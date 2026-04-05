Ανδρουλάκης για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας»
«Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας, όσους θυσιάστηκαν και απέδειξαν ότι η δύναμη του λαού μας είναι η ενότητα, η αντοχή και οι αξίες μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Στα μηνύματα που διαχρονικά εκπέμπει η θυσία των Ελεύθερων Πολιορκημένων αναφέρθηκε, στις δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι, αμέσως μετά το πέρας των εκδηλώσεων για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου.
«Σήμερα συμπληρώνονται δύο αιώνες από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. Μία θυσία για την ελευθερία του ελληνικού λαού. Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι με τον αγώνα τους ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο.
Το Μεσολόγγι έπεσε, αλλά δεν νικήθηκε. Η ιερή του παρακαταθήκη παραμένει ζωντανή και φωτίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας.
Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας, όσους θυσιάστηκαν και απέδειξαν ότι η δύναμη του λαού μας είναι η ενότητα, η αντοχή και οι αξίες μας», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης
