Η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές αργού, συνεχίζει τη θεαματική πτώση της τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη, κατά σχεδόν 18%.

Η εξέλιξη σημειώνεται μετά τις αναγγελίες του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησης του Ιράν περί κατάπαυσης του πυρός για δύο εβδομάδες και έναρξης διαπραγματεύσεων ανάμεσά τους στο Πακιστάν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, περί τις 02:30 (σ.σ. ώρα Ελλάδας), η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια.

Πριν από τις ανακοινώσεις, η τιμή του WTI είχε αυξηθεί κατά περίπου 70% από το ξέσπασμα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου.

Οι όροι του Ιράν

Πριν λήξει η διορία του (στις 3 μετά τα μεσάνυχτα Τετάρτης, ώρα Ελλάδος) προς το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δέχεται την πρόταση του Πακιστάν για εκεχειρία δύο εβδομάδων

Η συμφωνία εκεχειρίας είναι οι όροι ουσιαστικά που θέτει το Ιράν για να λήξει ο πόλεμος. Πάνω σε αυτούς θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση την Παρασκευή 10 Απριλίου.

Το Ισραήλ δεν είναι ικανοποιημένο από την εξέλιξη, σύμφωνα με αξιωματούχο, διότι δεν έχει πετύχει τους στόχους του στο Ιράν. Ωστόσο, λέει ότι θα σεβαστεί τις δύο εβδομάδες εκεχειρίας (περισσότερα εδώ).