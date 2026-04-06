Η Τζίτζι Χαντίντ τοποθετείται για όσα αναφέρονται για αυτήν στα αρχεία Έπσταϊν

Η Τζίτζι Χαντίντ αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια για πρώτη φορά γύρω από το όνομά της που εμφανίζεται στα αρχεία που σχετίζονται με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν και δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Τι αναφέρεται στα emails

Αφορμή στάθηκε μια ανταλλαγή emails του 2015 που περιλαμβάνεται στα έγγραφα. Σε αυτή, ένα πρόσωπο με καλυμμένα στοιχεία ρωτούσε τον Έπσταϊν πώς η ίδια και η αδελφή της, Μπέλα Χαντίντ, κατάφεραν να γνωρίσουν τέτοια επιτυχία στη μόδα και να κερδίζουν τόσα χρήματα.

Εκείνος απάντησε αινιγματικά «Ξέρεις», με τον συνομιλητή του να υπονοεί στη συνέχεια πως «ο πατέρας πλήρωσε το πρακτορείο». Ο Έπσταϊν το διέψευσε με ένα «Όχι», για να συμπληρώσει αργότερα: «Επειδή αυτές ακολουθούν οδηγίες — είναι τόσο απλό».

Η αντίδραση της Τζίτζι Χαντίντ

Η αντίδραση της Τζίτζι Χαντίντ ήρθε μέσα από τα social media, όταν χρήστης της έγραψε ότι την έκανε unfollow επειδή δεν είχε πάρει θέση για τα αρχεία.

Εκείνη απάντησε πως όσα διάβασε «της προκάλεσαν αναγούλα», εξηγώντας: «Είναι φρικτό να βλέπεις κάποιον που δεν έχεις γνωρίσει ποτέ να μιλά έτσι για σένα — ειδικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε γιατί μέχρι τώρα δεν είχε τοποθετηθεί: «Δεν ήθελα να αποσπάσω την προσοχή από τις ιστορίες των πραγματικών θυμάτων του. Όμως κατάλαβα ότι ίσως δεν είναι ξεκάθαρο — και είναι σημαντικό να το πω».

Η ίδια, που έχει αποκτήσει την κόρη της Κάι με τον πρώην σύντροφό της Ζέιν Μάλικ, αναφέρθηκε και στο οικογενειακό της υπόβαθρο.

Τόνισε πως μπορεί να μεγάλωσε με προνόμια, όμως οι γονείς της, Μοχάμεντ Χαντίντ και Γιολάντα Χαντίντ, τη μεγάλωσαν με αξίες και της έμαθαν τη σημασία της σκληρής δουλειάς. Όπως σημείωσε, από τη στιγμή που υπέγραψε με πρακτορείο μοντέλων το 2012, εργάζεται σταθερά χωρίς διακοπή.

Κλείνοντας, ήταν κατηγορηματική: «Ήμουν περίπου 20-21 ετών όταν γράφτηκε εκείνο το email και το βρίσκω ανησυχητικό. Θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρη: δεν είχα ποτέ καμία απολύτως σχέση με αυτόν τον άνθρωπο».

Το ιστορικό της υπόθεσης

Ο Έπσταϊν είχε στο παρελθόν καταδικαστεί για υπόθεση που αφορούσε ανήλικη και εξώθηση σε πορνεία. Συνελήφθη ξανά το 2019 με κατηγορίες για sex trafficking ανηλίκων και συνωμοσία, πριν βρεθεί νεκρός στη φυλακή λίγες εβδομάδες αργότερα.

*Με πληροφορίες από: E! News