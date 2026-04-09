Νέα επίθεση ΠΑΣΟΚ: Ο ρουσφετάκιας Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος

Συνέχεια στην κόντρα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, δίνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, αποκαλώντας τον υπουργό Υγείας ως «ρουσφετάκια», καλώντας τον παράλληλα να «να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια, που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης».

Όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «η δειλία πάει …χέρι-χέρι με την τζάμπα μαγκιά. Ο ρουσφετάκιας κ. Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος εξαπολύοντας προσωπικές ύβρεις, αλλά για την ταμπακιέρα… σιωπή».

Συνεχίζει λέγοντας για «πόσο ακόμα θα περιμένουμε να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια, που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης; Να τα κοινοποιήσει μαζί με τις απαντήσεις που έδωσε στον καθένα για να ελεγχθεί ποιος παρανόμησε και αν ο ίδιος κινήθηκε νόμιμα».

Καταληκτικά επισημαίνει πως «μιας και είναι τόσο περήφανος Νεοδημοκράτης να μας εξηγήσει τι εννοούσε, όταν το 2007 έλεγε ως βουλευτής του ΛΑ.ΟΣ. ότι το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας από ‘σεμνά και ταπεινά’ μετατράπηκε σε ‘σεμνά και μετρητά’ και μάλιστα κατήγγειλε τα ‘γαλάζια’ κοράκια που πήραν τα λεφτά σε… τσάντες (!)».

Σκληρή αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδη

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ είχε προειδοποιήσει την αντιπολίτευση ότι θα δημοσιοποιήσει τα ρουσφέτια που του έχουν ζητήσει κατά καιρούς, αν κάποιος αναφερθεί εναντίον του ή εναντίον συναδέλφων του της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να ζητά «η δικαιοσύνη να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά».

Με το πολιτικό σκηνικό να έχει πάρει φωτιά ο υπουργός Υγείας επανήλθε ισχυριζόμενος «δεν έχω κάνει κανένα παράνομο ρουσφέτι στην ζωή μου (…)» ελπίζοντας «όταν λήξει αυτή η περιπέτεια (…) και αθωωθούν (σ.σ. οι συνάδελφοί του που ελέγχονται), να τους ζητήσει συγγνώμη ο κ. Ανδρουλάκης για την βλάβη που υφίστανται στην Τιμή και στην Υπόληψη τους και από την λαϊκιστική στάση του ΠΑΣΟΚ που υποκρίνεται ότι αυτά που λέω δεν είναι η αλήθεια».

Σε άλλο ποστάρισμα στο X τόνισε πως «νομίζω ότι τον εκνεύρισα λίγο τον Νίκο Ανδρουλάκη και έχει χάσει την ψυχραιμία του….μάλλον επειδή ‘έμαθε από μένα ότι το κόμμα του ήταν ο Πρύτανης των ρουσφετιών’ ή λέτε επειδή αποκάλυψα ότι και τώρα μας ζητούν ρουσφέτια συνεχώς; Ποιος ξέρει; Άβυσσος η ψυχή του Προέδρου….Καλή Ανάσταση Πρόεδρε και καλό Πάσχα».

Αντί ο κ. Γεωργιάδης να γράφει κατεβατά στο Χ, σημείωνε χθες το ΠΑΣΟΚ, – ΚΙΝΑΛ «θα αρκούσε να ζητήσει συγγνώμη και να ομολογήσει ότι οι δημόσιες απειλές του πως τάχα θα ξεμπροστιάσει τα παράνομα ρουσφέτια των βουλευτών της αντιπολίτευσης ήταν… αέρας φρέσκος».

Καταληκτικά τόνιζε πως ο Γεωργιάδης «θα μείνει στην ιστορία ως ο ρουσφετάκιας ακροδεξιός υπουργός που υπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα».