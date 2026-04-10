Λεωφορείο με Βρετανούς τουρίστες βγήκε εκτός δρόμου στην Ισπανία – Ένας νεκρός και 27 τραυματίες
Ένας βρετανός συνταξιούχος έχασε την ζωή του, όταν λεωφορείο βγήκε εκτός δρόμου και έφυγε πολλά μέτρα πιο κάτω από τον λόφο που βρίσκονταν
Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 27 τραυματίστηκαν, όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε Βρετανούς τουρίστες έπεσε σε ένα φαράγγι στο ισπανικό νησί Λα Γκομέρα, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Οι τραυματίες, μεταξύ των οποίων τρεις σε σοβαρή κατάσταση, μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο νοσοκομείο Nuestra Senora de Guadalupe (σ.σ. Η Παναγία της Γουαδελούπης) και σε άλλα νοσοκομεία, σύμφωνα με ανάρτηση των τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσθεσαν ότι οι επιβάτες ήταν 27 Βρετανοί υπήκοοι όπως και ο οδηγός, σύμφωνα με το Reuters.
Το ατύχημα συνέβη όταν το όχημα βγήκε από τον δρόμο GM-2 στη Λα Γκομέρα, ένα από τα νησιά των Καναρίων Νήσων που είναι δημοφιλές στους επισκέπτες από τη Βόρεια Ευρώπη.
«Οι σκέψεις μας είναι με όσους επλήγησαν από αυτό το τραγικό συμβάν», δήλωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές και είναι έτοιμο να βοηθήσει τους Βρετανούς υπηκόους.
Ένας εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας που έχασε τη ζωή του ήταν 77χρονος Βρετανός υπήκοος. Δεν μπόρεσαν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία ή λεπτομέρειες για τους τραυματίες Βρετανούς, μεταξύ των οποίων, όπως είναι γνωστό, περιλαμβάνονται τρία παιδιά. Τρία άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά, όπως μεταφέρει η Mirror.
Στον ίδιο δρόμο έχουν συμβεί και άλλα δυστυχήματα με τουριστικά λεωφορεία
Το λεωφορείο ανήκε στην Gomera Tours, μια τοπική εταιρεία. Όταν το Reuters επικοινώνησε με την εταιρεία, ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε να σχολιάσει. Η ισπανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα, αλλά η αιτία του ατυχήματος δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί.
Πέρυσι, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 10 άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα στον ίδιο δρόμο.
Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 13:15 τοπική ώρα και φαίνεται ότι το λεωφορείο βγήκε από το δρόμο σε μια στροφή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ανέφερε ότι τα φρένα του λεωφορείου δεν λειτούργησαν. Στη συνέχεια, το λεωφορείο συγκρούστηκε με το πίσω μέρος ενός ημιφορτηγού Toyota πριν βγει από το δρόμο.
