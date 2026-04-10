Οι τελευταίες «δουλειές» που έκανε ο Κώστας Τσιάρας, πριν κλείσει την πόρτα του ΥΠΑΑΤ
Πολιτική Γραμματεία 10 Απριλίου 2026, 20:25

Με αμνηστία για τις παρατυπίες στις δηλώσεις βοσκοτόπων και προσλήψεις τελευταίας στιγμής αποχαιρέτησε ο Κώστας Τσιάρας το ΥΠΑΑΤ.

ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου και Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Με δύο κινήσεις που δέχονται ήδη έντονη κριτική από τους ειδικούς του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου φαίνεται να επέλεξε να αφήσει τον υπουργικό θώκο ο Κώστας Τσιάρας – μία εξ αυτών, μάλιστα, ανήμερα της ανακοίνωσης της παραίτησής του.

Συγκεκριμένα, την 1η Απριλίου, ο Κώστας Τσιάρας ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέγραψε μία απόφαση με την οποία εξαίρεσε από κυρώσεις τα βοσκοτόπια στα οποία εντοπίζονταν παρατυπίες.

Δύο μέρες αργότερα, δε, στις 3 Απριλίου, κατέθεσε τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία επιδιόρθωνε κάποια νομοτεχνικά προβλήματα που αφορούσαν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού.

Μόνο που αυτά που επιδιόρθωσε δεν άγγιξαν το βασικό πρόβλημα: ότι οι προσλήψεις που έγιναν με τα έκτακτα μέτρα δεν αφορούν ειδικούς που θα δράσουν στο πεδίο, αλλά διοικητικό και οικονομικό προσωπικό που θα αντιμετωπίσει τις ζωονόσους από το υπουργείο στην οδό Αχαρνών.

Κανόνες για τα βοσκοτόπια

Το 2025 έχει μεν παρέλθει ως έτος, ωστόσο εκκρεμείς παραμένουν πολλές από τις ενισχύσεις για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο. Με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1946, ο Κώστας Τσιάρας προβλέπει ότι για το έτος 2025 δεν θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προέβλεπε η σχετική υπουργική απόφαση του 2023, σε περιπτώσεις:

«Αγροτεμαχίων επί των οποίων εφαρμόζεται το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων και τα οποία παρουσιάζουν ετερογένεια ή στα οποία εντοπίζονται μη επιλέξιμα αστικά στοιχεία και χέρσα εδάφη ή αγροτεμαχίων χωρίς αγροτική δραστηριότητα με συνεχή και αμετάβλητη παρουσία βλάστησης ή αγροτεμαχίων στα οποία η χρήση γης είναι διαφορετική της δηλωθείσας ή αγροτεμαχίων δηλωμένων ως αγρανάπαυση ή κοφτολίβαδα, στα οποία δεν εντοπίστηκε η απαιτούμενη άροση/κοπή».

Κοινώς, οτιδήποτε θα μπορούσε να συνιστά παρατυπία που θα επηρέαζε τις ενισχύσεις για τους βοσκότοπους, εξαιρείται για το έτος χρήσης που σχετίζεται με τη θητεία Τσιάρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω δεν αφορούν καν κυρώσεις που θα επηρέαζαν τις συνολικές ενισχύσεις, αλλά μειώσεις των ενισχύσεων από 1 ως 15% της προβλεπόμενης.

Το ζήτημα ανέδειξε με δελτίο τύπου της τη Μεγάλη Δευτέρα η ΠΟΓΕΔΥ, το οποίο αποτέλεσε τη βάση και για ερώτηση πέντε βουλευτών της Νέας Αριστεράς, που ρωτάνε τους αρμόδιους υπουργούς για τη σκοπιμότητα αυτής της εξαίρεσης, για τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την πιθανότητα να επιφέρει μελλοντικούς καταλογισμούς σε βάρος της χώρας.

Προσλήψεις στο ΥΠΑΑΤ λόγω… αφθώδους πυρετού

Το πρωί της Δευτέρας 6 Απριλίου, ο Μακάριος Λαζαρίδης ως νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό τον Μαργαρίτη Σχοινά, ανακοίνωσε την υποβολή τροπολογίας που συνέταξε το υπουργείο του και υποστήριξε ο ίδιος στη Βουλή, με θέμα την επέκταση των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών της ευλογιάς και του αφθώδους πυρετού.

Στην πραγματικότητα βέβαια, η τροπολογία κατατέθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου, όταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν ακόμα ο Κώστας Τσιάρας.

Στην ανακοίνωση, ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ότι με την τροπολογία «διασφαλίζεται η άμεση κινητοποίηση και μετακίνηση κτηνιατρικού προσωπικού, όπου αυτό απαιτείται, δίδεται η δυνατότητα ενίσχυσης των υπηρεσιών με έκτακτο προσωπικό και συνεργασίες με ιδιώτες και επεκτείνεται η εφαρμογή των ήδη δοκιμασμένων μέτρων που ίσχυσαν για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και στον αφθώδη πυρετό».

Τα έκτακτα αυτά μέτρα -συμπεριλαμβανομένης της τωρινής επέκτασής τους- έχουν δεχθεί έντονη κριτική από τους επαγγελματίες που καλούνται να χειριστούν τις ζωονόσους στο πεδίο, ενώ η συνολική διαχείριση της ευλογίας και του αφθώδους πυρετού έχει εγείρει πλήθος ενστάσεων στον κόσμο των κτηνοτρόφων.

Ειδικοί τονίζουν ότι οι προβλέψεις για ιδιώτες κτηνιάτρους που θα απασχοληθούν μερικώς στο πεδίο εγκυμονούν κινδύνους για διασπορά των νόσων στο ελεύθερο επάγγελμά τους, ενώ οι υποχρεωτικές μεταθέσεις των κτηνιάτρων των -ήδη υποστελεχωμένων- υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, απειλούν τη στοιχειώδη λειτουργία τους.

Ωστόσο, έχουν γίνει και προσλήψεις ως μέρος των συγκεκριμένων έκτακτων μέτρων. Για την ακρίβεια, κάνοντας χρήση νόμου του 2021 για την πρόσληψη προσωπικού με οχτάμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, το ΥΠΑΑΤ εξέδωσε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου τον Νοέμβριο του 2025, στη βάση της οποίας προκηρύχθηκαν ακολούθως 70 θέσεις έκτακτου προσωπικού στις 30 Ιανουαρίου και άλλες 45 στις 26 Μαρτίου 2026.

Από αυτές τις 115 συνολικά θέσεις, ελάχιστες αφορούν κτηνιάτρους που θα δράσουν στο πεδίο. Οι πρώτες 70 έκτακτες προσλήψεις για την αντιμετωπίση των ζωονόσων κατευθύνονται στις διάφορες υπηρεσίες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και πλην 5 κτηνιάτρων, αφορούν διοικητικό προσωπικό, λογιστές, ακόμα και οδηγούς.

Στη δεύτερη προκήρυξη των τελών του Μαρτίου, οι 45 θέσεις περιλαμβάνουν μόνο 3 κτηνιάτρους, οι οποίοι μάλιστα τοποθετούνται στο ΥΠΑΑΤ στην Αθήνα – οι υπόλοιπες αφορούν όλες διοικητικό προσωπικό. Για την ακρίβεια, από τις 45 θέσεις, οι 31 αφορούν προσωπικό που θα εγκατασταθεί στο υπουργείο στην Αχαρνών και άλλες 4 το εργαστήριο του Κτηνιατρικού Κέντρου του ΥΠΑΑΤ στην Αγία Παρασκευή – από τις οποίες όμως, μόνο η μία θέση αφορά επιστημονικό προσωπικό.

Το θέμα αποτέλεσε κι αυτό αντικείμενο ανακοίνωσης της ΠΟΓΕΔΥ που εξέδωσε στις 7/4 ανακοίνωση με τον σκωπτικό τίτλο «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών ή για την τακτοποίηση ημετέρων;»

«Η ΠΟΓΕΔΥ έχει ήδη αναδείξει το οξύμωρο το ΥΠΑΑΤ να προκηρύσσει 45 θέσεις ΙΔΟΧ (πλην τριών κτηνιάτρων) για διοικητικούς με το πρόσχημα της επιζωοτίας της ευλογιάς» σημειώνει σε αυτή, το όργανο των Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων.

«Αυτό που δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε είναι με το ίδιο πρόσχημα […] να γίνονται 70(!) προσλήψεις υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων, όπως τεχνολόγοι τροφίμων ή διοικητικοί (και κάποιοι ελάχιστοι κτηνίατροι) στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος προφανώς καμία σχέση δεν έχει με την αντιμετώπιση της επιζωοτίας, όπως ορίζει ο νόμος. Απόδειξη αυτού είναι ότι κανένας υπάλληλος από αυτό το προσωπικό δεν χρησιμοποιείται στο πεδίο».

Ότι τελείωσαν «τα ρουσφέτια τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ σε φίλους και ημετέρους» διαμηνύει στο τέλος η ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας τη σχετική απόφαση «προδήλωσης παράνομη» και τα αποτελέσματά της «κατασπατάληση Δημοσίου Χρήματος».

World
Ελ Νίνιο: Νέοι κίνδυνοι για το παγκόσμιο κόστος των τροφίμων

Vita.gr
Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Κόσμος
Τραμπ: Οι Ιρανοί εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα μόνο για να διαπραγματευτούν

Δουδωνής: Η κτηνοτροφία της Λέσβου καταστρέφεται και η κυβέρνηση δίνει σόου τύπου Γεωργιάδη – Μέτρα τώρα
Επικαιρότητα 10.04.26

Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε και το Πάσχα «έκτακτη εμφάνιση καλικάτζαρων», λέει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στο κρίσιμο ζήτημα της καταστροφής της κτηνοτροφίας της Λέσβου από τον αφθώδη πυρετό

Σακελλαρίδης: Αν η κυβέρνηση δίνει τόσα πολλά εκατομμύρια, γιατί οι τιμές των εισιτηρίων συνεχίζουν να αυξάνονται;
Ακρίβεια 10.04.26

Για «καρτέλ και στην ακτοπλοΐα» κάνει λόγο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και τονίζει πως «χρειάζεται μία Επιτροπή Ανταγωνισμού πραγματικά ανεξάρτητη»

Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
Επικαιρότητα 10.04.26

«Ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι 'άριστοι' της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε», λέει η Νέα Αριστερά

Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωσή του
Διπλωματία 10.04.26

Το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία με την πολύνεκρη επίθεση στο Λίβανο και ο Νετανιάχου αναζητά την πολιτική του σωτηρία μέσα από τη συνέχιση του πολέμου.

ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη – Ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει
Επικαιρότητα 09.04.26

«Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη, ενώ προσθέτει πως αν δεν τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός «θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού»

Υποκλοπές: H εμπλοκή των 9, ο κίνδυνος παραγραφών και τα ερωτήματα για τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης
Πολιτική 09.04.26

Επόμενο ραντεβού για τις υποκλοπές στο Εφετείο τον Δεκέμβριο. Έως τότε προβληματίζουν οι κινήσεις της Δικαιοσύνης για τους 9 εμπλεκόμενους της υπόθεσης.

Δημήτρης Τερζής
«Κροτίδες» μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Γεωργιάδη για τα ρουσφέτια: Τώρα θυμήθηκε το Πάσχα ο ρουσφετάκιας υπουργός για να ξεφύγει
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η σκληρή κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τις προκλητικές δηλώσεις του υπουργού για τα ρουσφέτια - Στον «πόλεμο» μπήκε και το... Πάσχα

Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»
Αντιπαράθεση 09.04.26

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη επιτέθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων για την ανάπλαση στη Βασιλίσσης Σοφίας. Απάντηση Δούκα με αιχμές στον Κώστα Μπακογιάννη

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Διπλωματία 09.04.26

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

Φάμελλος: Η Ελλάδα είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά
ΣΥΡΙΖΑ 09.04.26

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος περιόδευσε στην αγορά της Θεσσαλονίκης - Εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια και τα σκάνδαλα που ταλανίζουν το πολιτικό σύστημα

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

«Είναι πολιτική επιλογή να δίνονται χρήματα απλώς σε pass και κουπόνια με τα μάτια στην κάλπη», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. «Το πασχαλινό τραπέζι θα είναι 20% ακριβότερο σε σχέση με το περσινό», είπε ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Οκτώ στόχοι του Predator απάντησαν αν άνοιξαν τα SMS, οι υπόλοιποι 79 κρύβονται
Απάντηση 09.04.26

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αναφέρεται στη δικαστική απόφαση για το Predator, που απεφάνθη για τους οκτώ στόχους του Predator που κατέθεσαν μήνυση - «Κρύβονται ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Δένδιας, ο κ. Χατζηδάκης κλπ και όλοι καταλαβαίνουμε γιατί», τονίζει

Νέα επίθεση ΠΑΣΟΚ: Ο ρουσφετάκιας Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος
Συνέχεια στην κόντρα 09.04.26

Νέα επίθεση από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τις δηλώσεις του περί ρουσφετιών. Τον καλεί «να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια, που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης»

Τσουκαλάς: Πανικόβλητη η κυβέρνηση, σεβασμός αλά καρτ στη Δικαιοσύνη από τη Νέα Δημοκρατία
ΠΑΣΟΚ 09.04.26

«Διάχυση ευθυνών, αποπροσανατολισμός , ενοχοποίηση των αντιπάλων και διαστρέβλωση της πραγματικότητας επιλέγει η κυβέρνηση», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

ΚΚΕ: Οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τον Λίβανο είναι ακόμη ένα μνημείο κυνισμού
Βολές 09.04.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει αναλάβει ρόλο ''λαγού'' σε κρίσιμα ζητήματα, όπως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και η αύξηση των πολεμικών δαπανών στην ΕΕ», τονίζει το ΚΚΕ

Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους
Son of Nobody 10.04.26

«Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ότι η 'Ιλιάδα' αφορά τους ισχυρούς. Και σκέφτηκα: τι γίνεται με τον απλό άνθρωπο;», είπε μεταξύ άλλων ο Γιαν Μαρτέλ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας από Θεσσαλονίκη για Αθήνα – Αναχώρησε με 1 ώρα καθυστέρηση λόγω βλάβης
Ελλάδα 10.04.26

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία IC57 παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και χρειάστηκε να γίνει αντικατάσταση των μηχανών στη Θεσσαλονίκη

Πάσχα: 100 συλλήψεις για βεγγαλικά και τουλάχιστον 7 τραυματίες – Έχουν κατασχεθεί πάνω από 170.000 είδη πυροτεχνίας
Ελλάδα 10.04.26

Από τις 7 Μαρτίου που ξεκίνησαν οι εντατικοί έλεγχοι της Αστυνομίας για την αποτροπή διακίνησης και χρήσης ειδών πυροτεχνίας για το φετινό Πάσχα έχουν γίνει τουλάχιστον 100 συλλήψεις

Μετά το φινάλε του Champions League…
On Field 10.04.26

Από τις 24/2 στο Λεβερκούζεν ακολούθησαν για τον Ολυμπιακό 5 ματς, με ένα πρόγραμμα ουσιαστικά ενός αγώνα κάθε εβδομάδα, και όμως αυτό όπως φαίνεται δεν λειτούργησε ευεργετικά όπως θα περίμενε κανείς.

Γιώργος Νοικοκύρης
Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Τεχνητή Νοημοσύνη 10.04.26

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η αναβίωση της αυτοκρατορίας: Πώς ο υπερεθνικισμός διαλύει την παγκόσμια τάξη
Η έπαρση της εξουσίας 10.04.26

Πώς ο αναδυόμενος υπερεθνικισμός και η συστηματική περιφρόνηση των διεθνών κανόνων οδηγούν την παγκόσμια τάξη πραγμάτων σε μια επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη αποσύνθεση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο έκλεισε η Εθνική Ελλάδας
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Η Ιταλία θα επιστρέψει στο γήπεδο για δύο φιλικά τον Ιούνιο, το ένα με την Εθνική Ελλάδας και το άλλο με το Λουξεμβούργο, ενώ στον πάγκο των Ατζούρι θα κάθεται ο Σίλβιο Μπαλντίνι, προπονητής της U21.

Ο Τζίμι Κίμελ σχολιάζει τις δηλώσεις της Μελάνια περί Έπσταϊν
Τι συνέβη εδώ; 10.04.26

Η Μελάνια Τραμπ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της στον Λευκό Οίκο ότι «ποτέ δεν ήταν φίλη» με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Washington Post: Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει τους κρατούμενους Αμερικανούς
Κόσμος 10.04.26

Ο Κίραν Ράμσεϊ της Global Reach, μίας ΜΚΟ για την απελευθέρωση Αμερικανών ομήρων, δήλωσε στην Washington Post ότι η απελευθέρωση των Αμερικανών από το Ιράν θα ήταν ένας «απλός και χωρίς απώλειες τρόπος για να βγούμε από τις εχθροπραξίες»

Το Ισραήλ απέβαλε την Ισπανία από το κέντρο παρακολούθησης της εκεχειρίας στη Γάζα
Κόσμος 10.04.26

«Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται. Η Ισπανία έχει δυσφημίσει τους ήρωές μας, τους στρατιώτες των IDF, τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου

Στο αυτόφωρο Μ. Σάββατο το μοντέλο και εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών
Ελλάδα 10.04.26

Η 26χρονη εντοπίστηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας μαζί με τον φίλο της και σε έλεγχο που έγινε εντοπίστηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητες κάνναβης

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους
Κόσμος 10.04.26

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα «European Pulse» του POLITICO υποστηρίζουν με συντριπτική πλειοψηφία τα μέτρα που αποσκοπούν στο να κρατήσουν τα παιδιά κάτω των 16 ετών μακριά από τα social media

Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν τους λογιστές και έπεισαν 83χρονο να τους δώσει 15.000 ευρώ – Συνελήφθη 23χρονη
Ελλάδα 10.04.26

Η 23χρονη μαζί με συνεργούς της έπεισαν τον ηλικιωμένο να πάει δύο φορές στην τράπεζα και να κάνει αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών - Οι υπεύθυνοι της τράπεζας κατάλαβαν την απάτη και κάλεσαν την Άμεση Δράση

Νίκο Σλότερμπεκ: Τον ήθελαν Ρεάλ και Μπάγερν, ανανέωσε με τη Ντόρτμουντ
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Ο Σλότερμπεκ είχε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027 και η διοίκηση των Βεστφαλών του προσέφερε νέο πενταετές συμβόλαιο για να τον κρατήσει στο Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ έως το καλοκαίρι του 2031.

Δουδωνής: Η κτηνοτροφία της Λέσβου καταστρέφεται και η κυβέρνηση δίνει σόου τύπου Γεωργιάδη – Μέτρα τώρα
Επικαιρότητα 10.04.26

Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε και το Πάσχα «έκτακτη εμφάνιση καλικάτζαρων», λέει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στο κρίσιμο ζήτημα της καταστροφής της κτηνοτροφίας της Λέσβου από τον αφθώδη πυρετό

Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική
Κόσμος 10.04.26

Παρότι οι Βρυξέλλες μιλούν για μείωση των αφίξεων μεταναστών, οι αυστηρότεροι κανόνες για το άσυλο και οι συμφωνίες της ΕΕ με αφρικανικές χώρες φαίνεται ότι θα έχουν μόνο προσωρινά αποτελέσματα

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 65χρονη
Ελλάδα 10.04.26

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, όταν μία 65χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ στο ρεύμα εξόδου, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

