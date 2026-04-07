Επιστρέφει από σήμερα τα διπλώματα οδήγησης ο δήμος Αθηναίων λόγω Πάσχα

Την απόφαση να επιστραφούν οι άδειες οδήγησης που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία στους οδηγούς, ενόψει των εορτών του Πάσχα, αποφάσισε ο δήμος Αθηναίων.

Ειδικότερα, η επιστροφή γίνεται προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους για το Πάσχα.

Ποιοι δεν θα τα πάρουν πίσω

Ωστόσο, δεν θα επιστραφούν εκείνες που έχουν αφαιρεθεί για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (στάθμευση σε ράμπα ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές Αρχές.

Η επιστροφή των αδειών οδήγησης θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, ισόγειο), από τις 09:00 έως τις 14:30.