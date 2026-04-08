Πετρέλαιο: Υποχωρεί σχεδόν κατά 18% η τιμή του WTI μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας
Η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια, λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, και έπειτα από την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
- Χρυσός: Το κόλπο grosso της Γαλλίας – Τα κέρδη και η επιστροφή των ράβδων από τη Νέα Υόρκη
- Fuel Pass: Συνεχίζονται τα εμπόδια στις αιτήσεις
- Τιμωρήθηκε με πρόστιμο 100 ευρώ επειδή ο γάτος της έκοβε βόλτες την αυλή του γείτονα
- Η Αθήνα έχασε τη μάχη: Ο Δημήτρης Μπάσης σκέφτεται να επιστρέψει στο χωριό του
Η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές αργού, συνεχίζει τη θεαματική πτώση της τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη, κατά σχεδόν 18%.
Η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια, λίγο πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών
Η εξέλιξη σημειώνεται μετά τις αναγγελίες του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησης του Ιράν περί κατάπαυσης του πυρός για δύο εβδομάδες και έναρξης διαπραγματεύσεων ανάμεσά τους στο Πακιστάν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.
Λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, περί τις 02:30 (σ.σ. ώρα Ελλάδας), η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια.
Πριν από τις ανακοινώσεις, η τιμή του WTI είχε αυξηθεί κατά περίπου 70% από το ξέσπασμα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου.
Οι όροι του Ιράν
Πριν λήξει η διορία του (στις 3 μετά τα μεσάνυχτα Τετάρτης, ώρα Ελλάδος) προς το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δέχεται την πρόταση του Πακιστάν για εκεχειρία δύο εβδομάδων
Η συμφωνία εκεχειρίας είναι οι όροι ουσιαστικά που θέτει το Ιράν για να λήξει ο πόλεμος. Πάνω σε αυτούς θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση την Παρασκευή 10 Απριλίου.
Το Ισραήλ δεν είναι ικανοποιημένο από την εξέλιξη, σύμφωνα με αξιωματούχο, διότι δεν έχει πετύχει τους στόχους του στο Ιράν. Ωστόσο, λέει ότι θα σεβαστεί τις δύο εβδομάδες εκεχειρίας (περισσότερα εδώ).
- Ιράν: Για νίκη κάνει λόγο η Τεχεράνη – Το σχέδιο των 10 σημείων που διαβίβασε στην Ουάσιγκτον
- Πετρέλαιο: Υποχωρεί σχεδόν κατά 18% η τιμή του WTI μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας
- Καλιφόρνια: Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα που «επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του»
- Πετρέλαιο: Υποχωρεί κατά σχεδόν 7% το WTI μετά την παράταση του τελεσιγράφου από τον Τραμπ
- Πώς ο πόλεμος βομβαρδίζει την οικονομία της Γαλλίας
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Παραγραφή χρεών στο μισό διάστημα
- Δύο εβδομάδες εκεχειρία – Ο Τραμπ αποδέχθηκε την πρόταση του Πακιστάν
- Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»
