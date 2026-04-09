Βηθλεέμ: Πού βρίσκεται η γενέτειρα του Ιησού και του Δαβίδ;

Πού βρίσκεται ακριβώς η Βηθλεέμ; Σε αντίθεση με κοινές παρανοήσεις που την τοποθετούν συχνά εντός των συνόρων του σύγχρονου κράτους του Ισραήλ, η Βηθλεέμ βρίσκεται στην κεντρική Δυτική Όχθη της Παλαιστίνης. Απέχει μόλις δέκα χιλιόμετρα νότια της Ιερουσαλήμ και είναι χτισμένη αμφιθεατρικά σε υψόμετρο περίπου 775 μέτρων, στα όρη της Ιουδαίας.

Αποτελεί την πρωτεύουσα του Κυβερνείου της Βηθλεέμ, ενός διοικητικού μορφώματος της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής. Η οικονομία της πόλης εξαρτάται σε συντριπτικό βαθμό από τον τουρισμό, με επίκεντρο τα χριστιανικά προσκυνήματα. Ωστόσο, η γεωγραφική της απομόνωση λόγω του Τείχους Διαχωρισμού και των γειτονικών ισραηλινών οικισμών δυσχεραίνει σημαντικά τις μετακινήσεις, το εμπόριο και την καθημερινότητα των Παλαιστίνιων κατοίκων της.

Η πόλη του Δαβίδ: Ιστορικές και βιβλικές καταβολές

Πριν από την ταύτισή της με τον Χριστιανισμό, η πόλη διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην ιστορία του αρχαίου Ισραήλ. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται συχνά με την αρχαιότερη ονομασία «Εφραθά» ή ως «Βηθλεέμ Ιούδα». Η ιστορική και θεολογική της βαρύτητα εδραιώθηκε γύρω στον 11ο αιώνα π.Χ., καθώς αποτέλεσε τη γενέτειρα του Βασιλιά Δαβίδ. Ήταν σε αυτή ακριβώς την περιοχή, σύμφωνα με το Πρώτο Βιβλίο του Σαμουήλ, όπου ο προφήτης Σαμουήλ έχρισε τον Δαβίδ, τον νεότερο γιο του ποιμένα Ιεσσαί, ως τον μελλοντικό ηγέτη των Ισραηλιτών. Αυτή η δυναστική σύνδεση δημιούργησε τον μεσσιανικό συμβολισμό της πόλης. Επιπλέον, στα βόρεια προάστια της Βηθλεέμ βρίσκεται ο Τάφος της Ραχήλ (συζύγου του Ιακώβ), ο οποίος αποτελεί τον τρίτο ιερότερο τόπο του Ιουδαϊσμού.

Η γενέτειρα του Ιησού Χριστού: Αρχαιολογία και πίστη

Η οικουμενική ακτινοβολία της Βηθλεέμ, ωστόσο, πηγάζει από την Καινή Διαθήκη. Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Λουκά, ο Ιησούς Ναζωραίος γεννήθηκε εκεί, εκπληρώνοντας την προφητεία του Μιχαία (Μιχ. 5:2) που υποδείκνυε τη Βηθλεέμ ως τον τόπο προέλευσης του αναμενόμενου Μεσσία. Το 327 μ.Χ., η αυτοκράτειρα Ελένη (μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου) ανέθεσε την κατασκευή της Βασιλικής της Γεννήσεως πάνω από το σπήλαιο που η παλαιοχριστιανική παράδοση υπέδειξε ως τον τόπο γέννησης του Χριστού. Ο μνημειώδης αυτός ναός, που ανακατασκευάστηκε εκ βάθρων από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον 6ο αιώνα, αποτελεί την παλαιότερη συνεχώς λειτουργούσα χριστιανική εκκλησία στον κόσμο. Σήμερα προστατεύεται ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO, αποτελώντας αδιάψευστο αρχαιολογικό τεκμήριο της αδιάλειπτης ιστορικής συνέχειας του τόπου επί 1.700 χρόνια.

Γεωπολιτικό πλαίσιο και σύγχρονη διοίκηση

Σήμερα, το πολιτικό και νομικό καθεστώς της Βηθλεέμ καθορίζεται από τους όρους των Συμφωνιών του Όσλο (1995). Η πόλη ανήκει επισήμως στην «Περιοχή Α», γεγονός που σημαίνει ότι τελεί υπό τον πλήρη πολιτικό, διοικητικό και αστυνομικό έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής. Παρά ταύτα, ο πλήρης έλεγχος των εξωτερικών της συνόρων ανήκει στο Ισραήλ. Οι εκατοντάδες χιλιάδες προσκυνητές και τουρίστες που ταξιδεύουν από την Ιερουσαλήμ στη Βηθλεέμ υποχρεούνται να διασχίσουν ισραηλινά σημεία ελέγχου (checkpoints) για να εισέλθουν στην πόλη.

Η Βηθλεέμ του 21ου αιώνα δεν είναι απλώς ένα στατικό θρησκευτικό «μουσείο». Αποτελεί ένα ζωντανό, δοκιμαζόμενο αλλά υπερήφανο αστικό κέντρο. Σήμερα φιλοξενεί έναν κατά βάση μουσουλμανικό πληθυσμό, διατηρώντας παράλληλα μια ιστορική κοινότητα Παλαιστινίων Χριστιανών (ελληνορθόδοξων, καθολικών και άλλων δογμάτων), η οποία δυστυχώς συρρικνώνεται δημογραφικά λόγω των δυσμενών οικονομικών και πολιτικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής. Μέσα από τα τείχη και τους αρχαίους της ναούς, η Βηθλεέμ συνεχίζει να υπενθυμίζει την άρρηκτη σύνδεση της γεωγραφίας με την παγκόσμια πνευματική ιστορία.