ΠΑΣΟΚ: Ανέξοδες μαγκιές του Γεωργιάδη, να παρέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για τις δηλώσεις περί ρουσφετιών

Την παρέμβαση εισαγγελέα για τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, περί «ρουσφετιών» που του ζητήθηκαν από βουλευτές κομμάτων της αντιπολίτευσης ζητεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Α. Γεωργιάδης, έχει βάλει το ‘πλυντήριο’ στο φουλ και νομίζει ότι με ανέξοδες μαγκιές θα βγει η κυβέρνηση από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει μετά το πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά να ζητεί η δικαιοσύνη έρευνα για 13 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και δύο πρώην υπουργούς».

«Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη»

Προσθέτει πως «από χθες ‘απειλεί’ ότι όποιος βουλευτής της αντιπολίτευσης ασκήσει κριτική στους συναδέλφους του της Νέας Δημοκρατίας, θα δημοσιεύσει μηνύματα με ρουσφέτια». Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισημαίνει ότι «εφόσον λοιπόν όπως διατείνεται ο κ. υπουργός έχει δεχτεί και έχει ικανοποιήσει ρουσφέτια βουλευτών που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον, το κρατικό ταμείο και τους κοινοτικούς πόρους, αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα. Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά».

Τέλος, αναφέρει πως «δεν επιτρέπεται ο υπουργός Υγείας να λειτουργεί σε δημόσια θέα ως εκμαυλιστής των ηθών προσβάλλοντας το σύνολο του πολιτικού κόσμου για να πείσει την κοινωνία ότι τα ρουσφέτια που οδηγούν σε παραβίαση των νόμων είναι κανονικότητα για όλους. Ως εδώ με την παρακμή».

Οι δηλώσεις Γεωργιάδη που προκάλεσαν αντιδράσεις

Σημειώνεται ότι κόντρα στο πρωθυπουργικό τηλεοπτικό μήνυμα που ξετυλίχτηκε μακριά από το «βαλκανικό ροκ» κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Λάουρα Κοβέσι ο υπουργός Υγείας πήρε το «όπλο» του αποδομώντας το μέγεθος των αποκαλύψεων, υποβαθμίζοντας το μέγεθος του σκανδάλου και βλέποντας στο βάθος «ευθεία πολιτική παρέμβαση».

Οι φάκελοι που έχουν πάει στη Βουλή και για τους οποίους γίνεται συζήτηση περί δεοντολογίας, «είναι ανοησίες» ανέφερε το κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος και συνέχισε λέγοντας: «είναι ντροπή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που τους έστειλε. Όποιος δικηγόρος έχει δει αυτό τον φάκελο, κλαίει από τα γέλια».

Το ίδιο κυβερνητικό στέλεχος, πασχίζοντας να να αθωώσει προκαταβολικά τους συναδέλφους του, χαρακτήρισε «αστεία» τα στοιχεία που εμπεριέχονται στις δικογραφίες που έφτασαν στη Βουλή.

Παραδεχόμενος μεν την ύπαρξη σκανδάλου έκρινε πως «εάν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 800.000 στα 3.400.000.000, δεν είναι “σπουδαίο” σκάνδαλο, τα σκάνδαλα κρίνονται από το ποσό». Προσέθεσε ότι το μικρό ποσοστό χρημάτων που διαχειρίστηκε λάθος είναι αξιέπαινο υπονοώντας πως οι εμπλεκόμενοι αξίζουν και επιβράβευση. «Μόνο 1% αστοχία, θα έπρεπε να τους πουν μπράβο», ανέφερε.

Μίλησε ξανά για λάθη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και πολιτικά παιχνίδια: «Χρειάστηκε ένα χρόνο η ευρωπαϊκή εισαγγελία για να κρίνει τις συνομιλίες του 2021; Γίνονται διαρροές που επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα και δημιουργούν πολιτική αναταραχή», ανέφερε.

Ταυτόχρονα, το πήγε… αλλού, «προειδοποιώντας» ότι «εάν τολμήσει βουλευτής της αντιπολιτεύσεως και σηκωθεί σε εμένα και κατηγορήσει τους συναδέλφους μου της ΝΔ, για αυτόν τον φάκελο που έστειλε η κυρία Παπανδρέου, δεσμεύομαι να δημοσιεύσω στο Twitter μου, όλα τα ρουσφέτια που μου έχει ζητήσει ο ίδιος. Γιατί δεν ξέρω πολλούς βουλευτές της αντιπολίτευσης που να μη μου έχουν ζητήσει».