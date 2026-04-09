Τσουκαλάς: Πανικόβλητη η κυβέρνηση, σεβασμός αλά καρτ στη Δικαιοσύνη από τη Νέα Δημοκρατία

Πυρά στην κυβέρνηση για τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη στάση του πρωθυπουργού εξαπολύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε το τετράπτυχο «διάχυση ευθυνών, αποπροσανατολισμός, ενοχοποίηση αντιπάλων και διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Αυτά επιλέγει κυβέρνηση για να αμυνθεί γιατί είναι πανικόβλητη».

Στάθηκε στις επιθέσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Θυμίζω ότι είναι η ίδια κυβέρνηση που όταν εμείς είπαμε ότι μπορεί να βελτιωθεί η δικαιοσύνη, διαρρήγνυαν τα ιμάτιά τους λέγοντας ότι είναι ιερό τοτέμ. Η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη που είναι πάλι Έλληνες δικαστικοί ξαφνικά δεν είναι. Επιπλέον, έχουμε κάποιους, όπως ο πρωθυπουργός, που από τη θέση του ελεγχόμενου υποδεικνύουν την ταχύτητα που πρέπει να γίνει η διαδικασία. Έχουμε κι άλλους, όπως ο κ. Γεωργιάδης που απροκάλυπτα επιτίθεται στην δικαιοσύνη. Άρα, είναι σαφές πόσο αλά καρτ είναι και ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη από τη Νέα Δημοκρατία» ανέφερε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «Open».

«Ο Γεωργιάδης να ρωτήσει τον κ. Λοβέρδο, τον κ. Φλωρίδη και τον κ. Χρυσοχοΐδη»

Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές του Άδωνι Γεωργιάδη στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε αιχμηρά πως «είναι σε παραλήρημα γιατί του ζητήσαμε όσα καταγγέλλει -ότι είναι αποδέκτης ρουσφετιών, δήλωσε ότι κάνει ρουσφέτια-, να μας ενημερώσει και ποιος του ζήτησε και τι απάντησε. Ενδεχομένως πρέπει να δούμε αν αυτά πρέπει να τα ελέγξει και η δικαιοσύνη για να δούμε αν υπάρχει παρανομία».

Πρόσθεσε πως «σχετικά με τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ και τις καταγγελίες του ότι το ΠΑΣΟΚ φταίει για όλα, αντί να τα λέει στον κ. Ανδρουλάκη που δεν έχει κυβερνήσει, να ρωτήσει τον κ. Λοβέρδο, τον κ. Φλωρίδη και τον κ. Χρυσοχοΐδη. Μπορούμε και εμείς να του θυμίσουμε τι γινόταν πριν 50 χρόνια, θυμάται τη δήλωση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ότι έκανε τα περισσότερα ρουσφέτια από όλους;»

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μόνο κάποιοι φανατικοί παίρνουν στα σοβαρά τον κ. Γεωργιάδη. Με κάθε δήλωση του υπενθυμίζει ότι μαζί με τη διαφάνεια πρέπει να επιστρέψει και η σοβαρότητα στην πολιτική ζωή. Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά επτά χρόνια και έχει κάνει το ρουσφέτι καθημερινότητα. Μετά την οικονομική κρίση, η Νέα Δημοκρατία επανέφερε τη χώρα στις χειρότερες εργοστασιακές ρυθμίσεις πελατειασμού. Αυτή η κυβέρνηση είναι συνώνυμη με τον πελατειασμό. Τώρα που πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, μας μιλά για το 1980 και το 1990. Αυτό αναδεικνύει τη γύμνια της».

Σχετικά με τις κυβερνητικές επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη συχνότητα αποστολής δικογραφιών, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πως «η ροή των δικογραφιών είναι αντίστοιχη με τη ροή των πληροφοριών που λαμβάνουν οι δικαστικές αρχές για να προχωρήσουν. Νομικοί είμαστε, δεν το ξέρουμε ότι δεν πάνε ποτέ όλες μαζί οι δικογραφίες; Ανακαλύψαμε την πυρίτιδα».

Καταληκτικά ανέφερε ότι «δεν θα πω ούτε ότι είναι αθώοι ούτε ότι είναι ένοχοι. Ελέγχονται. Το γεγονός όμως ότι 20 βουλευτές ελέγχονται δεν είναι και για να το υπερηφανευόμαστε».