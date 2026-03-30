Ποια είναι η ημερομηνία για τη σέντρα στη Super League της νέας σεζόν
Η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστή την ημερομηνία έναρξης της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2026-27
Γνωστοποιήθηκαν από πλευράς Stoiximan Super League οι ημερομηνίες έναρξης του επόμενου ελληνικού πρωταθλήματος, δηλαδή της σεζόν 2026-27.
Συγκεκριμένα, η 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος της επόμενης σεζόν ορίστηκε το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2026, όπως ενημέρωσε η αρμόδια αρχή, ενώ αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση βαθμολογίας κανονικής περιόδου, αλλά και τον ορισμό – πρόγραμμα για τα play offs και τα play out.
Αναλυτικά οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Stoiximan Super League (30/3):
Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League έλαβε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποφάσεις:
Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την επικύρωση βαθμολογίας κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών).
Ομόφωνα το Δ.Σ. της διοργανώτριας αρχής ενέκρινε τον ορισμό – πρόγραμμα αγώνων Stoiximan Super League Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και Stoiximan Super League Playouts (ανδρών).
Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε όπως το Πρωτάθλημα Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2026.
