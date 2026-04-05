Συγχαρητήρια του πολιτικού κόσμου στον Πετρούνια για το χρυσό μετάλλιο

Σύσσωμη η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας συνεχάρη τον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο αγώνισμα των κρίκων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής στο Κάιρο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, σε ανακοίνωσή του τονίζει: «Συγχαίρω τον κορυφαίο αθλητή μας Λευτέρη Πετρούνια για μια ακόμη χρυσή επιτυχία του, που μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους».

Κακλαμάνης: Δικαίως βρίσκεται σταθερά στην ελίτ των αθλητών

O πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, σε ανακοίνωσή του συνεχάρη τον κορυφαίο έλληνα πρωταθλητή τονίζοντας:

«Για μια ακόμη φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας, με την εντυπωσιακή εμφάνισή του στο Κάιρο, έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες. Κατακτώντας την πρώτη θέση με μια εμφάνιση υψηλών προδιαγραφών, απέδειξε ότι δικαίως βρίσκεται σταθερά στην ελίτ των αθλητών. Η ακρίβεια, η σταθερότητα και το πείσμα του τον οδηγούν για άλλη μια φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνοντας πως η επιτυχία είναι αποτέλεσμα ακατάβλητης εργατικότητας.

Χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του πρωταθλητή μας, η ελληνική σημαία υψώθηκε ξανά στην κορυφή, αναδεικνύοντάς τον ως πρότυπο για τη νέα γενιά και υπόδειγμα αθλητικού ήθους.

Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, τον συγχαίρω θερμά, καθώς και τον προπονητή του και όλα τα μέλη της εθνικής αποστολής, και για αυτήν τη σπουδαία διάκριση.

Σε ευχαριστούμε Λευτέρη».

ΠΑΣΟΚ: Λευτέρη, από εμάς ένα μεγάλο «μπράβο»

Τα θερμά τους συγχαρητήρια στον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής στο Κάιρο, εξέφρασαν με συγχαρητήρια δήλωσή τους ηυπεύθυνη ΚΤΕ Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, ο Γραμματέας του τομέα Αθλητισμού, Βασίλης Σκουντής και ο Γραμματέα του Δικτύου Ομοσπονδιών και Αθλητικών Σωματείων, Κώστας Χουλιάρας.

Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής, που βαθμολογήθηκε με 14.366 πόντους, απέδειξε πως ακόμα και στη χώρα των Φαραώ, ο «Άρχοντας των δαχτυλιδιών» παραμένει ένας και μοναδικός!

Η νέα διάκριση αποτελεί άλλη μια επιβεβαίωση της αστείρευτης δύναμης του ελληνικού αθλητισμού που εξακολουθεί να θριαμβεύει παρά τις αντιξοότητες.

Με το ταλέντο, την παροιμιώδη επιμονή, τον διαρκή μόχθο, το πάθος, τη δύναμη ψυχής, την αφοσίωση και την αγάπη του στην Ενόργανη Γυμναστική και γενικότερα στον αθλητισμό , ο Λευτέρης Πετρούνιας παραμένει ακλόνητος στην κορυφή του παγκόσμιου στερεώματος και συνάμα αποτελεί πηγή έμπνευσης για κάθε νέο και νέα που ονειρεύεται να φτάσει ψηλά.

Λευτέρη, από εμάς ένα μεγάλο «μπράβο».

Σε ευχαριστούμε που για πολλοστή φορά μας έκανες όλους υπερήφανους.

Φάμελλος: Δίκαια θεωρείται ο «Άρχοντας των Κρίκων»

«Ο Λευτέρης Πετρούνιας μας έκανε ακόμα μια φορά υπερήφανους!», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου αποδεικνύει ότι δίκαια θεωρείται ο «Άρχοντας των Κρίκων».

Και πολλαπλασιάζει την ευθύνη της Πολιτείας να στηρίξει έμπρακτα τον αθλητισμό και να δώσει κίνητρα στα νέα παιδιά.

Θερμά συγχαρητήρια Λευτέρη!», υπογραμμίζει ο Σωκράτης Φάμελλος.