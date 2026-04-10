Εκτός δράσης και πάλι ο Λαουτάρο Μαρτίνες με θλάση στη γάμπα
Νοκ άουτ ξανά ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ, με τα αποτελέσματα των εξετάσεων να δείχνουν θλάση στην αριστερή γάμπα.
- Πατέρας κρατούσε αιχμάλωτο το 9χρονο παιδί του επί έναν χρόνο - Βρέθηκε γυμνό και υποσιτισμένο
- Από τον πόλεμο στον «σούπερ Ελ Νίνιο» – Νέοι κίνδυνοι για το κόστος τροφίμων
- Πληθωρισμός ΗΠΑ: Εκτόξευση στο 3,3% τον Μάρτιο – Στο 10,9% ο πληθωρισμός ενέργειας
- Οι δύο όροι του Ιράν για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις
Ξανά εκτός τέθηκε ο αρχηγός της Ίντερ, Λαουτάρο Μαρτίνες, καθώς αποκόμισε θλάση στην αριστερή γάμπα, όπως ενημέρωσαν οι «νερατζούρι» σε σχετική ανακοίνωση.
Ο Αργεντίνος επιθετικός αναμένεται να απουσιάσει τουλάχιστον για 15 ημέρες, ενώ σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν μέσα του εξωτερικού, δεν πρόκειται για υποτροπή στον προηγούμενο τραυματισμό του, αφού αυτή τη φορά επηρέασε μία διαφορετική περιοχή, τον υποκνημίδιο.
Υπενθυμίζεται ότι ο καπιτάνο των «νερατζούρι» επέστρεψε στη δράση 46 ημέρες μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με την Μπόντο/Γκλιμτ και αγωνίστηκε στο ματς της περασμένης Κυριακής (5/4), που πέτυχε και δύο γκολ κόντρα στους «τζιαλορόσι».
Inter, Lautaro Martinez si ferma di nuovo: risentimento al soleo, niente Como https://t.co/TI7Nov3oET
— Repubblica (@repubblica) April 10, 2026
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τραυματισμός του Λαουτάρο δεν εμπνέει ανησυχία στις τάξεις της Ίντερ, ωστόσο ο καπιτάνο θα παραμείνει εκτός το διάστημα που προβλέπεται, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο πρόκλησης περαιτέρω ζημιάς.
- Βαθμολογία Euroleague: Νίκησαν Ζαλγκίρις, Ερυθρός Αστέρας, έχασε έδαφος ο Παναθηναϊκός
- Euroleague: Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής – Ολα τα δεδομένα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
- Άουγκσμπουργκ – Χόφενχαϊμ 2-2: Ματσάρα χωρίς νικητή
- Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα 1-1: Γκέλαρε και έμεινε στο -6 από την Μπαρτσελόνα
- Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0: Δύο γκολ ο Μαυροπάνος, βήμα σωτηρίας για τα «σφυριά» (vid)
- Ρόμα – Πίζα 3-0: Σόου Μάλεν στο Ολίμπικο
- Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές με τη Ζαλγκίρις, στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)
- Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86: «Έκλεισε» θέση στο πλέι ιν με ηγέτες Τζέιμς – Οκόμπο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις