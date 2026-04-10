Νέα διάκριση στην Πορτογαλία για τον Συλαϊδόπουλο

Η Ρίο Άβε πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις τον περασμένο μήνα, ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος έκανε φοβερή δουλειά και η ομάδα του σε τέσσερα ματς ήταν αήττητη με τρεις νίκες και μία ισοπαλία.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο Έλληνας τεχνικός της πορτογαλικής ομάδας να βρεθεί στους υποψήφιους για τον προπονητή του μήνα στην Primeira Liga, καθώς οι επιδόσεις που είχε, την ανέβασαν στη 12η θέση της βαθμολογίας και 10 βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο πρώην τεχνικός της ομάδας νέων του Ολυμπιακού, και πρωταθλητής Ευρώπης με τους ερυθρόλευκους, έφτασε πολύ κοντά σε μια σημαντική διάκριση, μετά τον εξαιρετικό Μάρτιο που διένυσε η ομάδα του.

Τερμάτισε στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας για τον κορυφαίο προπονητή του μήνα, πίσω μόνο από τον Ούγκο Ολιβέιρα της Φαμαλικάο, που ήταν κι αυτός που αναδείχτηκε προπονητής του μήνα.

Δείτε την ανάρτηση της Ρίο Άβε, όπου ο Συλαϊδόπουλος αναδείχτηκε δεύτερος καλύτερος προπονητής: