Ο Ισημερινός απειλεί την Κολομβία με τελωνειακούς δασμούς 100%
Διεθνής Οικονομία 10 Απριλίου 2026

Ο Ισημερινός απειλεί την Κολομβία με τελωνειακούς δασμούς 100%

Κορυφώνεται ο εμπορικός πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Ισημερινό και την Κολομβία, με το Κίτο να απειλεί πλέον την Μπογοτά ότι θα αυξήσει τους τελωνειακούς δασμούς κατά 100%.

Vita.gr
Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Spotlight

Η μετάσταση στο εμπόριο των κλιμακούμενων πολιτικών εντάσεων ανάμεσα στον Ισημερινό και την Κολομβία έφθασε χθες Πέμπτη σε νέα κορύφωση, με το Κίτο να επισείει την απειλή ότι θα αυξήσει τον επόμενο μήνα από το 50 στο 100% τους τελωνειακούς δασμούς στα προϊόντα που εισάγονται από την Μπογοτά, με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το υπουργείο Παραγωγής (εικόνα, επάνω, από το nst.com.my που δημιουργήθηκε από την Τεχνητή Νοημοσύνη).

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε την απειλή «τερατώδη» κι αντέτεινε πως σε αντίποινα, η χώρα του θα εγκαταλείψει την οικονομική κοινότητα των κρατών των Ανδεων (σ.σ. χρησιμοποίησε τον όρο Pacto Andino, παλαιότερη ονομασία της Comunidad Andina de Naciones, ή CAN), στην οποία ανήκουν επίσης, πέρα από τον Ισημερινό, η Βολιβία και το Περού.

Η ένταση δεν σταματά να κλιμακώνεται ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισημερινού και της Κολομβίας

«Πρόκειται απλώς για τερατούργημα» που «σηματοδοτεί το τέλος του Pacto Andino για την Κολομβία, δεν έχουμε πλέον καμιά θέση εκεί», τόνισε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος μέσω X.

Η απόφαση του Κίτο για την αύξηση των δασμών από τον Μάιο ακολούθησε τη διαπίστωση ότι η Μπογοτά δεν εφαρμόζει «σθεναρά και αποτελεσματικά μέτρα ως προς την ασφάλεια των συνόρων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Παραγωγής, Διεθνούς Εμπορίου και Επενδύσεων του Ισημερινού.

Η ένταση δεν σταματά να κλιμακώνεται ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δυο γειτονικών κρατών. Στα τέλη Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση του προέδρου του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα κατηγόρησε αυτήν του προέδρου της Κολομβίας Πέτρο ότι δεν καταπολεμά ως οφείλει το οργανωμένο έγκλημα.

Το Κίτο επέβαλε στην Μπογοτά – μέτρο που ανταποδόθηκε – τελωνειακούς δασμούς 30% σε δεκάδες προϊόντα της Κολομβίας, με απόφαση του προέδρου Νομπόα, συμμάχου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και σφοδρού επικριτή του ομολόγου του Πέτρο.

Εγκληματικές οργανώσεις

Κατόπιν, οι τελωνειακοί δασμοί αυξήθηκαν από το 30 στο 50% τον Μάρτιο, με την κυβέρνηση του Ισημερινού να κάνει λόγο για μέτρο απαραίτητο ώστε να εξασφαλιστούν 400 εκατ. δολάρια προκειμένου να γίνουν επενδύσεις στην επιτήρηση των συνόρων των δυο χωρών, μήκους περίπου 600 χιλιομέτρων.

Στην περιοχή της μεθορίου δρουν εγκληματικές οργανώσεις που επιδίδονται ιδίως σε διακίνηση ναρκωτικών, εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων, ιδίως χρυσωρυχείων, και διακίνηση παράτυπων μεταναστών.

Η Κολομβία ανταπέδωσε επιβάλλοντας δασμούς 50% σε προϊόντα του Ισημερινού και σταματώντας να εξάγει ενέργεια στη γειτονική χώρα, που είχε βρεθεί αντιμέτωπη το 2024, εξαιτίας κυρίως πολυετούς ξηρασίας, με διακοπές ρεύματος που έφταναν ως ακόμη και τις 14 ώρες την ημέρα.

Συναντήσεις υψηλού επιπέδου γέννησαν ελπίδες πως τα μέτρα αυτά θα ανακαλούνταν, όμως τις τελευταίες ημέρες η διένεξη όχι μόνο αναζωπυρώθηκε αλλά χειροτέρεψε, με έναυσμα το ότι ο πρόεδρος Πέτρο χαρακτήρισε «πολιτικό κρατούμενο» τον άλλοτε αντιπρόεδρο του Ισημερινού Χόρχε Γκλας, φυλακισμένο έπειτα από καταδίκες του για υποθέσεις διαφοράς.

Ο πρόεδρος Πέτρο είχε απονείμει στον κ. Γκλας υπηκοότητα της Κολομβίας. Προχθές Τετάρτη, ο Ισημερινός ανακάλεσε τον πρεσβευτή του στην Μπογοτά για διαβουλεύσεις.

Vita.gr
Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI ανοίγει με ελαφριά άνοδο, αλλά κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων
Πετρέλαιο 10.04.26

Με ελαφριά άνοδο ανοίγει η τιμή του WTI

Λίγο πριν από το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI σημείωνε άνοδο 0,20%, στα 98,07 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων.

Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
ENTSOG 10.04.26

ΕΕ: Εξασφαλίστε αποθέματα φυσικού αερίου «το συντομότερο δυνατόν»

Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα

Το 75% της Gen Z συνδέει τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια. Bλέποντας τι συνέβη στους millennials, 1 στους 4 στρέφεται σε τεχνικά επαγγέλματα.

Ευρωπαϊκά συνδικάτα – ETUC: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια
Επείγουσα έκκληση 09.04.26

Ευρωπαϊκά συνδικάτα: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν και αυτό είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων - ETUC. Καλεί την ΕΚΤ να μην αυξήσει τα επιτόκια

«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οποιοσδήποτε υποψήφιος για κάποια θέση εργασίας μπορεί να «τα λέει καλά». Τώρα, οι εργοδότες θέλουν να έρθεις και να τα αποδείξεις.

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη

Οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκαν απότομα μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, με το μερίδιο της Ρωσίας στη ζήτηση φυσικού αερίου της ΕΕ να μειώνεται από 39% το 2021 σε 12% το 2023

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;

Η διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2021 και το 2022 ανέδειξε για την Ευρώπη τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και από μια άκαμπτη υποδομή αγωγών

Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»: Ο Τραμπ δοκιμάζει τα όρια της επικίνδυνης ρητορικής της εξουσίας
Ιράν 10.04.26

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»: Ο Τραμπ δοκιμάζει τα όρια της επικίνδυνης ρητορικής της εξουσίας

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε». Σε έναν χάος ασταμάτητων προκλητικών και εξωφρενικών δηλώσεων του Ντοναλντ Τραμπ, η δήλωση αυτή πήγε την ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ σε νέο επίπεδο

Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI ανοίγει με ελαφριά άνοδο, αλλά κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων
Πετρέλαιο 10.04.26

Με ελαφριά άνοδο ανοίγει η τιμή του WTI

Λίγο πριν από το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI σημείωνε άνοδο 0,20%, στα 98,07 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων.

Ισραήλ: Σήμαναν σειρήνες συναγερμού λόγω εκτόξευσης ρουκετών από τον Λίβανο
Εκτόξευση ρουκετών 10.04.26

Σειρήνες συναγερμού στο Ισραήλ

Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο κατά της ισραηλινής επικράτειας, ενώ ήχησαν σειρήνες σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της Ασντότ.

Ιράκ: Ρηματική διαμαρτυρία επέδωσαν οι ΗΠΑ στον ιρακινό πρεσβευτή
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 10.04.26

Ρηματική διαμαρτυρία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Οι ΗΠΑ επέδωσαν ρηματική διαμαρτυρία στον πρεσβευτή του Ιράκ, εκφράζοντας τη «σθεναρή καταδίκη» των επιθέσεων ιρακινών ένοπλων παραστρατιωτικών οργανώσεων εναντίον αμερικανικών συμφερόντων.

Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
ENTSOG 10.04.26

ΕΕ: Εξασφαλίστε αποθέματα φυσικού αερίου «το συντομότερο δυνατόν»

Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Ουκρανία: Θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, διαβεβαιώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 10.04.26

Κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα ανακοινώνει και ο Ζελένσκι

«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός ενόψει του Πάσχα.

Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0, vids)
Europa League 09.04.26

Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0, vids)

Αγκάλιασαν την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League η Φράιμπουργκ που ήταν επιβλητική (3-0) στο γήπεδό της απέναντι στη Θέλτα αλλά η 'Αστον Βίλα μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Μπολόνια

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος
Ελλάδα 09.04.26

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος

Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους έχει συγκλονίσει όλους.

