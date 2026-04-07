Συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος που εισήγαγε ναρκωτικά από ΗΠΑ, Ισπανία, Βρετανία
Ένα δέμα από τις ΗΠΑ με ναρκωτικά που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος πρόδωσε τον σωφρονιστικό υπαλληλο
Αστυνομικοί της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνέλαβαν χθες έναν υπάλληλο υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης καταστήματος κράτησης, ο οποίος εισήγαγε από Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία ταχυδρομικά δέματα που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες και συσκευές ατμίσματος κάνναβης, με σκοπό τη διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε, όταν από το Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών εντοπίστηκε ταχυδρομικό δέμα προερχόμενο από Η.Π.Α.
Όπως διαπιστώθηκε το δέμα είχε συνολικά 6 συσκευές ατμίσματος κάνναβης, καθώς και ένα ακόμη δέμα, το οποίο εντόπισαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών προερχόμενο από το Ηνωμένο Βασίλειο και περιείχε πιθανόν ναρκωτικές ουσίες σε πάστα και υγρή μορφή.
Το δέμα που τον πρόδωσε
Ακολούθησε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών κατά την οποία συνελήφθη ο κατηγορούμενος, ενώ κατά την έρευνα, από την κατοχή του και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
* 7 γυάλινα βάζα με κάνναβη σε μορφή πάστας λευκού χρώματος, μεικτού βάρους 239 γραμμαρίων,
* νάιλον συσκευασία με μπισκότο κάνναβης (διαλυμένο), μεικτού βάρους 32 γραμμαρίων,
* 7 νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού μεικτού βάρους 22,6 γραμμαρίων,
* νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους7 γραμμαρίων,
* νάιλον συσκευασία με περιεχόμενο κάνναβη σε μορφή πάστας, μεικτού βάρους 1,6 γραμμαρίων,
* 14 συσκευές ατμίσματος κάνναβης,
* 7 αμπούλες κάνναβης,
* 2 σύριγγες κάνναβης,
* πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ, σπρέι πιπεριού, ζυγαριά ακριβείας και συσκευή κινητής τηλεφωνίας.
Παράλληλα, από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι μετά τη σύλληψη του κατηγορούμενου, σε αποθήκες εταιρίας ταχυδρομείου εντοπίσθηκαν ακόμη δύο δέματα με τον ίδιο ως άνω παραλήπτη, που συνολικά περιείχαν 5 αμπούλες κάνναβης, συσκευή ατμίσματος κάνναβης και γυάλινο βάζο με κάνναβη, μικτού βάρους 42 γραμμαρίων.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
