«Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια» απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη που μιλά για «κλαδικές και πρασινοφρουρούς»

Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο μετά τις δύο δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τους «γαλάζιους» ελεγχόμενους για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την παρέμβαση εισαγγελέα για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη περί «ρουσφετιών» και ο υπουργός Υγείας απάντησε με «κλαδικές και πρασινοφρουρούς».

Μετά την έλευση και της τρίτης δικογραφίας στη Βουλή η αντιπαράθεση κορυφώνεται

Το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη «σήκωσε το γάντι» τονίζοντας πως «οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια».

Σκληρή αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδη

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ είχε προειδοποιήσει την αντιπολίτευση ότι θα δημοσιοποιήσει τα ρουσφέτια που του έχουν ζητήσει κατά καιρούς, αν κάποιος αναφερθεί εναντίον του ή εναντίον συναδέλφων του της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ να ζητά «η δικαιοσύνη να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά».

Με το πολιτικό σκηνικό να έχει πάρει φωτιά ο υπουργός Υγείας επανήλθε ισχυριζόμενος «δεν έχω κάνει κανένα παράνομο ρουσφέτι στην ζωή μου (…)» ελπίζοντας «όταν λήξει αυτή η περιπέτεια (…) και αθωωθούν (σ.σ. οι συνάδελφοί του που ελέγχονται), να τους ζητήσει συγγνώμη ο κ. Ανδρουλάκης για την βλάβη που υφίστανται στην Τιμή και στην Υπόληψη τους και από την λαϊκιστική στάση του ΠΑΣΟΚ που υποκρίνεται ότι αυτά που λέω δεν είναι η αλήθεια».

Πάντα πίστευα ότι ο @androulakisnick είναι παντελώς ανεπαρκής για το αξίωμά του. Δείτε τώρα ένα παράδειγμα. Βάζει το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί εμένα και τη ΝΔ για ρουσφέτια….το κόμμα των Κλαδικών, τον Πρασινοφρουρών κλπ κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια. Πρέπει να… https://t.co/N6wpRpG0x9 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 8, 2026

«Ο ρουσφετάκιας ακροδεξιός υπουργός»

Αντί ο κ. Γεωργιάδης να γράφει κατεβατά στο Χ, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, «θα αρκούσε να ζητήσει συγγνώμη και να ομολογήσει ότι οι δημόσιες απειλές του πως τάχα θα ξεμπροστιάσει τα παράνομα ρουσφέτια των βουλευτών της αντιπολίτευσης ήταν… αέρας φρέσκος».

Και καταλήγει πως ο Γεωργιάδης «θα μείνει στην ιστορία ως ο ρουσφετάκιας ακροδεξιός Υπουργός που υπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα».