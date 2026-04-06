Η Τζίτζι Χαντίντ τοποθετείται για όσα αναφέρονται για αυτήν στα αρχεία Έπσταϊν
06 Απριλίου 2026, 13:40

Η Τζίτζι Χαντίντ τοποθετείται για όσα αναφέρονται για αυτήν στα αρχεία Έπσταϊν

«Δεν ήθελα να αποσπάσω την προσοχή από τις ιστορίες των πραγματικών θυμάτων του», δήλωσε μεταξύ άλλων η Τζίτζι Χαντίντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Η Τζίτζι Χαντίντ αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια για πρώτη φορά γύρω από το όνομά της που εμφανίζεται στα αρχεία που σχετίζονται με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν και δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Τι αναφέρεται στα emails

Αφορμή στάθηκε μια ανταλλαγή emails του 2015 που περιλαμβάνεται στα έγγραφα. Σε αυτή, ένα πρόσωπο με καλυμμένα στοιχεία ρωτούσε τον Έπσταϊν πώς η ίδια και η αδελφή της, Μπέλα Χαντίντ, κατάφεραν να γνωρίσουν τέτοια επιτυχία στη μόδα και να κερδίζουν τόσα χρήματα.

Εκείνος απάντησε αινιγματικά «Ξέρεις», με τον συνομιλητή του να υπονοεί στη συνέχεια πως «ο πατέρας πλήρωσε το πρακτορείο». Ο Έπσταϊν το διέψευσε με ένα «Όχι», για να συμπληρώσει αργότερα: «Επειδή αυτές ακολουθούν οδηγίες — είναι τόσο απλό».

Η αντίδραση της Τζίτζι Χαντίντ

Η αντίδραση της Τζίτζι Χαντίντ  ήρθε μέσα από τα social media, όταν χρήστης της έγραψε ότι την έκανε unfollow επειδή δεν είχε πάρει θέση για τα αρχεία.

Εκείνη απάντησε πως όσα διάβασε «της προκάλεσαν αναγούλα», εξηγώντας: «Είναι φρικτό να βλέπεις κάποιον που δεν έχεις γνωρίσει ποτέ να μιλά έτσι για σένα — ειδικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε γιατί μέχρι τώρα δεν είχε τοποθετηθεί: «Δεν ήθελα να αποσπάσω την προσοχή από τις ιστορίες των πραγματικών θυμάτων του. Όμως κατάλαβα ότι ίσως δεν είναι ξεκάθαρο — και είναι σημαντικό να το πω».

Η ίδια, που έχει αποκτήσει την κόρη της Κάι με τον πρώην σύντροφό της Ζέιν Μάλικ, αναφέρθηκε και στο οικογενειακό της υπόβαθρο.

Τόνισε πως μπορεί να μεγάλωσε με προνόμια, όμως οι γονείς της, Μοχάμεντ Χαντίντ και Γιολάντα Χαντίντ, τη μεγάλωσαν με αξίες και της έμαθαν τη σημασία της σκληρής δουλειάς. Όπως σημείωσε, από τη στιγμή που υπέγραψε με πρακτορείο μοντέλων το 2012, εργάζεται σταθερά χωρίς διακοπή.

Κλείνοντας, ήταν κατηγορηματική: «Ήμουν περίπου 20-21 ετών όταν γράφτηκε εκείνο το email και το βρίσκω ανησυχητικό. Θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρη: δεν είχα ποτέ καμία απολύτως σχέση με αυτόν τον άνθρωπο».

Το ιστορικό της υπόθεσης

Ο Έπσταϊν είχε στο παρελθόν καταδικαστεί για υπόθεση που αφορούσε ανήλικη και εξώθηση σε πορνεία. Συνελήφθη ξανά το 2019 με κατηγορίες για sex trafficking ανηλίκων και συνωμοσία, πριν βρεθεί νεκρός στη φυλακή λίγες εβδομάδες αργότερα.

*Με πληροφορίες από: E! News 

Macro
Τράπεζα της Ελλάδος: Η άνοδος στο πετρέλαιο αυξάνει τον πληθωρισμό και επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα

Τράπεζα της Ελλάδος: Η άνοδος στο πετρέλαιο αυξάνει τον πληθωρισμό και επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα

Vita.gr
Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Κόσμος
Όχι από Ιράν σε άνοιγμα των Στενών με αντάλλαγμα προσωρινή εκεχειρία

Όχι από Ιράν σε άνοιγμα των Στενών με αντάλλαγμα προσωρινή εκεχειρία

inWellness
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;
Δύσκολη πίστα 06.04.26

Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;

Το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ συνεχίζει να αποτελεί το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, ωστόσο ο σκηνοθέτης Πολ Φιγκ πιστεύει ότι η Σίντνεϊ Σουίνι θα ήταν μια υπέροχη 007

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες
Ξεκαθάρισμα 06.04.26

Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες

Η Μέριλ Στριπ δηλώνει ότι «εμιμείτο» δύο κορυφαίες προσωπικότητες του Χόλιγουντ κατά την ερμηνεία της ως Μιράντα Πρίστλεϊ -αλλά όχι την Άννα Γουίντουρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη
Χαζοχαρούμενη; Μπα 05.04.26

Η Λίζα Κούντροου δεν πιστεύει ότι η Φοίβη από τα «Φιλαράκια» ήταν χαζή

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η σειρά «The White Lotus» επιστρέφει – Όλα όσα γνωρίζουμε για την 4η σεζόν
Το 1% του πλανήτη 05.04.26

Η σειρά «The White Lotus» επιστρέφει – Όλα όσα γνωρίζουμε για την 4η σεζόν

Μετά τις τρεις πρώτες σεζόν του White Lotus της HBO, που διαδραματίστηκαν αντίστοιχα στη Χαβάη, την Ιταλία και την Ταϊλάνδη, η 4η σεζόν θα επιστρέψει στην Ευρώπη, με μέρος του καστ να έχει ήδη επιλεγεί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι 4 βασιλικές τιάρες της Βρετανίας που θεωρούνται «γρουσούζικες και καταραμένες»
Κορώνα στο κεφάλι 04.04.26

Οι 4 βασιλικές τιάρες της Βρετανίας που θεωρούνται «γρουσούζικες και καταραμένες»

Οι βασιλικές τιάρες είναι γνωστές για τα εντυπωσιακά κοσμήματά τους, αλλά ορισμένες έχουν αποκτήσει μια φήμη κακοτυχίας. Το τεράστιο διαμάντι Koh-i-Noor συνδέεται με τους «φρικιαστικούς» θανάτους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο και κλικ: Aπό τον Μαραντόνα στην μπανιέρα του Χίτλερ – 33 φωτογραφίες που άλλαξαν τον κόσμο
Ντοκουμέντα 04.04.26

Σκάνδαλο όπως κλικ: Aπό τον Μαραντόνα στην μπανιέρα του Χίτλερ - 33 φωτογραφίες που άλλαξαν τον κόσμο

Από το σκάνδαλο του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου στον Τζορτζ Μάικλ, αυτλα τα κλικ κατέστρεψαν ζωές, αποκάλυψαν σκάνδαλα και γκρέμισαν είδωλα για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σάλος με την εθνική ομάδα του Κονγκό: Έβαλε «στοπ» στην επιστροφή των διεθνών στους συλλόγους τους
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Σάλος με την εθνική ομάδα του Κονγκό: Έβαλε «στοπ» στην επιστροφή των διεθνών στους συλλόγους τους

Χαμό έχει προκαλέσει η απόφαση του Κονγκό, να απαγορεύσει στους διεθνείς να επιστρέψουν στους συλλόγους που αγωνίζονται, μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων με την Εθνική ενόψει Μουντιάλ.

Σύνταξη
Διασώζεται και αναδεικνύεται το κτίριο του πρώην Ναυτικού Ομίλου στο Γαλαξίδι
Τοπόσημο 06.04.26

Διασώζεται και αναδεικνύεται το κτίριο του πρώην Ναυτικού Ομίλου στο Γαλαξίδι

Δρομολογείται η μετατροπή κτιρίου σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο, που θα καλύψει τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου και του Ναυταθλητικού Ομίλου Γαλαξιδίου.

Σύνταξη
Όραμα και Δράση: Ο Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος Σχηματίζει το Μέλλον του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος
Τα Νέα της Αγοράς 06.04.26

Όραμα και Δράση: Ο Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος Σχηματίζει το Μέλλον του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος

Το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος διατηρεί ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό. Από την αναβάθμιση νοσοκομείων μέχρι τη στήριξη οικογενειών στις ακριτικές περιοχές και την προώθηση της παιδείας και του αθλητικού ιδεώδους, οι δράσεις συνδέονται οργανικά με το όραμα του Ιδρύματος

Σύνταξη
Δούκας του Κεντ – Πλέιμποϊ, χρήστης μορφίνης, επαφές με Ναζί κι ένας μυστήριος θάνατος
Κουβάρι 06.04.26

Δούκας του Κεντ - Πλέιμποϊ, χρήστης μορφίνης, επαφές με Ναζί κι ένας μυστήριος θάνατος

Ο μικρότερος αδελφός του Γεωργίου VI πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1942. Ποιος ήταν ο σκοπός της πτήσης, ποιοι οι πραγματικά επιβάτες; Υπήρχε ερωμένη στο αεροσκάφος; Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Channel 5 δίνει απαντήσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δουδωνής κατά Μητσοτάκη: Εισηγείται μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού – Αγαπημένο του χόμπι η συνταγματική φακιρική
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Δουδωνής κατά Μητσοτάκη: Εισηγείται μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού – Αγαπημένο του χόμπι η συνταγματική φακιρική

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε ο Π. Δουδωνής με αιχμή την πρόθεση Μητσοτάκη να εισηγηθεί ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. «Ο επικεφαλής μιας ντουζίνας υποδίκων εμφανίζεται ως ο αναμορφωτής της χώρας (...) καταφεύγει στο αγαπημένο του χόμπι, τη συνταγματική φακιρική» αναφέρει.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας – Εκλογές τώρα
«Σε αποδρομή» 06.04.26

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας – Εκλογές τώρα

«Ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη 'γαλάζια' συμμορία, σήμερα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το 'βαθύ κράτος'», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το μόνο ασυμβίβαστο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης είναι αυτό μεταξύ Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος
«Μουσικές καρέκλες» 06.04.26

Τσουκαλάς: Το μόνο ασυμβίβαστο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης είναι αυτό μεταξύ Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος

«Αν έχουμε εκλογές, θα θεσπίσει και ο λαός ένα άλλο ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του πρωθυπουργού και του Κυριάκου Μητσοτάκη», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Δήμος Αθηναίων: Διανομή πασχαλινών ειδών σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών
Κοινωνική μέριμνα 06.04.26

Δήμος Αθηναίων: Διανομή πασχαλινών ειδών σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών

Πραγματοποιήθηκε διανομή πασχαλινών ειδών σε 70 παιδιά ωφελούμενων οικογενειών στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

Σύνταξη
Ηλιόπουλος κατά Μητσοτάκη: Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Πολιτική 06.04.26

Ηλιόπουλος κατά Μητσοτάκη: Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Αναφορικά με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτήθηκε ο κ. Ηλιόπουλος αν έχει κάνει τη δουλειά του ο κ. Μητσοτάκης και ζητάει από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να επιταχύνει τη διαδικασία

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Άλλο να υπηρετείς τον λαό και άλλο να ταΐζεις τρωκτικά, να συντηρείς τη σαπίλα του συστήματος
ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Κουτσούμπας: Άλλο να υπηρετείς τον λαό και άλλο να ταΐζεις τρωκτικά, να συντηρείς τη σαπίλα του συστήματος

«Κι αυτό ισχύει και θα συνεχίσει είτε είσαι υπουργός χωρίς βουλευτική έδρα, δηλαδή πλήρως ανεξέλεγκτος, όπως προτείνει τώρα ο κ. Μητσοτάκης, είτε κρατάς τη βουλευτική έδρα με τον ελλιπή έλεγχο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μέσα στη Βουλή», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;
Δύσκολη πίστα 06.04.26

Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;

Το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ συνεχίζει να αποτελεί το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, ωστόσο ο σκηνοθέτης Πολ Φιγκ πιστεύει ότι η Σίντνεϊ Σουίνι θα ήταν μια υπέροχη 007

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι τον αδύναμο πολίτη – Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές
Για ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι τον αδύναμο πολίτη – Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές

Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε για την εμπλοκή του ονόματός στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπεραμυνόμενος της παρέμβασής του υπέρ πολίτη, η οποία κατά τον ίδιο δεν ήταν ρουσφέτι. Ξεκαθάρισε δε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στις εκλογές

Σύνταξη
Απάντηση Ανδρουλάκη με βίντεο σε λίγη ώρα στο προκλητικό μήνυμα Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης
Πολιτική 06.04.26

Απάντηση Ανδρουλάκη με βίντεο σε λίγη ώρα στο προκλητικό μήνυμα Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης

Σύμφωνα με πληροφορίες του in στη μία το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα μαγνητοσκοπήσει δήλωση - απάντηση στο μήνυμα του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

