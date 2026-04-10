Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
10.04.2026 | 08:52
Πασχαλινό ωράριο: Πώς λειτουργούν τα καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Μυθικός «γύπας» ο Πέσιτς: Την… έπεσε στο flash interview σε Ιταλίδα δημοσιογράφο (vid)
Euroleague 10 Απριλίου 2026, 09:20

Μυθικός «γύπας» ο Πέσιτς: Την… έπεσε στο flash interview σε Ιταλίδα δημοσιογράφο (vid)

H Μπάγερν Μονάχου νίκησε με άνεση τη Μιλάνο και ο Πέσιτς έπαθε πλάκα όταν είδε στο flash interview την πανέμορφη, Γάια Ακότο.

Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία και μετά το τέλος του ματς ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, άρχισε τους… έρωτες με την Ιταλίδα δημοσιογράφο, Γάια Ακότο.

Τι κι αν έχει πατήσει στα 76 του χρόνια ο Σέρβος προπονητής και αν είναι παντρεμένος, όταν είδε την πανέμορφη Ιταλίδα στο flash interview έπαθε πλάκα και άρχισε τα γλυκόλογα.

Με το που του παρουσιάστηκε η ευκαιρία, την άρπαξε κι έδειξε πως είναι «γύπας»! Την προσκάλεσε στους αγώνες που έχει να δώσει από εδώ και στο εξής η βαυαρική ομάδα στο γερμανικό πρωτάθλημα, ζητώντας το τηλέφωνό της!

Το επικό «πέσιμο» του Πέσιτς στη δημοσιογράφο:

Πέσιτς: «Τώρα έχουμε την Bundesliga. Δεν ξέρεις την Bundesliga, δεν την παρακολουθείς;»

Γάια Ακότο: «Προσπαθώ να παρακολουθώ τα πάντα, αλλά η μέρα κόουτς ξέρετε έχει 24 ώρες»

Πέσιτς: «Η Γερμανία ξέρετε είναι πρωταθλήτρια κόσμου και Ευρώπης»

Γάια Ακότο: «Ξέρω, ξέρω ήμουν μέσα όταν κέρδισε. Παρακολουθώ τα πάντα όπως σας είπα»

 Πέσιτς: «Σε προσκαλώ τότε στα playoffs, στα παιχνίδια μας»

Γάια Ακότο: «Αλήθεια; Θα είμαι εκεί τότε»

Πέσιτς: «Δώσε μου το τηλέφωνό σου και θα πω στους ανθρώπους του κλαμπ να το κανονίσουν αν θες να δεις αγώνα της Bundesliga»

Γάια Ακότο: «Είστε ένας θρύλος, με καλείτε, ασφαλώς θα είμαι εκεί»

Ελληνική οικονομία: Πότε θα έρθει το νέο πακέτο μέτρων;

Κόσμος
Euroleague 10.04.26

Ο Ντόρσεϊ χάρισε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε μαζί με έναν μικρό φίλο που ταξίδεψε από την Άρτα (pic)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε χαρούμενο τον μικρό του φίλου, καθώς χάρισε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε με τον νεαρό φίλαθλο, που ταξίδεψε από την Άρτα στη Σόφια για το παιχνίδι με τη Χάποελ.

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Euroleague 09.04.26

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 09.04.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Τεράστιο το ενδιαφέρον για Βεζένκοφ και Ολυμπιακό στη Βουλγαρία – Ανοίγει και το πάνω διάζωμα του γηπέδου
Μπάσκετ 09.04.26

Οι συμπατριώτες του Σάσα Βεζένκοφ περιμένουν πώς και πως για να δουν από κοντά τον Βούλγαρο διεθνή, με τους υπεύθυνους του γηπέδου να ανοίγουν και το πάνω διάζωμα.

Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)
Euroleague 09.04.26

Δύο αγωνιστικές μένουν για το τέλος της κανονικής διάρκειας της Euroleague και το «Figurei8ht» έβγαλε νέο ανανεωμένο πίνακα με τα ποσοστά που αφορούν την οκτάδα της διοργάνωσης.

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο
Επιφανειακός σεισμός 10.04.26

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για σεισμό μικρής έντασης, με ρηχό εστιακό βάθος.

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Editorial 10.04.26

Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Όπλα ή ψωμί; – Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους
Διχαστική ατζέντα 10.04.26

Με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί εκτίναξη των αμυντικών δαπανών στις ΗΠΑ, εν μέσω λαϊκής δυσαρέσκειας από τον πόλεμο στο Ιράν και διχασμού στο Κογκρέσο

ΗΠΑ: Η οργάνωση HALC πιέζει για αυστηρότερη στάση έναντι της Τουρκίας με φόντο τις θρησκευτικές ελευθερίες
Έκθεση USCIRF 10.04.26

Η οργάνωση της ελληνικής Ομογένειας στις ΗΠΑ καλεί την αμερικανική διπλωματία να υιοθετήσει τις συστάσεις της Επιτροπής για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία θέτοντας όρους στη συνεργασία με την Άγκυρα

Fuel Pass: Ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ
Οικονομία 10.04.26

Οι πληρωμές για το Fuel Pass πραγματοποιούνται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης, αλλά όσοι δεν έκαναν αιτήσεις τις δύο πρώτες ημέρες, λόγω των αργιών στο τραπεζικό σύστημα θα πληρωθούν την επόμενη εβδομάδα

Καμπανάκι από Copernicus: Οι ωκεανοί κοντά σε επίπεδα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας
Περιβάλλον 10.04.26

Το μηνιαίο δελτίο του Copernicus για το κλίμα, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, είναι ένα σήμα συναγερμού: ύστερα από τρία χρόνια που ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί στη Γη, η ολοένα πιο πιθανή επιστροφή του Ελ Νίνιο το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς προκαλεί ανησυχία στους κλιματολόγους ότι η ανθρωπότητα κινείται προς νέες ακραίες υψηλές θερμοκρασίες

Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά ενόψει Πάσχα – Πώς διαμορφώνονται οι τιμές
Ακρίβεια 10.04.26

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 300 έλεγχοι σε όλη τη χώρα με στόχο τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την ουσιαστική προστασία των καταναλωτών εν όψει Πάσχα

Αναφορές ότι οι ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Πακιστάν ενόψει των συνομιλιών με τις ΗΠΑ
Κόσμος 10.04.26

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για συνομιλίες στο Πακιστάν, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο - Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για διαπραγματεύσεις με τη Βηρυτό, χωρίς όμως να υπάρξει εκεχειρία - Όλες οι εξελίξεις στο in

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Έρευνες 10.04.26

Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρόνο
Εργαλείο προσομοίωσης 10.04.26

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο - ΕΤUI, η ενεργειακή κρίση θα κοστίσει στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά ως και 1800 ευρώ επιπλέον τον χρονο, αν δεν υπάρξουν μέτρα. Τι δείχνει για την Ελλάδα.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

