Μυθικός «γύπας» ο Πέσιτς: Την… έπεσε στο flash interview σε Ιταλίδα δημοσιογράφο (vid)

Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία και μετά το τέλος του ματς ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, άρχισε τους… έρωτες με την Ιταλίδα δημοσιογράφο, Γάια Ακότο.

Τι κι αν έχει πατήσει στα 76 του χρόνια ο Σέρβος προπονητής και αν είναι παντρεμένος, όταν είδε την πανέμορφη Ιταλίδα στο flash interview έπαθε πλάκα και άρχισε τα γλυκόλογα.

Με το που του παρουσιάστηκε η ευκαιρία, την άρπαξε κι έδειξε πως είναι «γύπας»! Την προσκάλεσε στους αγώνες που έχει να δώσει από εδώ και στο εξής η βαυαρική ομάδα στο γερμανικό πρωτάθλημα, ζητώντας το τηλέφωνό της!

💬 «Bana telefon numaranı ver.» 😅 🗣️🔴 Svetislav Pesic’in maç sonu röportajında keyfi yerinde olunca muhabire sataştı: 🎙️ Pesic: «İyi bir hafta oldu bizim için. Şimdi Bundesliga’ya bakacağız. Orası sizin bildiğiniz gibi değil. Takip etmezsiniz Bundesliga’yı.

Το επικό «πέσιμο» του Πέσιτς στη δημοσιογράφο:

Πέσιτς: «Τώρα έχουμε την Bundesliga. Δεν ξέρεις την Bundesliga, δεν την παρακολουθείς;»

Γάια Ακότο: «Προσπαθώ να παρακολουθώ τα πάντα, αλλά η μέρα κόουτς ξέρετε έχει 24 ώρες»

Πέσιτς: «Η Γερμανία ξέρετε είναι πρωταθλήτρια κόσμου και Ευρώπης»

Γάια Ακότο: «Ξέρω, ξέρω ήμουν μέσα όταν κέρδισε. Παρακολουθώ τα πάντα όπως σας είπα»

Πέσιτς: «Σε προσκαλώ τότε στα playoffs, στα παιχνίδια μας»

Γάια Ακότο: «Αλήθεια; Θα είμαι εκεί τότε»

Πέσιτς: «Δώσε μου το τηλέφωνό σου και θα πω στους ανθρώπους του κλαμπ να το κανονίσουν αν θες να δεις αγώνα της Bundesliga»

Γάια Ακότο: «Είστε ένας θρύλος, με καλείτε, ασφαλώς θα είμαι εκεί»