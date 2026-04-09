Οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ σε επίπεδα ρεκόρ

Σε επίπεδα ρεκόρ προβλέπεται να φτάσουν οι εξαγωγές αργού πετρελαίου των ΗΠΑ τον Απρίλιο, καθώς πελάτες στην Ασία αναζητούν προμήθειες για να αντικαταστήσουν το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής που χάθηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο όμιλος έρευνας πετρελαίου Kpler εκτιμά ότι οι εξαγωγές θα αυξηθούν κατά σχεδόν το ένα τρίτο στα 5,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα αυτόν τον μήνα, από 3,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Μάρτιο. Η ζήτηση από Ασιάτες πελάτες θα αυξηθεί κατά 82% στα 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Σύμφωνα με την Kpler, υπάρχουν επί του παρόντος 68 άδεια δεξαμενόπλοια καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ, σε σύγκριση με 24 την εβδομάδα πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Πέρυσι ο μέσος όρος ήταν 27 δεξαμενόπλοια. Η Kpler βασίζει τα στοιχεία της στις κρατήσεις δεξαμενόπλοιων και στις αναμενόμενες αφίξεις.

«Μια στρατιά δεξαμενόπλοιων κατευθύνεται προς τα εδώ», δήλωσε στους Financial Times ο Ματ Σμιθ, αναλυτής της Kpler.

Η αύξηση των εξαγωγών υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ρόλο των ΗΠΑ ως παγκόσμιου προμηθευτή, αλλά ο ανταγωνισμός από την Ασία θα μπορούσε επίσης να αυξήσει τις αμερικανικές τιμές, εντείνοντας τους φόβους για μια νέα έξαρση πληθωρισμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η σύγκρουση έχει αφήσει την Ασία ιδιαίτερα ευάλωτη

Περίπου το 80% του πετρελαίου και των προϊόντων πετρελαίου που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ το 2025 προορίζονταν για την Κίνα και τους γείτονές της.

Μια εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων που ανακοινώθηκε την Τρίτη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δημιούργησε ελπίδες τα Στενά θα ανοίξουν ξανά για τα δεξαμενόπλοια μετά από εβδομάδες σχεδόν πλήρους κλεισίματος.

Ωστόσο, το Ιράν δήλωσε ότι έκλεινε το στενό την Τετάρτη μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Η διακοπή εβδομάδων σε μια πλωτή οδό που χειρίζεται το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου είχε αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ κατά περισσότερο από 50% πριν η είδηση ​​της εκεχειρίας προκαλέσει απότομη πτώση.

Οι αυξανόμενες αμερικανικές εξαγωγές έχουν επίσης ωθήσει προς τα πάνω τις τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου, με το West Texas Intermediate να φτάνει σε υψηλό τετραετίας πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Η τιμή του την Τετάρτη παρέμεινε πάνω από 40% υψηλότερη από ό,τι πριν από τον πόλεμο, παρά την εκεχειρία με το Ιράν.

Η αύξηση του κόστους των καυσίμων αποτελεί πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ, ο οποίος εξελέγη με την υπόσχεση να μειώσει στο μισό τις τιμές της ενέργειας. Μια έρευνα αυτή την εβδομάδα από το Pew Research Center διαπίστωσε ότι σχεδόν το 70% των Αμερικανών ανησυχούσε για την αύξηση τιμών που προέκυψε από τον πόλεμό του στο Ιράν.

Τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ έχουν μειωθεί απότομα, ενώ οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν εκτοξευθεί πάνω από 4 δολάρια ανά γαλόνι για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια. Η τιμή του ντίζελ, κρίσιμου για μεταφορές και γεωργία, πλησιάζει το ιστορικό υψηλό των 5,81 δολαρίων ανά γαλόνι.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την απελευθέρωση περισσότερων από 170 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ και έχει χαλαρώσει τους κανόνες για τη ρύπανση για να διατηρήσει υπό έλεγχο τις τιμές των καυσίμων.

Οι κινήσεις Τραμπ μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ για καταναλωτές στις ΗΠΑ

Ωστόσο, οι αναλυτές ανέφεραν ότι οι κινήσεις θα μπορούσαν να γυρίσουν μπούμερανγκ, καθιστώντας περισσότερο φθηνό πετρέλαιο διαθέσιμο σε ξένους αγοραστές που απεγνωσμένα αναζητούν προμήθειες.

«Δεδομένου ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθεί να διατηρήσει υπό έλεγχο τις τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ, το μόνο που κάνει είναι να κάνει το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σχετικά πιο ελκυστικό», δήλωσε ο Σμιθ.

Ωστόσο, παρόλο που οι απελευθερώσεις από το SPR θα βοηθήσουν στην αναπλήρωση των εμπορικών αποθεμάτων και στη συγκράτηση περισσότερου πληθωρισμού τιμών καυσίμων, η εγχώρια παραγωγή δεν αυξανόταν αρκετά γρήγορα για να βοηθήσει, είπε.

Οι απελευθερώσεις από το στρατηγικό απόθεμα περιορίζονται επίσης σε περίπου 1 εκατ.-1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Οι ΗΠΑ καταναλώνουν περίπου 20 εκατ. βαρέλια ημερησίως και ο πόλεμος έχει διακόψει την προσφορά 10-15 εκατ. βαρελιών ημερησίως από τον Κόλπο.

Η Σούζαν Μπελ, αναλύτρια στον ερευνητικό όμιλο Rystad, δήλωσε στους FT ότι οι αυξανόμενες εισαγωγές αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, μετά την σύλληψη Μαδούρο, υποστήριζαν περισσότερες αμερικανικές εξαγωγές.

Πολλά διυλιστήρια των ΗΠΑ έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται βαρύτερες ποιότητες πετρελαίου από χώρες όπως η Βενεζουέλα και ο Καναδάς, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να εξαχθεί μεγαλύτερη παραγωγή ελαφρύτερου εγχώριου σχιστολιθικού πετρελαίου.

Οι αυξανόμενες τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ έχουν ήδη προκαλέσει εκκλήσεις για απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου από ορισμένους πολιτικούς που θέλουν τους Αμερικανούς καταναλωτές σε προτεραιότητα, διασφαλίζοντας ότι οι ενεργειακοί πόροι χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση των τιμών στην εγχώρια αγορά.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει μια απαγόρευση εξαγωγών, η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα παγιδεύσει ορισμένα προϊόντα πετρελαίου στις ΗΠΑ και θα ωθήσει τα διυλιστήρια να μειώσουν την παραγωγή. Ωστόσο, ορισμένοι έχουν προειδοποιήσει ότι Ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη εάν οι αναταραχές στη Μέση Ανατολή που προκλήθηκαν από τον πόλεμο συνεχίσουν να αυξάνουν το κόστος των καυσίμων καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

