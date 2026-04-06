Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα Νέα της Αγοράς 06 Απριλίου 2026, 13:01

SUP: Τα οφέλη που θα σε πείσουν να πάρεις την δική σου σανίδα

Και πώς θα διαλέξεις την σωστή για εσένα!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το Stand Up Paddle (SUP) έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή water sports στην Ελλάδα και όχι άδικα. Είναι προσιτό, διασκεδαστικό, δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία και προσφέρει μια μοναδική αίσθηση ελευθερίας στο νερό.

Γιατί να δοκιμάσω SUP;

Αν αναρωτιέσαι αν έχει έρθει η στιγμή να αποκτήσεις την δική σου σανίδα, τα παρακάτω σίγουρα θα σε πείσουν.

1 Γυμνάζει όλο το σώμα χωρίς να το καταπονεί

Το SUP είναι μια από τις πιο ολοκληρωμένες μορφές άσκησης. Ενεργοποιεί τον κορμό, τα χέρια, την πλάτη, τα πόδια και τους γλουτούς ενώ βρίσκεσαι πάνω στο νερό, χωρίς κραδασμούς και χωρίς τον κίνδυνο τραυματισμών που έχουν άλλα αθλήματα. Είναι η ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να γυμναστούν «έξυπνα», χωρίς να πιέζουν τις αρθρώσεις τους.

2 Βελτιώνει θεαματικά την ισορροπία

Ακόμη κι αν στην αρχή νιώθεις ασταθής, σύντομα θα δεις μεγάλη διαφορά. Κάθε προσπάθεια για να παραμείνεις όρθιος ενισχύει τον συντονισμό και τη σταθερότητα. Και μόλις αποκτήσεις την δική σου σανίδα και το SUP γίνει η νέα σου αγαπημένη συνήθεια, θα δεις αυτήν την βελτίωση και στην καθημερινότητά σου, από τον τρόπο που περπατάς έως και τον τρόπο που στέκεσαι.

3 Είναι μια φυσική μορφή διαλογισμού

Το SUP δεν είναι απλώς μια άσκηση, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία κίνησης και χαλάρωσης. Ηρεμία, ρυθμική κίνηση, ήχοι του νερού, ορίζοντας… Ακόμη και μια σύντομη βόλτα λειτουργεί σαν «reset» για το νευρικό σύστημα, ανακουφίζοντας από το στρες με τρόπο που λίγα αθλήματα το κάνουν.

4 Είναι πραγματικά για όλους

Δεν χρειάζεται να είσαι αθλητικός τύπος ούτε να έχεις εμπειρία σε θαλάσσια σπορ. Το SUP είναι από τα πιο inclusive αθλήματα. Μπορείς να το μάθεις μέσα σε λίγα λεπτά, προσαρμόζεται στο επίπεδό σου και εξελίσσεται μαζί σου. Από χαλαρές βόλτες μέχρι πιο απαιτητικές διαδρομές, εσύ επιλέγεις τον ρυθμό.

5 Χτίζει αντοχή

Καθώς κωπηλατείς, το σώμα «δουλεύει» σταθερά, ρυθμικά, χωρίς ένταση αλλά με συνεχή ενεργοποίηση. Μετά από μερικές εβδομάδες με την δική σου σανίδα, θα δεις ότι μπορείς να κάνεις μεγαλύτερες αποστάσεις με λιγότερη προσπάθεια, απόδειξη της φυσικής, σταδιακής αύξησης της αντοχής.

6 Έρχεσαι κοντά με τη φύση

Το SUP είναι ένας από τους πιο όμορφους τρόπους να εξερευνήσεις θάλασσες, λίμνες και ποτάμια. Πάνω στη σανίδα σου μπορείς να προσεγγίσεις σημεία που δεν είναι προσβάσιμα με τα πόδια, να δεις κρυμμένες παραλίες και να απολαύσεις από μία νέα οπτική το τοπίο καθώς αλλάζει διαρκώς μέσα στη μέρα. Είναι σαν μια μικρή απόδραση κάθε φορά.

7 Εύκολο στη μεταφορά

Οι σύγχρονες φουσκωτές σανίδες SUP χωρούν σε backpack. Τι σημαίνει αυτό; Ότι μπορείς να την πάρεις μαζί σου στο αυτοκίνητο, στο σκάφος αλλά και στο camping. Φουσκώνουν σε λίγα λεπτά και είναι ιδανικές για όσους δεν έχουν χώρο αποθήκευσης.

8 Ιδανικό για παρέα και οικογένεια

Το SUP είναι κοινωνικό άθλημα. Μπορείτε να κάνετε βόλτες με φίλους, να πάρετε τα παιδιά μαζί σας, να οργανώσετε μικρές εκδρομές ή να το συνδυάσετε με κολύμπι και snorkeling. Είναι δραστηριότητα που ενώνει και σας προτρέπει από κοινού σε νέες εμπειρίες.

9 Χρειάζεσαι μόνο μια σανίδα SUP

Σε αντίθεση με άλλα θαλάσσια σπορ που απαιτούν εξοπλισμό, μαθήματα ή ειδικές συνθήκες, το SUP είναι από τα πιο προσιτά χόμπι που μπορείς να ξεκινήσεις. Με μία μόνο σανίδα, ιδανικά φουσκωτή, για να τη μεταφέρεις παντού, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να βγεις στο νερό. Δεν απαιτείται συνδρομή, δεν χρειάζεται εξειδικευμένος εξοπλισμός και δεν υπάρχουν «κρυφά» κόστη.

10 Είναι ιδανικό για διακοπές

Μια σανίδα SUP μετατρέπει κάθε παραλία σε playground. Μπορείς να εξερευνήσεις μικρούς κολπίσκους, να χαλαρώσεις κάνοντας ηλιοθεραπεία πάνω στη σανίδα, να βγεις για sunset paddling ή ακόμα και να απολαύσεις την πρωινή αύρα πριν «ξυπνήσει» ο κόσμος γύρω σου.

Πώς να διαλέξεις την δική σου σανίδα SUP

Η επιλογή της σωστής σανίδας SUP δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο φαίνεται, αρκεί να ξέρεις που να κοιτάξεις. Η ιδανική σανίδα πρέπει να ταιριάζει στο σώμα σου, στο επίπεδό σου και στον τρόπο που θέλεις να απολαμβάνεις τις βόλτες σου στο νερό. Παρακάτω θα βρεις όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για να κάνεις την καλύτερη επιλογή.

Το επίπεδό σου

  • Αν είσαι αρχάριος, χρειάζεσαι μια σανίδα με planing hull, δηλαδή επίπεδο και φαρδύτερο σκάφος που προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα και σε βοηθά να σταθείς πιο εύκολα από την πρώτη στιγμή.
  • Αν είσαι πιο προχωρημένος, μπορείς να επιλέξεις πιο στενές και γρήγορες σανίδες, που ανταποκρίνονται καλύτερα σε μεγαλύτερες αποστάσεις ή πιο απαιτητικές συνθήκες.

Το βάρος & το ύψος σου

Η σανίδα σου πρέπει να μπορεί να σε «κρατήσει» άνετα πάνω στο νερό:

  • Όσο μεγαλύτερο το βάρος, τόσο μεγαλύτερο και παχύτερο πρέπει να είναι το SUP.
  • Αν είσαι ψηλός, ένα πιο μακρύ SUP θα σου δώσει καλύτερη ισορροπία και σταθερότητα.

Η χρήση

Σκέψου πώς θέλεις να χρησιμοποιείς τη σανίδα σου:

  • All-around SUP: η πιο ευέλικτη επιλογή. Ιδανική για αρχάριους, χαλαρές βόλτες και καθημερινή χρήση.
  • Touring SUP: πιο μακρύ και πιο «κοφτερό» σκάφος, ιδανικό για μεγάλες αποστάσεις και καλύτερη ταχύτητα.
  • Surf SUP: πιο κοντό και πιο ευέλικτο, κατάλληλο για κύματα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξεις

Αυτά τα στοιχεία καθορίζουν πραγματικά πώς θα συμπεριφέρεται η σανίδα σου στο νερό.

Τύποι σκαριού SUP

Το σκάφος (hull) είναι το «σχήμα» της σανίδας και επηρεάζει άμεσα τη σταθερότητα και την ταχύτητα.

1. Planing Hull (επίπεδο σκάφος)

  • Είναι πιο φαρδύ και επίπεδο.
  • Προσφέρει μεγάλη σταθερότητα.
  • Ιδανικό για αρχάριους και all‑around χρήση.

2. Displacement Hull (κοφτερό σκάφος)

  • Με μυτερή μύτη που «κόβει» το νερό.
  • Πιο γρήγορο και αποδοτικό σε μεγάλες αποστάσεις.
  • Ιδανικό για touring και πιο προχωρημένους.

Μήκος σανίδας SUP

Το μήκος επηρεάζει την ταχύτητα και τη σταθερότητα.

  • Κοντές σανίδες (έως 3,05 m): πιο ευέλικτες, κατάλληλες για παιδιά ή surf.
  • Μεσαίες σανίδες (3,05–3,65 m): η καλύτερη επιλογή για all‑around χρήση.
  • Μακριές σανίδες (3,85 m και άνω): πιο γρήγορες, ιδανικές για touring.

Πλάτος σανίδας SUP

Το πλάτος καθορίζει πόσο εύκολα θα σταθείς όρθιος.

  • Φαρδιές σανίδες (81–86 cm): μέγιστη σταθερότητα, ιδανικές για αρχάριους.
  • Μεσαίο πλάτος (76–81 cm): καλή ισορροπία μεταξύ σταθερότητας και ταχύτητας.
  • Στενές σανίδες (κάτω από 76 cm): πιο γρήγορες, αλλά απαιτούν εμπειρία.

Πάχος σανίδας SUP

Το πάχος επηρεάζει την πλευστότητα και το πόσο βάρος μπορεί να σηκώσει η σανίδα.

  • 15 cm: το πιο συνηθισμένο πάχος για ενήλικες, καθώς προσφέρει σταθερότητα και αντοχή.
  • 10–12 cm: πιο ελαφριές σανίδες, κατάλληλες για μικρόσωμους αναβάτες ή παιδιά.

Πτερύγια

Τα πτερύγια προσθέτουν σταθερότητα σε μια σανίδα SUP.

  • Ένα μεγάλο κεντρικό πτερύγιο για σταθερότητα σε ευθεία πορεία.
  • Τρία πτερύγια (2+1): καλύτερος έλεγχος και ευελιξία.
  • Αποσπώμενα πτερύγια: πρακτικά για μεταφορά και αποθήκευση.

Αν θέλεις λοιπόν, ένα χόμπι που σε γυμνάζει, σε χαλαρώνει και σε φέρνει σε επαφή με τη φύση, το SUP είναι η καλύτερη επιλογή. Ανακάλυψε τη σανίδα που σου ταιριάζει μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε σανίδες SUP και ετοιμάσου για στιγμές γεμάτες κίνηση, ηρεμία και περιπέτεια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
Τράπεζα της Ελλάδος: Η άνοδος στο πετρέλαιο αυξάνει τον πληθωρισμό και επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Κόσμος
Όχι από Ιράν σε άνοιγμα των Στενών με αντάλλαγμα προσωρινή εκεχειρία

inWellness
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Τελετουργία 06.04.26

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
inTown
Plus
Τελετουργία 06.04.26

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

Σύνταξη
Media 05.04.26

«Καθ' οδόν», 15 μονόλογοι στην Αθήνα τιτλοφορείται το βιβλίο της Σεμίνας Διγενή, γιατί «η πόλη είναι ένας καθρέφτης πολιτικός, όχι μόνο των αποφάσεων που πάρθηκαν γι’ αυτήν, αλλά και της ευθύνης που κουβαλάμε όλοι για τον τρόπο που επιλέγουμε να συνυπάρχουμε μέσα της».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Χαμό έχει προκαλέσει η απόφαση του Κονγκό, να απαγορεύσει στους διεθνείς να επιστρέψουν στους συλλόγους που αγωνίζονται, μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων με την Εθνική ενόψει Μουντιάλ.

Σύνταξη
Τοπόσημο 06.04.26

Δρομολογείται η μετατροπή κτιρίου σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο, που θα καλύψει τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου και του Ναυταθλητικού Ομίλου Γαλαξιδίου.

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς 06.04.26

Το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος διατηρεί ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό. Από την αναβάθμιση νοσοκομείων μέχρι τη στήριξη οικογενειών στις ακριτικές περιοχές και την προώθηση της παιδείας και του αθλητικού ιδεώδους, οι δράσεις συνδέονται οργανικά με το όραμα του Ιδρύματος

Σύνταξη
Κουβάρι 06.04.26

Ο μικρότερος αδελφός του Γεωργίου VI πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1942. Ποιος ήταν ο σκοπός της πτήσης, ποιοι οι πραγματικά επιβάτες; Υπήρχε ερωμένη στο αεροσκάφος; Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Channel 5 δίνει απαντήσεις.

Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε ο Π. Δουδωνής με αιχμή την πρόθεση Μητσοτάκη να εισηγηθεί ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. «Ο επικεφαλής μιας ντουζίνας υποδίκων εμφανίζεται ως ο αναμορφωτής της χώρας (...) καταφεύγει στο αγαπημένο του χόμπι, τη συνταγματική φακιρική» αναφέρει.

Σύνταξη
«Σε αποδρομή» 06.04.26

«Ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη 'γαλάζια' συμμορία, σήμερα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το 'βαθύ κράτος'», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Μουσικές καρέκλες» 06.04.26

«Αν έχουμε εκλογές, θα θεσπίσει και ο λαός ένα άλλο ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του πρωθυπουργού και του Κυριάκου Μητσοτάκη», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κοινωνική μέριμνα 06.04.26

Πραγματοποιήθηκε διανομή πασχαλινών ειδών σε 70 παιδιά ωφελούμενων οικογενειών στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

Σύνταξη
Πολιτική 06.04.26

Αναφορικά με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτήθηκε ο κ. Ηλιόπουλος αν έχει κάνει τη δουλειά του ο κ. Μητσοτάκης και ζητάει από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να επιταχύνει τη διαδικασία

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

«Κι αυτό ισχύει και θα συνεχίσει είτε είσαι υπουργός χωρίς βουλευτική έδρα, δηλαδή πλήρως ανεξέλεγκτος, όπως προτείνει τώρα ο κ. Μητσοτάκης, είτε κρατάς τη βουλευτική έδρα με τον ελλιπή έλεγχο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μέσα στη Βουλή», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Δύσκολη πίστα 06.04.26

Το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ συνεχίζει να αποτελεί το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, ωστόσο ο σκηνοθέτης Πολ Φιγκ πιστεύει ότι η Σίντνεϊ Σουίνι θα ήταν μια υπέροχη 007

Για ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε για την εμπλοκή του ονόματός στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπεραμυνόμενος της παρέμβασής του υπέρ πολίτη, η οποία κατά τον ίδιο δεν ήταν ρουσφέτι. Ξεκαθάρισε δε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στις εκλογές

Σύνταξη
Πολιτική 06.04.26

Σύμφωνα με πληροφορίες του in στη μία το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα μαγνητοσκοπήσει δήλωση - απάντηση στο μήνυμα του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
Απόρρητο