Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
09.04.2026 | 13:18
Πασχαλινή έξοδος: Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και Πειραιά
09.04.2026 | 08:37
Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας μετά τον εντοπισμό παθογόνου μικροοργανισμού
Ελλάδα 09 Απριλίου 2026, 13:18

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας μετά τον εντοπισμό παθογόνου μικροοργανισμού

Εντοπίστηκε το βακτήριο listeria σε παρτίδα φέτας

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, κατόπιν ενημέρωσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), στο πλαίσιο επιδημιολογικής διερεύνησης, διενήργησε έκτακτο έλεγχο και προέβη σε δειγματοληψία τυριού «Φέτα».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ – Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙ», αριθμού παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751), με ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026, που παράγεται από την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.».

Από την ανάλυση του δείγματος, η οποία διενεργήθηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν.

ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Κόσμος
Αμετανόητος ο Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα στον Λίβανο

Κάρπαθος: Συνελήφθη 60χρονος που διέθετε στο παντοπωλείο του πυροτεχνήματα – Κατασχέθηκαν 799 τεμάχια
Στην Κάρπαθο 09.04.26

Ο 60χρονος, στο παντοπωλείο του οποίου εντοπίστηκαν τα πυροτεχνήματα, θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του

Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου
Σκάνδαλο υποκλοπών 09.04.26

Δέκα μήνες μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους με βάση την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ενώ έχει ανοίξει η βεντάλια νέων ερευνών, οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι άσκησαν έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης θα ξαναβρούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη

Μίνα Μουστάκα
Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού – Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο
Δείτε βίντεο 09.04.26

«Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση», λέει ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

ΕΛ.ΑΣ.: Προειδοποίηση για κροτίδες και βεγγαλικά την περίοδο του Πάσχα – «Απαγορεύεται η χρήση τους»
«Απαγορεύεται» 09.04.26

Στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι οι κροτίδες, τα βεγγαλικά και άλλα αυτοσχέδια είδη πυροτεχνίας μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς έως και ακρωτηριασμούς

Το Πάσχα σε μια άλλη, παλιά Κρήτη: Μνήμες, έθιμα και μια κοινότητα δεμένη σαν οικογένεια
Στο Ηράκλειο 09.04.26

Πώς περιγράφονται οι μέρες μέχρι το Πάσχα στην Κρήτη, μέσα από τις αναμνήσεις του συνταξιούχου εκπαιδευτικού Μανώλη Λαγουδιανάκη, που αποτυπώνουν έναν κόσμο όπου τα έθιμα δεν ήταν απλώς παραδόσεις, αλλά τρόπος ζωής

Πάσχα: Από τη Σαρακοστή στη Λαμπρή – Έθιμα και συμβολισμοί της ελληνικής παράδοσης
Αναγέννηση 09.04.26

Για την Ορθοδοξία το Πάσχα αρχίζει με τη Σαρακοστή, μακρά περίοδο σωματικής και πνευματικής προετοιμασίας, για το καινούργιο που συμβαίνει κάθε χρόνο. εξηγεί η δρ Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη

Με τον Δήμαρχο Χανίων συναντήθηκε η Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα
Διεθνείς σχέσεις 09.04.26

Η πρέσβειρα της Νορβηγίας στη συνάντηση της με τον Δήμαρχο Χανίων, υπογράμμισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περιοχή των Χανίων για τους Νορβηγούς πολίτες.

Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»
Αντιπαράθεση 09.04.26

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη επιτέθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων για την ανάπλαση στη Βασιλίσσης Σοφίας. Απάντηση Δούκα με αιχμές στον Κώστα Μπακογιάννη

O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)
Βόλεϊ Γυναικών 09.04.26

Η ομάδα της Κηφισιάς έχει πετύχει κάτι παραπάνω από έναν άθλο στη μεγάλη κατηγορία του γυναικείου βόλεϊ και τα επιτεύγματα της συνθέτουν μία μοναδική αθλητική ιστορία.

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Διπλωματία 09.04.26

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)
Euroleague 09.04.26

Δύο αγωνιστικές μένουν για το τέλος της κανονικής διάρκειας της Euroleague και το «Figurei8ht» έβγαλε νέο ανανεωμένο πίνακα με τα ποσοστά που αφορούν την οκτάδα της διοργάνωσης.

Τα τρία στοιχεία που δείχνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν δολοφονήθηκε
Αδικία & αγανάκτηση 09.04.26

Περίπου 32 χρόνια μετά τον θάνατο του leader των Nirvana Κερτ Κομπέιν, ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία πως δεν ήταν αυτοκτονία αλλά δολοφονία

Φάμελλος: Η Ελλάδα είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά
ΣΥΡΙΖΑ 09.04.26

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος περιόδευσε στην αγορά της Θεσσαλονίκης - Εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια και τα σκάνδαλα που ταλανίζουν το πολιτικό σύστημα

Υπαρκτός νεοφιλελευθερισμός
Ακροδεξιά της αγοράς 09.04.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξηγεί πώς ο νεοφιλελευθερισμός και ο συντηρητισμός αποτελούν τους πυλώνες της σύγχρονης Ακροδεξιάς

NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας
Τα Νέα της Αγοράς 09.04.26

1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2025 και διατήρηση της 1ης θέσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων

Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος
Αυτοδιοίκηση 09.04.26

Υποδομές, το «Τέλος Ανθεκτικότητας» και το νέο σύστημα διαβατηριακού ελέγχου τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

«Είναι πολιτική επιλογή να δίνονται χρήματα απλώς σε pass και κουπόνια με τα μάτια στην κάλπη», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. «Το πασχαλινό τραπέζι θα είναι 20% ακριβότερο σε σχέση με το περσινό», είπε ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ

«Ο Τελευταίος Πειρασμός» – Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού
Σκανδαλώδες 09.04.26

«Ήταν μια ταινία που προσπαθούσε να ασχοληθεί με την ουσία της πίστης»» δήλωσε ο σπουδαίος ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε για την επική θρησκευτική δραματική ταινία του 1988 σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε.

Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Ηράκλειο Κρήτης
Τα Νέα της Αγοράς 09.04.26

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το τρόπαιο σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες και ενώνοντας τους φιλάθλους μέσα από την αγάπη για το ποδόσφαιρο

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

