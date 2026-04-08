Το FBI προειδοποιεί: Βάλτε στοπ στις εφαρμογές που παρακολουθούν το iPhone ή το Android σας

Το FBI προειδοποιεί τους χρήστες iPhone και Android να μπλοκάρουν εφαρμογές (APP) που παρακολουθούν τα δεδομένα τους, καθώς ορισμένες συλλέγουν πολύ περισσότερα στοιχεία από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε.

Μειώστε το ψηφιακό αποτύπωμά σας στο διαδίκτυο

Δεν κατονομάζει συγκεκριμένες εφαρμογές, δεδομένου ότι οι λίστες με τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές αλλάζουν διαρκώς. Εστιάζει στις κινεζικές εφαρμογές, αλλά σημειώνει πως ο κίνδυνος είναι παντού.

Προσοχή, προσοχή

Οποιαδήποτε από τις εφαρμογές στο κινητό σας μπορεί να παρακολουθεί κρυφά τη δραστηριότητά σας. Όταν ο χρήστης αποδεχτεί τις άδειες χρήσης η συλλογή δεδομένων εκτείνεται σε ολόκληρη τη συσκευή, ακόμα και όταν η εφαρμογή δεν τρέχει ενεργά στο προσκήνιο.

«Απενεργοποιήστε την περιττή κοινή χρήση δεδομένων», προειδοποιεί το FBI σε οδηγίες προς τους πολίτες των ΗΠΑ.

Για χρήστες iPhone

Αν έχετε iPhone, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο & Ασφάλεια. Θα βρείτε τρεις ρυθμίσεις που μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε. Η πρώτη είναι οι υπηρεσίες τοποθεσίας. Εδώ εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές που έχουν άδεια να παρακολουθούν εσάς και τη συσκευή σας. Απενεργοποιήστε ή αλλάξτε τις άδειες για τις εφαρμογές που δεν χρειάζονται συνεχή πρόσβαση στην τοποθεσία σας.

Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι στην ενότητα «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο και ασφάλεια» > «Παρακολούθηση», δεν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή «Να επιτρέπεται στις εφαρμογές να ζητούν παρακολούθηση», απενεργοποιώντας τη ρύθμιση.

Τέλος, ελέγξτε τις γενικότερες ρυθμίσεις δικαιωμάτων που αναφέρονται ανά εφαρμογή στην ενότητα «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο και ασφάλεια», δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ευαίσθητα στοιχεία όπως οι «Επαφές», η «Υγεία» και οι «Φωτογραφίες», καθώς και η «Κάμερα» και το «Μικρόφωνο». Μην διστάζετε να απενεργοποιήσετε δικαιώματα.

Για χρήστες Android

Αν χρησιμοποιείτε Android, μεταβείτε στον πίνακα ελέγχου απορρήτου. Αναζητήστε τον στο κινητό σας. Από εκεί, όπως εξηγεί η Google, «μπορείτε να δείτε ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, ποιες άδειες χρησιμοποιούν οι εφαρμογές και πότε πραγματοποιείται αυτή η πρόσβαση. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τις άδειες για την κάμερα, το μικρόφωνο, το ημερολόγιο και άλλα»