. Εάν καταδικαστεί για τον θάνατο της 23χρονης Ιρίνα Ζαρούτσκα, ενδέχεται να αντιμετωπίσει την ομοσπονδιακή θανατική ποινή.

Όταν ένας ύποπτος έχει κατηγορηθεί για φόνο από κρατικές ή τοπικές αρχές, είναι σπάνιο οι ομοσπονδιακές αρχές να υποβάλλουν τις δικές τους κατηγορίες σε μια φαινομενικά τυχαία πράξη βίας στο δρόμο. Ωστόσο, η δολοφονία της Ζαρούτσκα τη νύχτα της 22ας Αυγούστου προσέλκυσε ευρεία εθνική προσοχή μετά τη δημοσίευση ενός φρικιαστικού βίντεο της επίθεσης από το Σύστημα Συγκοινωνιών της Περιοχής του Σάρλοτ.

Ταυτόχρονα έγινε μείζον πολιτικό θέμα το οποίο βοήθησε στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στάθηκε στην μη φυλάκιση του Μπράουν με αυστηρότερες ποινές για άλλα αδικήματα. Ενώ το βίντεο και η υπόθεση χρησιμοποιήθηκαν ως «απόδειξη πως η εγκληματικότητα έχει φυλή» από κύκλους της λευκής υπεροχής και της αμερικανικής ακροδεξιάς και άλλες κατηγορίες που αγνοούσαν ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια και την φροντίδα ψυχικής υγείας.

Θα υπάρξει ψυχολογική αξιολόγηση σε ομοσπονδιακό επίπεδο αυτό τον μήνα

Το βίντεο πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση στη δεξιά, καθώς οι συντηρητικοί χρησιμοποίησαν την υπόθεση για να τροφοδοτήσουν συζητήσεις σχετικά με την εγκληματικότητα, τη φυλή και τις υποτιθέμενες αδυναμίες των δικαστικών συστημάτων των μεγάλων πόλεων και των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης.

Η μητέρα της κας Ζαρούτσκα, Άννα, παρευρέθηκε στην ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για την Κατάσταση της Ένωσης (σ.σ. State of the Union Adress) φέτος, κλαίγοντας ανοιχτά όταν ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Μπράουν «παράφρονο τέρας» και ισχυρίστηκε ψευδώς ότι «μπήκε μέσω των ανοιχτών συνόρων». Ο κ. Μπράουν γεννήθηκε στη πόλη του Σάρλοτ, όπως υπογραμμίζουν οι New York Times στο άρθρο τους.

Αρκετά χρόνια πριν από τη σύλληψή του, στον κ. Μπράουν είχε διαγνωστεί μια σχιζοφρένεια, την οποία τα αστυνομικά τμήματα, οι φυλακές και ακόμη και το αμερικανικό σύστημα ψυχικής υγείας δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένα και εκπαιδευμένα για να αντιμετωπίσουν.

Τα τελευταία χρόνια, η οικογένειά του δήλωσε ότι τον θεωρούσε πολύ επικίνδυνο για να ζει μαζί τους και έτσι κατέληξε άστεγος. Ωστόσο, σύμφωνα με την πολιτειακή νομοθεσία, δεν θεωρήθηκε αρκετά επικίνδυνος ώστε να υποβληθεί σε θεραπεία παρά τη θέλησή του. Το ομοσπονδιακό σωφρονιστικό σύστημα αναμένεται να δημοσιεύσει μια ξεχωριστή ψυχολογική αξιολόγηση του κ. Μπράουν αυτό το μήνα.

Το βίντεο δείχνει το πριν και το μετά και όχι την στιγμή της δολοφονίας. Παρόλα αυτά μπορεί να σοκάρει μερίδα των ανθρώπων που θα το παρακολουθήσουν από την αδιαφορία των γύρω ή την ψυχική κατάσταση του δράστη.

Η αστυνομία και οι υγειονομικές αρχές έκαναν τον Μπράουν «μπαλάκι» μεταξύ τους ή κατέληγε στην φυλακή

Εάν κριθεί ψυχικά ανίκανος να δικαστεί, ένας ομοσπονδιακός δικαστής θα διεξαγάγει κατά πάσα πιθανότητα ακροαματική διαδικασία για την ικανότητα του κατηγορουμένου, και ο Μπράουν θα υποβληθεί σε θεραπεία στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αποκατάστασης. Στη συνέχεια, οι γιατροί θα κρίνουν εάν η ψυχική ικανότητα του κ. Μπράουν έχει αποκατασταθεί. Ανεξάρτητα από τα πορίσματά τους, τελικά θα εναπόκειται στον δικαστή να λάβει την τελική απόφαση.

Για χρόνια ο Μπράουν έλεγε σε νοσοκομεία, στην αστυνομία και, όπως ισχυριζόταν, ακόμη και στο FBI, ότι το σώμα του είχε μολυνθεί από ένα «τεχνητό υλικό», το οποίο επέτρεπε στην κυβέρνηση να τον ελέγχει.

Στην οικογένειά του, παραπονιόταν ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας του είχαν πει ότι ήταν θέμα της αστυνομίας, ενώ η αστυνομία του είχε πει ότι ήταν ιατρικό ζήτημα. Συχνά, αυτές οι συναντήσεις κατέληγαν με τον Μπράουν στη φυλακή.

Δεν είχε συλληφθεί για σοβαρά αδικήματα, πλην μιας φοράς για ένοπλη ληστεία

Για το σοβαρότερο αδίκημά του, μια ένοπλη ληστεία, καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι ετών την ανώτατη ποινή. Οι περισσότερες από τις άλλες κατηγορίες που απαγγέλθηκαν κατά καιρούς εναντίον του Μπράουν αποσύρθηκαν. Ωστόσο, καμία από αυτές δεν θα είχε οδηγήσει σε σημαντική, αν όχι καθόλου, ποινή φυλάκισης, ακόμη και αν είχαν διωχθεί στο έπακρο.

Οι Ρεπουμπλικανοί προσπάθησαν να μετατρέψουν την υπόθεση σε σημείο καμπής στην κρίσιμη αναμέτρηση για τη Γερουσία μεταξύ του πρώην κυβερνήτη Ρόι Κούπερ, ενός μετριοπαθούς Δημοκρατικού, και του Μάικλ Γουάτλεϊ, πρώην προέδρου της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικάνων.

Ο Γουάτλεϊ προσπάθησε να κατηγορήσει τον Κούπερ για την δολοφονία, ισχυριζόμενος ότι μια συμφωνία που είχε επιτύχει η κυβέρνησή του για τη μείωση του συνωστισμού στις κρατικές φυλακές κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη αποφυλάκιση του κ. Μπράουν.

Ωστόσο, ο Μπράουν αποφυλακίστηκε πριν ο Κούπερ συμφωνήσει στη συμφωνία και αφού εξέτισε την υποχρεωτική ελάχιστη ποινή.

Bruegel: Μπορεί ένα «διόδιο» στα Στενά του Ορμούζ να λύσει την πετρελαϊκή κρίση – Ποιος θα πληρώσει

