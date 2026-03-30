Τσουκαλάς: Το συνέδριό μας είπε ένα πολύ μεγάλο ‘ναι’ στην πολιτική αλλαγή, στην ενότητα και στο καθαρό στίγμα

Το πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος υπογράμμισε ότι «το συνέδριο είπε ένα πολύ μεγάλο ‘ναι’ στην πολιτική αλλαγή, στη νέα πορεία, στην ενότητα και στην ενεργή και ενιαία φωνή».

«Αν κάποιος μάλιστα παρακολουθήσει τις ομιλίες, θα δει ότι πολλοί ήταν εκείνοι που αναφέρθηκαν στην ανάγκη του να υπάρχουν ρήξεις και ως η επόμενη κυβέρνηση να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τη χώρα σε ένα καλύτερο μέλλον», δήλωσε μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ και έθεσε το ζήτημα της ανάγκης «να απαντήσουμε στα μεγάλα ζητούμενα».

Όπως εξήγησε, «τα μεγάλα ζητούμενα είναι ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, η γεωπολιτική θέση της χώρας, το πώς μπορούμε ξανά να δώσουμε ένα νέο ελληνικό όραμα οικουμενικότητας», ενώ σημείωσε πως «υπενθυμίσαμε σε όλους ότι είμαστε μια παράταξη με μακρά παράδοση μεγάλων ενωτικών και πατριωτικών επιλογών. Από την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης μέχρι το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων ως ψήφισμα, σε όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ είχε πάντα μια προσήλωση και ένα όραμα εθνικό», για να τονίσει πως «η χώρα μας χρειάζεται να βγει από τη μιζέρια και την παρακμή που την έχει βυθίσει η Νέα Δημοκρατία».

Τώρα, «όλοι έχουμε συγκεκριμένο καθήκον απέναντι στη βάση της παράταξης και στη χώρα»

Ο Κώστας Τσουκαλάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθη του συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, έκλεισε την πόρτα σε οποιοδήποτε σενάριο εσωστρέφειας. «Θεωρώ δεδομένο ότι, αφού έγινε ένα συνέδριο με έναν πολύ εκτενή προσυνεδριακό διάλογο, πάρα πολλές ολομέλειες και συνεδριάσεις και καταλήξαμε να φτάσουμε σε αυτό με ομαλότητα, με ενότητα, με καθαρά πολιτικά μηνύματα, ότι από εδώ και πέρα όλοι έχουμε ένα συγκεκριμένο καθήκον απέναντι στην κοινωνική βάση της παράταξης αλλά και στη χώρα», τόνισε με νόημα, προσθέτοντας ότι «αυτό το καθήκον μας είναι να επικοινωνήσουμε τις θέσεις και να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη, να τολμήσουμε, να παλέψουμε, να αγωνιστούμε για να δικαιώσουμε την προσδοκία της κοινωνίας και κυρίως της νέας γενιάς των νέων ανθρώπων».

«Καμία συνεργασία με τη ΝΔ»

Για ακόμη μία φορά, απέκλεισε κάθε σενάριο πιθανής συνεργασίας με τη ΝΔ, υπογραμμίζοντας πως «η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτονόητη επιλογή. Είναι μέρος της εθνικής μας στρατηγικής. Εμείς, καλώντας τους πολίτες να έρθουν και να συμπαραταχθούν μαζί μας, λέμε κάτι πολύ καθαρό: η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κεντροαριστερά. Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή η παράταξη που καλύπτει το χώρο από την αριστερά έως το κέντρο. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες που θέλουν αξιοκρατία και διαφάνεια. Είναι δεδομένο, επομένως, από το DNA της παράταξής μας ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ακόμη περισσότερο τώρα», όπως είπε, εξηγώντας ότι ««η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι μία τυπική κεντροδεξιά κυβέρνηση, έχει καταλήξει να είναι ένα καθεστώς με μονοκομματικούς και πελατειακούς όρους».

Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση για να μπει η χώρα «σε μια άλλη διαδρομή, σε μια άλλη πορεία εθνικής αυτοπεποίθησης, ανάταξης της κοινωνίας, ισχυρής οικονομίας και παραγωγικής Ελλάδας, να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση», τονίζοντας πως «η μόνη ψήφος, η οποία διώχνει τη Νέα Δημοκρατία και φέρνει ένα άλλο ήθος και ένα νέο σχέδιο, είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ».

«Όχι στη λογική της χαμένης ψήφου – Οι πολίτες έχουν ευθύνη»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε, μάλιστα, ότι είναι σημαντικό «να μην πάμε στη λογική της χαμένης ψήφου. Υπάρχουν, αυτή τη στιγμή, δύο επιλογές», ανέφερε: «Ή παραμένει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που έχουμε νιώσει στο πετσί μας τα αποτελέσματα αυτής, ή γίνεται πράξη η πολιτική αλλαγή με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες έχουν μεγάλη ευθύνη ώστε να μην έρθει και τρίτη θητεία Μητσοτάκη».

«Έχει κάθε δικαίωμα να δημιουργήσει κόμμα ο Τσίπρας»

Ερωτηθείς, παράλληλα, για τις δημοσκοπήσεις αλλά και τις τελευταίες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς παρατήρησε πώς «οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είμαστε καθαρά το δεύτερο κόμμα. Ας μην ξεχνάμε όμως από πού ξεκινήσαμε. Τώρα, σιγά-σιγά που μπαίνουν τα διλήμματα, ο κόσμος θα καταλάβει ποιες είναι οι δύο δυνάμεις που συγκρούονται», ενώ υπενθύμισε – «με κάθε σεβασμό, όπως είπε – ότι «όταν ο κ. Τσίπρας ήταν αντίπαλος του κ. Μητσοτάκη, τότε ο δεύτερος πήρε 41% ενώ είχε αποτύχει σε όλα ως πρωθυπουργός. Τα κόμματα οφείλουν να αφουγκράζονται τις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν υπάρχει πουθενά επιτυχημένο κόμμα που προέκυψε ερήμην των κοινωνικών αναγκών, απλά από μια προσωπική επιδίωξη. Έχει κάθε δικαίωμα να δημιουργήσει ένα κόμμα, αλλά αυτό θα είναι προσωποπαγές και δεν δείχνει να αγκυρώνεται πουθενά στην κοινωνία», υποστήριξε.

«Στο ΠΑΣΟΚ είμαστε έτοιμοι» για πρόωρες εκλογές

Ο κ. Τσουκαλάς κλήθηκε να σχολιάσει και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και υπογράμμισε ότι από το ΠΑΣΟΚ «το αίτημα των εκλογών είναι πάνω στο τραπέζι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εμείς λέμε ότι όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, κάνει ζημιά στη χώρα. Εμείς είμαστε έτοιμοι».

Τέλος, αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών, στηλίτευσε τη στάση της κυβέρνησης και διαβεβαίωσε ότι «εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε πολιτικό και νομικό μέσο στην υπόθεση. Η κυβέρνηση δεν θα αποφύγει να απολογηθεί για την προσπάθεια απόλυτου ελέγχου του πολιτικού συστήματος και για κάτι το οποίο προσέβαλε τις δημοκρατικές αξίες του λαού μας».

«Εμείς, ως ΠΑΣΟΚ, έχουμε ζητήσει να γίνει προ ημερησίας συζήτηση και έχουμε δεσμευτεί και για αίτημα σύστασης εξεταστικής επιτροπής. Μελετάμε την δικαστική απόφαση και θα κινηθούμε αναλόγως», σημείωσε καταληκτικά ο Κώστας Τσουκαλάς.