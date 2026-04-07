07.04.2026 | 13:49
Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση
Τα τρία προβλήματα που «καίνε» τα ταξιδιωτικά γραφεία
Οικονομία 07 Απριλίου 2026, 14:48

Τα τρία προβλήματα που «καίνε» τα ταξιδιωτικά γραφεία

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ταξιδιωτικά γραφεία, όπως αποτυπώνονται στην έρευνα τιου ΙΝΣΕΤΕ

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Η υψηλή φορολογία, το αυξημένο κόστος αλλά και ο ανταγωνισμός από τις on line πλατφόρμες είναι τα τρία πιο βασικά ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα ταξιδιωτικά γραφεία στην Ελλάδα σήμερα, τα οποία βασίζονται κυρίως στον εισερχόμενο τουρισμό.

Η «Έρευνα Επιχειρηματικού Κλίματος στα Ταξιδιωτικά Γραφεία (Μέλη HATTA)» που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) σε ένα δείγμα 227 ταξιδιωτικών γραφείων σε όλη τη χώρα αποτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση σε έναν κλάδο του τουρισμού που εξυπηρετεί σε ποσοστό 86% τον εισερχόμενο τουρισμό. Το 35% των γραφείων εξυπηρετεί τον εγχώριο τουρισμό και το 34% τον εξερχόμενο.

Οι 6 βασικές προκλήσεις

Με βάση την έρευνα συγκυρίας που διενήργησε το ΙΝΣΕΤΕ και τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους ερωτώμενους (περίοδος Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2025), η “υψηλή φορολογία” αποτελεί τη συχνότερη πρόκληση στο σύνολο της χώρας (66%), με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά σχεδόν σε όλες τις Περιφέρειες, ενώ σε 8 από αυτές, το πρόβλημα είναι σχεδόν καθολικό, επηρεάζοντας το 80%-100% των ερωτηθέντων.

Το “αυξημένο κόστος” εμφανίζεται ως η δεύτερη σημαντικότερη πανελλαδική πρόκληση επηρεάζοντας το 64% των γραφείων, με σχεδόν καθολική επίπτωση σε Πελοπόννησο (100%), Βόρειο Αιγαίο (95%), Δωδεκάνησα (82%) και Κυκλάδες (73%).

Χαμηλότερα βρίσκεται ο  “ανταγωνισμός από online πλατφόρμες” που επηρεάζει σχεδόν τη μισή αγορά (49%), με ακραίες τιμές σε Δυτική Μακεδονία (80%), Δυτική Ελλάδα (80%), ενώ πάνω από τον μέσο όρο επηρεάζει και την Κρήτη (54%), την Αττική (54%) και τα Δωδεκάνησα (64%).

Η “έλλειψη προσωπικού” καταγράφεται στο 41% των επιχειρήσεων συνολικά, αλλά σε ορισμένες Περιφέρειες αποτελεί πολύ εντονότερο ζήτημα, όπως σε Ιόνιο (67%), Δυτική Ελλάδα (60%), Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες και Δωδεκάνησα (55%) και Κεντρική Μακεδονία (57%).

Η “δυσκολία ενσωμάτωσης ψηφιακής τεχνολογίας” και η “χαμηλή ζήτηση” εμφανίζονται σε χαμηλότερα επίπεδα συνολικά (9% και 11% αντίστοιχα), όμως έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε συγκεκριμένες Περιφέρειες όπως Θεσσαλία (29% δυσκολία ψηφιακής τεχνολογίας, 43% χαμηλή ζήτηση) και Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (67% δυσκολία ψηφιακής τεχνολογίας, 33% χαμηλή ζήτηση).

Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων έναντι των online πλατφορμών περνά μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως περιγράφεται στον στρατηγικό οδικό χάρτη ΙΝΣΕΤΕ – Accenture για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού τουρισμού αλλά και στη μελέτη «Ελληνικός Τουρισμός 2030| Σχέδια Δράσης».

Η μετάβαση στο μοντέλο της “Έξυπνης Επιχείρησης” με την υιοθέτηση νέων συστημάτων, τη χρήση ψηφιακών βοηθών και το πολυκαναλικό marketing, κρίνεται πλέον απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, την αύξηση των εσόδων και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών.

Χρηματοδότηση και απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου ζητούν 2 στις 3 επιχειρήσεις

Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι μικρής κλίμακας και εκφράζουν την ανάγκη για καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου, προκειμένου να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους.

Ειδικότερα, στο ερώτημα ποιες είναι οι βασικές ανάγκες και ενέργειες στήριξης, η πρώτη απάντηση αφορά την πρόσβαση σε προγράμματα χρηματοδότησης την οποία ζητούν 2 στους 3 ερωτώμενους ανά την Ελλάδα, φτάνοντας ακόμη και το 100% σε πολλές Περιφέρειες όπως Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και υψηλά ποσοστά επίσης σε Πελοπόννησο (86%) και Κυκλάδες (82%).

Η απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου αποτελεί δεύτερη προτεραιότητα (42%), με ιδιαίτερα υψηλές ανάγκες σε Κυκλάδες (82%), Στερεά Ελλάδα (67%) Δυτική Μακεδονία (40%), Κρήτη (46%) και Κεντρική Μακεδονία (43%).

Σημαντική ζήτηση (37%) συγκεντρώνει και το θέμα της εκπαίδευσης / επιμόρφωσης προσωπικού, ενώ έπεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός που συγκεντρώνει το 34%. Οι καμπάνιες για την ενίσχυση της ζήτησης αποτελούν προτεραιότητα για ένα 31% όπως και η αναβάθμιση υπηρεσιών και διαφοροποίηση προϊόντων.

Με αφορμή τη δημοσίευση της έρευνας, ο Πρόεδρος του ΙΝΣΕΤΕ, κ. Γιώργος Βερνίκος, επεσήμανε ότι: «Τα ταξιδιωτικά γραφεία έχουν αποτελέσει στρατηγικό πυλώνα για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα.  Πίσω από κάθε μικρό ή και μεγάλο ταξιδιωτικό γραφείο υπάρχει μια επιχείρηση που κρατά ζωντανή την επαφή του ταξιδιώτη με την Ελλάδα.  Αυτές οι επιχειρήσεις αξίζουν μια στρατηγική που να μιλά τη γλώσσα τους: λιγότερη γραφειοκρατία, πρόσβαση σε κεφάλαια και εργαλεία που τις κάνουν ανταγωνιστικές στην ψηφιακή εποχή.». Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΗATTA κ. Νίκος Κελαϊδίτης δήλωσε ότι: «Η έρευνα ΙΝΣΕΤΕ–HATTA καταγράφει με σαφήνεια μια πραγματικότητα που δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται με ημίμετρα. Τα ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα ασφυκτικό πλαίσιο, όπου η υψηλή φορολογία, το αυξημένο λειτουργικό κόστος και ο έντονος ανταγωνισμός από τις online πλατφόρμες περιορίζουν σοβαρά τη δυνατότητά τους να αναπτυχθούν και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Κι όμως, πρόκειται για έναν κλάδο που στηρίζει στην πράξη τον εισερχόμενο τουρισμό και συμβάλλει καθοριστικά στην οργάνωση, την αξιοπιστία και την ποιότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος».

UBS: «Ψαλίδι» στις προβλέψεις για την Ευρωζώνη – Η κρίση στο Ιράν φέρνει στασιμοπληθωρισμό

UBS: «Ψαλίδι» στις προβλέψεις για την Ευρωζώνη – Η κρίση στο Ιράν φέρνει στασιμοπληθωρισμό

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Χαργκ πριν λήξει το τελεσίγραφο

Οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Χαργκ πριν λήξει το τελεσίγραφο

Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε
Οικονομικές Ειδήσεις 07.04.26

Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε

Από την Μ. Παρασκευή 10/4/2026 και έως τις 30/4/2026, η πλατφόρμα για το fuel pass θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ.

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης
Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης

10+3 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες για την πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, αλλά και το πώς θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις

Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη
Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη

Η Ιταλία περιόρισε τη χρήση κηροζίνης σε τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια - Σαφάρι της Μελόνι στη Μέση Ανατολή για βενζίνες και ντίζελ

Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον

Με μεθοδικά βήματα το Πεκίνο κατάφερε να αποκτήσει όλα εκείνα που συγκροτούν μια αλυσίδα ανεφοδιασμού που θα αναπτύξει τη χώρα. Βασικός υπεύθυνος της κινεζικής ενδυνάμωσης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Φέτα: Η διαμάχη για τα Π.Ο.Π. προϊόντα επιδεινώνει τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Ευρώπη
Αγριεύει ο πόλεμος για τη φέτα

Η διαμάχη για την φέτα και τις Π.Ο.Π. ονομασίες των ευρωπαϊκών τυριών κλιμακώνεται, μετατρέποντας τα τρόφιμα σε πεδίο εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ–ΕΕ

Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες
ΔΝΤ σε Ελλάδα: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες

Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό περιλαμβάνουν ένα μείγμα μέτρων «καρότου και μαστίγιου». Φορολογικό πέναλτι στις κλειστές κατοικίες και κίνητρα μακροπρόθεσμης ενοικίασης.

Kalshi – Polymarket: Οι στοιχηματικές βγάζουν λεφτά από «κορόιδα» – Πουλάνε ακόμη και επιστροφή του Ιησού
Kalshi – Polymarket: Οι στοιχηματικές βγάζουν λεφτά από «κορόιδα» – Πουλάνε ακόμη και επιστροφή του Ιησού

Oι στοιχηματικές πλατφόρμες είναι γεμάτες οικονομική ορολογία. Το παιχνίδι μοιάζει με επένδυση στο χρηματιστήριο, αλλά οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι, γιατί υπάρχουν μεγάλα «ψάρια» που τρώνε τα άπειρα.

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο
Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο

Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης
Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης

Τον κεντρικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέματα της κλιματικής κρίσης και της επισιτιστικής ασφάλειας, επισήμανε ο Βασίλης Μαυρίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ.

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου
Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου

Ανακοινώθηκε η έναρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που αναμένεται ότι θα φέρει σύντομα το Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό (ΑΜΑ) στην κορυφή της παγκόσμιας δρομικής ιεραρχίας.

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές
Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία
Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία

Η εισαγγελία Πρωτοδικών μελέτησε την πολυσέλιδη απόφαση του δικαστηρίου που κατέληγε στην αναγκαιότητα της διενέργειας τεσσάρων διαφορετικών ερευνών για να μην μείνει καμιά σκιά στη σοβαρή αυτή υπόθεση που ακουμπά τη λειτουργία του κράτους δικαίου

Δυσκολίες στον ύπνο; Ο φυσικός «σύμμαχος» που ενισχύει τη χαλάρωση του οργανισμού για να ζούμε κάθε μέρα στο maximum
Δυσκολίες στον ύπνο; Ο φυσικός «σύμμαχος» που ενισχύει τη χαλάρωση του οργανισμού για να ζούμε κάθε μέρα στο maximum

Κάθε αλλαγή ώρας, κάθε βάρδια ή ταξίδι αφήνει το σώμα σε μία μικρή ανισορροπία, θυμίζοντας πόσο εύθραυστο μπορεί να γίνει το πρόγραμμα ύπνου μας

Αντετοκούνμπο: Ούτε κουβέντα για το μέλλον του και αιχμές για Ρίβερς… μέσω Σπανούλη
Αντετοκούνμπο: Ούτε κουβέντα για το μέλλον του και αιχμές για Ρίβερς… μέσω Σπανούλη

Τη νοοτροπία νικητή που έχει εμφυσήσει στις ομάδες του ο Βασίλης Σπανούλης χρειάζονται και οι Μιλγουόκι Μπακς, όπως ανάφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μιλώντας στα αμερικανικά ΜΜΕ.

Μαρινάκης: Καλώς και κακώς εννοούμενα ρουσφέτια – Τι είπε για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των ελεγχόμενων βουλευτών
Τα καλώς και κακώς εννοούμενα ρουσφέτια κατά Μαρινάκη - Τι είπε για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των ελεγχόμενων βουλευτών

Σε ασκήσεις ισορροπίας επιδίδεται ο Παύλος Μαρινάκης καθώς το μήνυμα του πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο βουλευτή - υπουργού προκαλεί γκρίνια στην ΚΟ της ΝΔ

ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη
ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη

«Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με ελλείψεις προσωπικού, εξουθενωμένους εργαζόμενους και περιορισμένες δυνατότητες να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή
Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο
Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι υπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και κάλεσε σε ευρεία στήριξη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί
Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ένας από τους κορυφαίους Μαροκινούς επιθετικούς όλων των εποχών, ωστόσο η συμμετοχή του στο προσεχές Μουντιάλ δεν είναι σίγουρη, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ στην πατρίδα του...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου
Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής θα συγκληθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τους βουλευτές της ΝΔ, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο
Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο

Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της στον Ασπρόπυργο

Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον;
Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον; - Και γιατί σιχαινόταν τον Πιτ Ντέιβιντσον

Με τις φήμες να τους θέλουν μαζί, ο Κάνιε Γουέστ «έσπασε» τη σιωπή του για τη σχέση ανάμεσα στην πρώην του Κιμ Καρντάσιαν και τον αστέρα της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον

Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους
Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους

Η διαδικασία μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής - Κόντρα Μηταράκη - Δουδωνή στην επιτροπή, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αντιδρά έντονα στις αναφορές για... κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή Χίου.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Τρίτη 07 Απριλίου 2026
