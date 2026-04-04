Καθηγήτρια σχολείου συνελήφθη μαζί με 17χρονο μαθητή για ναρκωτικά στην Καλλιθέα

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε πάρκο της Καλλιθέας, μία 34χρονη καθηγήτρια σχολείου και ένας 17χρονος μαθητής του ίδιου σχολείου, οι οποίοι κατείχαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο έλεγχος στο πάρκο

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή της Καλλιθέας, εντόπισαν τους κατηγορούμενους σε πάρκο της Καλλιθέας και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή της 34χρονης εντοπίστηκαν -5,7- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης καθώς και μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) ενώ στην κατοχή του 17χρονου μαθητή βρέθηκε αυτοσχέδιο τσιγάρο ακατέργαστης κάνναβης και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας για σχηματισμό δικογραφίας.

Η έρευνα στο σπίτι

Επιπρόσθετα σε έλεγχο των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας στην οικία της 34χρονης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -10- νάιλον αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά -29,1- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.