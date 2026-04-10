Μυθικός «γύπας» ο Πέσιτς: Την… έπεσε στο flash interview σε Ιταλίδα δημοσιογράφο (vid)
H Μπάγερν Μονάχου νίκησε με άνεση τη Μιλάνο και ο Πέσιτς έπαθε πλάκα όταν είδε στο flash interview την πανέμορφη, Γάια Ακότο.
Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία και μετά το τέλος του ματς ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, άρχισε τους… έρωτες με την Ιταλίδα δημοσιογράφο, Γάια Ακότο.
Τι κι αν έχει πατήσει στα 76 του χρόνια ο Σέρβος προπονητής και αν είναι παντρεμένος, όταν είδε την πανέμορφη Ιταλίδα στο flash interview έπαθε πλάκα και άρχισε τα γλυκόλογα.
Με το που του παρουσιάστηκε η ευκαιρία, την άρπαξε κι έδειξε πως είναι «γύπας»! Την προσκάλεσε στους αγώνες που έχει να δώσει από εδώ και στο εξής η βαυαρική ομάδα στο γερμανικό πρωτάθλημα, ζητώντας το τηλέφωνό της!
💬 «Bana telefon numaranı ver.» 😅
🗣️🔴 Svetislav Pesic’in maç sonu röportajında keyfi yerinde olunca muhabire sataştı:
🎙️ Pesic: «İyi bir hafta oldu bizim için. Şimdi Bundesliga’ya bakacağız. Orası sizin bildiğiniz gibi değil. Takip etmezsiniz Bundesliga’yı.
🎙️ Muhabir: «Her… pic.twitter.com/BzRPtJFQEJ
— Hızlı Hücum (@hizlihucum) April 10, 2026
Το επικό «πέσιμο» του Πέσιτς στη δημοσιογράφο:
Πέσιτς: «Τώρα έχουμε την Bundesliga. Δεν ξέρεις την Bundesliga, δεν την παρακολουθείς;»
Γάια Ακότο: «Προσπαθώ να παρακολουθώ τα πάντα, αλλά η μέρα κόουτς ξέρετε έχει 24 ώρες»
Πέσιτς: «Η Γερμανία ξέρετε είναι πρωταθλήτρια κόσμου και Ευρώπης»
Γάια Ακότο: «Ξέρω, ξέρω ήμουν μέσα όταν κέρδισε. Παρακολουθώ τα πάντα όπως σας είπα»
Πέσιτς: «Σε προσκαλώ τότε στα playoffs, στα παιχνίδια μας»
Γάια Ακότο: «Αλήθεια; Θα είμαι εκεί τότε»
Πέσιτς: «Δώσε μου το τηλέφωνό σου και θα πω στους ανθρώπους του κλαμπ να το κανονίσουν αν θες να δεις αγώνα της Bundesliga»
Γάια Ακότο: «Είστε ένας θρύλος, με καλείτε, ασφαλώς θα είμαι εκεί»
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/4): Δράση με Ευρωλίγκα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου
- Μουντιάλ 2026: Ανακοινώθηκε η πλήρης λίστα των διαιτητών
- Ο Ντόρσεϊ χάρισε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε μαζί με έναν μικρό φίλο που ταξίδεψε από την Άρτα (pic)
- Παναθηναϊκός για τις εγκαταστάσεις στη Βαλένθια: «Αποδυτήρια σαν αποθήκη, δεν μπορούσαν να αλλάξουν μαζί έξι προπονητές» (vid)
- Bαθμολογία UEFA: Δυσκολεύει η10η θέση για την Ελλάδα
- Τριάρες για Κρίσταλ Πάλας (3-0) και Σαχτάρ (3-0), βήμα πρόκρισης για Μάιντς (2-0) – Δείτε τα γκολ
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
